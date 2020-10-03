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0 : 1
завершен
03 октября 2020, 21:45
суббота
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Стадион Дачия Арена
|55’
|0:1
|Педро
|Самир
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Молина Науэль
|тер Авест Хидде
|62’
|Форестьери Фернандо
|Арслан Толгай-Али
|62’
|71’
|Перес Карлес
|Мхитарян Генрих
|83’
|Кристанте Бриан
|Педро
|84’
|Клюйверт Джастин
|Пеллегрини Лоренцо
|Несторовски Илия
|Перейра Роберто
|86’
|Кулибали Мамаду
|Бекао
|86’
|90+3’
|Вильяр Гонсало
|Джеко Эдин
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|12
|Удары по воротам
|13
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|6
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|1
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|2
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|0
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Джеко лажает капитально уже 2ю игру к ряду.
С победой романисты!
Джеко лажает капитально уже 2ю игру к ряду.
С победой романисты!