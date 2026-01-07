Увольнение Аморима не поспособствует возвращению Рэшфорда в «Ман Юнайтед»

1767770569

вчера, 10:22

Форвард вряд ли вернется в «Манчестер Юнайтед» после увольнения тренера Рубена Аморима, поскольку решение отправить его в аренду в «Барселону» было принято не по инициативе португальского главного тренера, а руководством клуба.

Рашфорд присоединился к «Барселоне» на правах аренды летом и проводит сильный сезон в Испании. На данный момент он забил семь голов во всех турнирах, а также отдал 11 голевых передач.

Теперь The Sun сообщает, что нападающий вряд ли вернется в Англию в ближайшее время, особенно в январское трансферное окно, поскольку решение об аренде Рэшфорда, а также его товарищей по команде Расмуса Хёйлунда, Андре Онаны и Джейдона Санчо было принято не Аморимом, а руководством клуба.