ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-27
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-30
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2021-01-03
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-21
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Верона - Ювентус
Специа - Парма
Болонья - Лацио

Текстовая онлайн трансляция матча Верона против Ювентус

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.054.101.62
Fonbet Live! 14.00 1.18 7.70
Мелбет 6.60 4.30 1.55
    Еще
     
    45+1' Барак Антонин (7)
     
    46' Илич Иван (14) уходит с поля, Велозу Мигель (4) вышел на поле
     
    52' Димарко Федерико (3) уходит с поля, Лазович Дарко (8) вышел на поле
     
    68' Стураро Стефано (33) уходит с поля, Виейра Роналдо (26) вышел на поле
     
    77' (1:1) Барак Антонин (7) (Лазович Дарко (8))
     
    2
    84' Фараони Давиде (5) уходит с поля, Давидович Павел (27) вышел на поле
    84' Дзакканьи Маттиа (20) уходит с поля, Бесса Даниэль (40) вышел на поле
     
    90' Давидович Павел (27)
     
    18' Рэмзи Аарон (8)
     
    33' де Лигт Матийс (4)
     
    49' (0:1) Роналду Криштиану (7) (Кьеза Федерико (22))
     
    68' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
     
    86' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Ди Пардо Алессандро (36) вышел на поле
    Голы
    49’ 0:1 Роналду Криштиану
    ассистент Кьеза Федерико
    Барак Антонин
    ассистент Лазович Дарко     		1:1 77’
    Наказания
    18’ Рэмзи Аарон
    33’ де Лигт Матийс
    Барак Антонин 45+1’
    Давидович Павел 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Велозу Мигель Илич Иван 46’
    Лазович Дарко Димарко Федерико 52’
    Виейра Роналдо Стураро Стефано 68’
    68’ МакКенни Уэстон Рэмзи Аарон
    Давидович Павел Фараони Давиде 84’
    Бесса Даниэль Дзакканьи Маттиа 84’
    86’ Ди Пардо Алессандро Кьеза Федерико
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 15
    		4 Удары в створ 5
    		18 Фолы 14
    		8 Угловые 5
    		1 Офсайды 3
    		46% Владение мячом 54%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    ilyafrom
    ilyafrom ответ Per4ick (раскрыть)
    28 февраля в 16:10
    Что я обставил?
    Новость о штрафных появилась после этой игры. Посмотри в инете , я ничего не придумал. При чем тут Месси? Я что говорил, что он мастер штрафных?
    Почему Ювентус деградирует? При Аллегри была победа в Серии А (+13 очков от второго места) и дошли до 1/4 финала ЛЧ. При Сарри победа в Серии А (+1 очко от второго места) и вылет в 1/8 финала ЛЧ.
    Сейчас команда на третьем месте и проиграла первый матч 1/8 финала ЛЧ.
    Per4ick
    Per4ick ответ Beka_byaka (раскрыть)
    28 февраля в 16:01
    а с кем отыгрываться в стеночку если не с кем? или ты думаешь он не умеет это делать? умеет но Юве не играет как Барса где вся суть это стеночки и пасики
    Per4ick
    Per4ick ответ ilyafrom (раскрыть)
    28 февраля в 15:59
    как ты все хорошо обставил, обвиняя по сути одного игрока, но так же можно сказать и о Месси, Энрике уволили из за него по сути, в прошлом году у него попыток больше 70 и один гол, это только за ГОД. ситуации схожие а говорить об этом не выгодно просто на это закрывают глаза
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    28 февраля в 14:59, ред.
    Во первых, сезон ещё далек, Интер помню подарил 1 балл и занял второе место, когда Роналдо (зубастик) плакал. Сам год правда не помню. Милан начал сдавать, и Интер может ещё удивить, Так что и в этом сезоне не все ещё потеряно для Юве. У команды спад, но все зависит от того как быстро они выйдут из крутого пике.

    А насчёт Роналду я говорил и говорю что он выбрал не тот клуб. Сколько матчей смотрел играют он один и все остальные. Отдает пас но обратного не видим, нет игры ни в стеночку не пасов точных разрезающих.... Забивает в основном отскоки, случайные замыкания.... По этому мне кажется что все его игнорируют.

