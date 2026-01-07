Тер Штеген получил травму и не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании

1767771251

вчера, 10:34

Вратарь покинул расположение «Барселоны» в Саудовской Аравии, где клуб готовится к старту Суперкубка Испании.

У игрока возникли проблемы с физическим состоянием, он вернется в Каталонию, чтобы пройти обследование.

Ранее сообщалось, что тер Штеген имел хорошие шансы быть основным вратарем «Барселоны» в матчах Суперкубка. Тренерский штаб был готов предоставить футболисту игровую практику в этом турнире.