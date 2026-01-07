Увольнение Аморима не поспособствует возвращению Рэшфорда в «Ман Юнайтед»

Форвард Маркус Рэшфорд вряд ли вернется в «Манчестер Юнайтед» после увольнения тренера Рубена Аморима, поскольку решение отправить его в аренду в «Барселону» было принято не по инициативе португальского главного тренера, а руководством клуба.
Рашфорд присоединился к «Барселоне» на правах аренды летом и проводит сильный сезон в Испании. На данный момент он забил семь голов во всех турнирах, а также отдал 11 голевых передач.
Теперь The Sun сообщает, что нападающий вряд ли вернется в Англию в ближайшее время, особенно в январское трансферное окно, поскольку решение об аренде Рэшфорда, а также его товарищей по команде Расмуса Хёйлунда, Андре Онаны и Джейдона Санчо было принято не Аморимом, а руководством клуба.
Хотел написать, что Дэн, который был против назначения Аморима, сам проиграл в*йну Уилкоксу, но отвлекся по работе и вышла каша в сообщении
К Амориму, конечно, вопросов, тоже хватало...
Но то, какой характер у Аморима, в какой футбол он играет и какого типа футболисты были нужны руководство знало заранее. Соответственно, если они хотели другую тактику и свой набор футболистов, то зачем вообще тогда нанимали именно Рубена?
P.S.: отдельно вообще очень интересно узнать, как вообще среди руководства проводилось совещание по поводу назначения тренера, и как вообще шли переговоры с разными тренерами. Сейчас многие инсайдеры пишут, что МЮ вел переговоры с Де Дзерби и МакКенной, но они ОТКАЗАЛИ МЮ. Поэтому очень интересно, что они такое услышали. И еще более интересно, что предложат новому постоянному тренеру
Дело в том, что Аморима как раз и уволили не из-за результатов, а за то, что попытался посягнуть на территорию Дэна по поводу принятия решений касаемо трансферов, и проиграл эту в*йну. Поэтому, если Дэн останется у руля МЮ, то тренера будут искать изначально такого, который будет готов работать с составом, который ему предоставит Эшворт
