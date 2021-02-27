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1 : 1
завершен
27 февраля 2021, 22:45
суббота
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Стадион Марко Антонио Бентегоди
|49’
|0:1
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Роналду Криштиану
ассистент Кьеза Федерико
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Барак Антонин
ассистент Лазович Дарко
|1:1
|77’
|18’
|Рэмзи Аарон
|33’
|де Лигт Матийс
|Барак Антонин
|45+1’
|Давидович Павел
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Велозу Мигель
|Илич Иван
|46’
|Лазович Дарко
|Димарко Федерико
|52’
|Виейра Роналдо
|Стураро Стефано
|68’
|68’
|МакКенни Уэстон
|Рэмзи Аарон
|Давидович Павел
|Фараони Давиде
|84’
|Бесса Даниэль
|Дзакканьи Маттиа
|84’
|86’
|Ди Пардо Алессандро
|Кьеза Федерико
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|13
|Удары по воротам
|15
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|4
|Удары в створ
|5
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|18
|Фолы
|14
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|8
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|3
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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Новость о штрафных появилась после этой игры. Посмотри в инете , я ничего не придумал. При чем тут Месси? Я что говорил, что он мастер штрафных?
Почему Ювентус деградирует? При Аллегри была победа в Серии А (+13 очков от второго места) и дошли до 1/4 финала ЛЧ. При Сарри победа в Серии А (+1 очко от второго места) и вылет в 1/8 финала ЛЧ.
Сейчас команда на третьем месте и проиграла первый матч 1/8 финала ЛЧ.
Новость о штрафных появилась после этой игры. Посмотри в инете , я ничего не придумал. При чем тут Месси? Я что говорил, что он мастер штрафных?
Почему Ювентус деградирует? При Аллегри была победа в Серии А (+13 очков от второго места) и дошли до 1/4 финала ЛЧ. При Сарри победа в Серии А (+1 очко от второго места) и вылет в 1/8 финала ЛЧ.
Сейчас команда на третьем месте и проиграла первый матч 1/8 финала ЛЧ.
А насчёт Роналду я говорил и говорю что он выбрал не тот клуб. Сколько матчей смотрел играют он один и все остальные. Отдает пас но обратного не видим, нет игры ни в стеночку не пасов точных разрезающих.... Забивает в основном отскоки, случайные замыкания.... По этому мне кажется что все его игнорируют.
Надо было оставаться в реале и завоевать на века имя легенду клуба королевского.
А насчёт Роналду я говорил и говорю что он выбрал не тот клуб. Сколько матчей смотрел играют он один и все остальные. Отдает пас но обратного не видим, нет игры ни в стеночку не пасов точных разрезающих.... Забивает в основном отскоки, случайные замыкания.... По этому мне кажется что все его игнорируют.
Надо было оставаться в реале и завоевать на века имя легенду клуба королевского.
Секрет успеха: бить как можно больше в надежде, что залетит. Это касается и ударов с игры
Секрет успеха: бить как можно больше в надежде, что залетит. Это касается и ударов с игры
Когда последний раз он забивал со штрафного?
Когда последний раз он забивал со штрафного?
Даже я пробил бы лучше.
Даже я пробил бы лучше.
Все эти иллюзии по поводу домашней игры и прочих надежд, можно отнести к Ливерпулю, Барселоне, Атлетико, но ни как к Ювентусу.
Состав у Ювентуса слабейший за последние лет 8 точно.
Как Юве собираются обыграть Порту, когда от Рабье, Бентанкура и Бернандески мяч отлетает словно от биты?!
+ к этому вратарь, который при неудачном действии улыбается на все 32 зуба.
Все эти иллюзии по поводу домашней игры и прочих надежд, можно отнести к Ливерпулю, Барселоне, Атлетико, но ни как к Ювентусу.
Состав у Ювентуса слабейший за последние лет 8 точно.
Как Юве собираются обыграть Порту, когда от Рабье, Бентанкура и Бернандески мяч отлетает словно от биты?!
+ к этому вратарь, который при неудачном действии улыбается на все 32 зуба.