Увольнение Аморима не поспособствует возвращению Рэшфорда в «Ман Юнайтед»

вчера, 10:22

Форвард Маркус Рэшфорд вряд ли вернется в «Манчестер Юнайтед» после увольнения тренера Рубена Аморима, поскольку решение отправить его в аренду в «Барселону» было принято не по инициативе португальского главного тренера, а руководством клуба.

Рашфорд присоединился к «Барселоне» на правах аренды летом и проводит сильный сезон в Испании. На данный момент он забил семь голов во всех турнирах, а также отдал 11 голевых передач.

Теперь The Sun сообщает, что нападающий вряд ли вернется в Англию в ближайшее время, особенно в январское трансферное окно, поскольку решение об аренде Рэшфорда, а также его товарищей по команде Расмуса Хёйлунда, Андре Онаны и Джейдона Санчо было принято не Аморимом, а руководством клуба.

kovalev-barin
kovalev-barin ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 22:20
Извините, Уилкокс, а не Эшворт.

Хотел написать, что Дэн, который был против назначения Аморима, сам проиграл в*йну Уилкоксу, но отвлекся по работе и вышла каша в сообщении
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 22:09
А вот это главный вопрос к руководству.

К Амориму, конечно, вопросов, тоже хватало...

Но то, какой характер у Аморима, в какой футбол он играет и какого типа футболисты были нужны руководство знало заранее. Соответственно, если они хотели другую тактику и свой набор футболистов, то зачем вообще тогда нанимали именно Рубена?

P.S.: отдельно вообще очень интересно узнать, как вообще среди руководства проводилось совещание по поводу назначения тренера, и как вообще шли переговоры с разными тренерами. Сейчас многие инсайдеры пишут, что МЮ вел переговоры с Де Дзерби и МакКенной, но они ОТКАЗАЛИ МЮ. Поэтому очень интересно, что они такое услышали. И еще более интересно, что предложат новому постоянному тренеру
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:03
Пока спортивным директором будет Эшворт - не может.

Дело в том, что Аморима как раз и уволили не из-за результатов, а за то, что попытался посягнуть на территорию Дэна по поводу принятия решений касаемо трансферов, и проиграл эту в*йну. Поэтому, если Дэн останется у руля МЮ, то тренера будут искать изначально такого, который будет готов работать с составом, который ему предоставит Эшворт
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:02
Не нравится он мне в Барселоне, не его это команда, и он ей не походит. Про его отношения в МЮ мне ничего неизвестно, тебе лучше знать конечно.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:04, ред.
...дело в том,Старина,что только слепой не заметит, как Он делает всё возможное и невозвожное,чтобы хоть как то ,хоть сколько сыграть за Барсу!!! А для МЮ это шаг назад,никогда Он не будет так играть,как начинал, там и репутация к тому же не к чёрту,да ты и сам всё прекрасно понимаешь!!!
dbg96zkstffx
dbg96zkstffx
вчера в 14:24
Похоже там руководство воду мутит, теперь тренер у них на первом месте
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:12
Кроме Санчо все заиграли хорошо в других командах
Вещий
Вещий
вчера в 12:08
То есть другими словами Аморима ничего не решал в МЮ... и тогда зачем нужен был такой тренер...
Capral
Capral
вчера в 11:01
До сих пор ничего особенного не вижу в Рэшфорде, и был бы рад, если бы он вернулся в МЮ. В Барселоне, он создаёт дискомфорт на левом фланге атаки каталонцев, создаёт определенный крен и зависимость команды от его статичного и не интересного футбола. На мой взгляд, он, ментально не подходит нынешней Барселоне, не соответствует духу атакующей игры команды, выпадает из стилевого направления Барсы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:26
Ну тут ещё может быть будет влиять мнение нового ГТ...
Гость
