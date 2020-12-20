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1 : 2
завершен
сегодня, 17:00
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Стадион Читта дель Триколоре
|1’
|0:1
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Леау Рафаэл
ассистент Чалханоглу Хакан
|26’
|0:2
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Салемакерс Алексис
ассистент Эрнандес Тео
|Берарди Доменико
|1:2
|89’
|61’
|Кессье Франк
|Берарди Доменико
|65’
|71’
|Калабрия Давиде
|88’
|Романьоли Алессио
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Капуто Франческо
|Дефрель Грегуар
|46’
|Кириакопулос Гиоргос
|Рожерио
|46’
|46’
|Крунич Раде
|Тонали Сандро
|Бога Жереми
|Джуричич Филип
|57’
|57’
|Хауге Йенс
|Диас Браим
|Мюльдюр Мерт
|Тольян Джереми
|61’
|79’
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|Мба Обьянг Педро
|Траоре Хамед
|86’
|86’
|Мальдини Даниэль
|Чалханоглу Хакан
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|16
|Удары по воротам
|11
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|5
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|12
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|6
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|4
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|3
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