    Надо было оставаться в реале и завоевать на века имя легенду клуба королевского.
    Рукалицо
    Рукалицо ответ juvenale (раскрыть)
    28 февраля в 12:56
    Тут на похожем сайте прочитал-Стенканалду. Как вам???)))
    juvenale
    juvenale
    28 февраля в 12:43
    juvenale
    juvenale ответ L.Hamilton (раскрыть)
    28 февраля в 12:05
    66 попыток - один гол
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    28 февраля в 11:42
    Да, с такими результатами Ювентусу будет крайне сложно защитить свой чемпионский титул! Сомневаюсь, что тот же Интер смог бы себе такое позволить. Рон, конечно, машина по забиванию голов!
    Igo0rek
    Igo0rek
    28 февраля в 11:04
      Vasilich-74
      Vasilich-74 ответ gen.v3trov (раскрыть)
      28 февраля в 11:04
        gen.v3trov
        gen.v3trov ответ Vasilich-74 (раскрыть)
        28 февраля в 10:45
        Интер скорей всего возьмёт
        Bom Bom
        Bom Bom
        28 февраля в 10:38
        О Скудетто, пожалуй, можно забыть. Но этот результат идеально отразит действия менеджмента за последние 2 года.
        Vasilich-74
        Vasilich-74
        28 февраля в 10:21
        Ну вот наконец-то завязалась интрига, есть шансы на чемпионство в Италии нормального клуба.
        d_fincher
        d_fincher
        28 февраля в 09:58
        Пирло все-таки гениальный тренер. Умудрится с Юве провалить сезон - это не так просто.
        ilyafrom
        ilyafrom
        28 февраля в 08:06
        За два с половиной года в Ювентусе Роналду сделал 66 попыток забить со штрафного. Только 1 гол забил
        Секрет успеха: бить как можно больше в надежде, что залетит. Это касается и ударов с игры
        ilyafrom
        ilyafrom
        28 февраля в 07:55
        У Ювентуса был хороший тренер Аллегри. Но из-за Роналду его пришлось уволить. С тех пор команда деградирует. В скором времени Роналду уйдет, обставив это так, что это команда не дотягивает, а он молодец.
        112910415
        112910415
        28 февраля в 07:31
        ничем не блеснули ...
        Рукалицо
        Рукалицо
        28 февраля в 06:49
          L.Hamilton
          L.Hamilton ответ juvenale (раскрыть)
          28 февраля в 06:36
          А как готовится пробить, смотреть смешно))
          Когда последний раз он забивал со штрафного?
          Рукалицо
          Рукалицо
          28 февраля в 06:09, ред.
            ОПС
            ОПС
            28 февраля в 04:36
            Да, не очень то.
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            28 февраля в 04:22
            Не все ладно у Синьоры.
            Camellot
            Camellot
            28 февраля в 03:57
            Какой же хороший матч)))))
            vastudio
            vastudio ответ 1bear (раскрыть)
            28 февраля в 02:10
            Они были!))) И состоялись) Старушка в полной печали)
            djaich
            djaich ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
            28 февраля в 02:10, ред.
            Не стоит так рассуждать. Весь успех Ювентуса, в основном, зиждился на лучшей в мире защитной линии, как по составу, так и по сыгранности, - Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи. Ее теперь нет, и смену поколений провести не смогли еще при Аллегри, когда была масса бездумных, но дорогих неудачных покупок защитников на смену. Никакой Аллегри сейчас не вернет то тотальное доминирование Ювентуса, как в последнее десятилетие, а Пирло сейчас задействует то, что есть в наличии.
            ОРЛОВЕЦ
            ОРЛОВЕЦ
            28 февраля в 01:48
            Та-да-да-даам.....та-да-да-даааам..
            Королевский Реал
            Королевский Реал ответ juvenale (раскрыть)
            28 февраля в 01:35
            В этом согласен с тобой, меня он тоже бесит в этом компоненте.
            Даже я пробил бы лучше.
            Ironigor
            Ironigor
            28 февраля в 01:26
            Ну как же это всё надоело, когда это все закончится??? Руководство клуба ещё не вышло из под хумара ??? Пора трезво смотреть на всё что творится, исправлять ситуацию, а то скоро может быть уже поздно !!! Юве, старушка проснись ,нас обокрали !!!
            Королевский Реал
            Королевский Реал ответ juvenale (раскрыть)
            28 февраля в 01:25
            Порту просто проойдется по этому Ювентусу.

            Все эти иллюзии по поводу домашней игры и прочих надежд, можно отнести к Ливерпулю, Барселоне, Атлетико, но ни как к Ювентусу.

            Состав у Ювентуса слабейший за последние лет 8 точно.

            Как Юве собираются обыграть Порту, когда от Рабье, Бентанкура и Бернандески мяч отлетает словно от биты?!
            + к этому вратарь, который при неудачном действии улыбается на все 32 зуба.
            Василий Корнечук
            Василий Корнечук
            28 февраля в 01:21
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100