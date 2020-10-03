В 1 Муссо Хуан Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 50 Бекао Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 87

З 87 де Майо Себастьян Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 3 Самир Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 18 тер Авест Хидде Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 62

П 5 Увежан Томас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 22 Арслан Толгай-Али Фолов совершено: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 63

П 10 де Пауль Родриго Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

П 37 Перейра Роберто Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 86

Н 15 Лазанья Кевин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

Н 7 Окака-Чука Стефано Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 88 Андраде Николас

В 31 Гаспарини Мануэль

З 90 Зегелар Марвин

З 16 Молина Науэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 28

З 4 Предль Себастьян

П 21 Балларини Марко

П 24 Баттистелла Томас

П 99 Кулибали Мамаду Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

П 29 Мичин Петар

П 64 Палумбо Мартин

Н 30 Несторовски Илия Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9