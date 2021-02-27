В 1 Сильвестри Марко Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 20 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 93

З 21 Гюнтер Корай Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

П 3 Димарко Федерико Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 52

З 6 Ловато Маттео Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 93

З 23 Маньяни Джанджакомо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 8 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 93

П 5 Фараони Давиде Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 84

П 7 Барак Антонин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 93

П 20 Дзакканьи Маттиа Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 84

П 14 Илич Иван Фолов заработано: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 45

П 33 Стураро Стефано Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 68

Н 92 Лазанья Кевин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 22 Берарди Алессандро

В 25 Пандур Ивор

З 27 Давидович Павел Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

З 13 Удожие Лиенома

З 17 Чеккерини Федерико

П 40 Бесса Даниэль Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 4 Велозу Мигель Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 48

П 26 Виейра Роналдо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 25

П 8 Лазович Дарко Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 41

П 61 Тамез Адриен

Н 9 Сальседо Эдди