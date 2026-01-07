Top.Mail.Ru
Неймар продлил контракт с бразильским «Сантосом»

вчера, 10:30

Бразильский форвард Неймар продолжит выступать за «Сантос». Во вторник клуб официально объявил о продлении контракта с игроком до конца 2026 года.

Предыдущий договор Неймара истек в декабре. Футболист вернулся в «Сантос» в прошлом году и провел с тех пор за команду 28 матчей, в которых забил 11 голов.

Sergo81
Sergo81
вчера в 21:07
Получается почти полный сезон отыграл. Ни травм никаких, ни симуляций. Наверное в сборную хочет на ЧМ.Ну что ж, пусть напоследок хлопнет дверью. А мы только будем этому рады. Не гоже такому мастеру тихо закончить и дверью не хлопнуть.
Nenash
Nenash
вчера в 16:04
Няма таго, что раньш было.. 💁
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:00
Пусть Сантос делает, что хочет. И главная команда страны вправе вызывать кого угодно. Я в сборную Бразилии с Анчелотти не верю. После ЧМ он просто соберёт вещи и уедет, ничего не показав. И сын его тоже...
y-ago
y-ago
вчера в 15:58
Стебаться можно до второго пришествия...Но, как не крути, Неймар — один из талантливейших футболистов в мире, а его возвращение в «Сантос» — это история про связь с клубом и уважение к своему началу. Без громких слов, просто по-человечески.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:33
...не сочтите за наглость.Сэр! "...огребёт,Сэр....!!!
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:30
...Бро!!! Кому этот глэм ещё нужен,а ???!!! Вот был бы тогда ВТБ...
Щас бы в Европе царствовал....!
drug01
drug01
вчера в 15:20
Годок поиграет а там может ещё кто-то пригласит...
ABir
ABir
вчера в 12:56
Не очень продолжительный контракт.
Vilar
Vilar
вчера в 12:51
Всё нормально, он дома, так по годику продлять, и до соракешника, дошкандыбает.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:27
Мы так посмеиваемся - а Неймар так возьмёт ненароком и "тихой сапой" до сборной "догребёт"....)))
tzg6v657upmp
tzg6v657upmp
вчера в 12:23
Куда ему деваться, предложения видимо уже не поступают
r4m798mq9na5
r4m798mq9na5
вчера в 12:18
Сантос уже заказал новую упаковку бланков бюллетеней
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:05
А разговоров сколько было что перейдет к Мессенышу в Интер....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:57
Так себе результативност, потому и продлевают всего лишь на год...
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 11:42
Наверное больше этой)))
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:12
у Неймара наверное карточка уже в окно регистратуры не пролазит. бедные бразильские врачи, ща опять что-нибудь растянет и будет гудеть полгода на вилле. я думаю что он доплачивает даже сам ради стажа чтоб на работу не ходить, потому его и держат
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:43
Успешно и вовремя вернулся в родную гавань.
