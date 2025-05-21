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Родри вернулся на поле спустя восемь месяцев

сегодня, 00:38
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри провёл свой первый матч после восьмимесячного перерыва.

Испанец появился на поле на 83-й минуте встречи 37-го тура АПЛ против «Борнмута», завершившейся победой «горожан» со счётом 3:1.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ happy 50 (раскрыть)
сегодня в 14:56
Я первый раз такое слышу, где они вместе работали? Или Пеп ему онлайн преподавал?
happy 50
happy 50 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 10:27
Всем известно,что он его ученик
Маг_тм
Маг_тм ответ happy 50 (раскрыть)
сегодня в 08:20
Алонсо? Он работал с Пепом?
smnhk2pxqkf4
smnhk2pxqkf4
сегодня в 07:50
Пользы он не принес, просто дали поучаствовать.
Вещий
Вещий
сегодня в 07:26
Долго восстанавливался.... но хорошо что вышел и поиграл.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 06:34
Приветствую!Но это более чем логично! Нельзя сразу с места и в карьер!
happy 50
happy 50
сегодня в 05:48
Если и есть кто- то более великий чем Гвардиола,то это Фергюссон. Гвардиола на недосягаемой высоте. Ученики Пепа:
Тен Хааг выиграл два кубка с МЮ, создал мощный Аякс. Хаби Алонсо -тренер Реала.
Де Дзерби-2 место во Франции.
Мареска-финалист ЛК.
Артета-второй в Англии.
Родри - гениальный опорник. Дай Бог ему здоровья , а Пепу новых успехов.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:25
Ну сейчас дела у горожан наладятся...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:14
Вчера писал, что если выйдет то только на короткое время...
ryg47tgjxpkt
ryg47tgjxpkt
сегодня в 03:09
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