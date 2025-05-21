Родри вернулся на поле спустя восемь месяцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри провёл свой первый матч после восьмимесячного перерыва.
Испанец появился на поле на 83-й минуте встречи 37-го тура АПЛ против «Борнмута», завершившейся победой «горожан» со счётом 3:1.
|Манчестер Сити3 : 1Борнмут
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри провёл свой первый матч после восьмимесячного перерыва.
Испанец появился на поле на 83-й минуте встречи 37-го тура АПЛ против «Борнмута», завершившейся победой «горожан» со счётом 3:1.
Тен Хааг выиграл два кубка с МЮ, создал мощный Аякс. Хаби Алонсо -тренер Реала.
Де Дзерби-2 место во Франции.
Мареска-финалист ЛК.
Артета-второй в Англии.
Родри - гениальный опорник. Дай Бог ему здоровья , а Пепу новых успехов.
Тен Хааг выиграл два кубка с МЮ, создал мощный Аякс. Хаби Алонсо -тренер Реала.
Де Дзерби-2 место во Франции.
Мареска-финалист ЛК.
Артета-второй в Англии.
Родри - гениальный опорник. Дай Бог ему здоровья , а Пепу новых успехов.