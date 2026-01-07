Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Суперкубок 2026

Тер Штеген получил травму и не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании

вчера, 10:34

Вратарь Марк-Андре тер Штеген покинул расположение «Барселоны» в Саудовской Аравии, где клуб готовится к старту Суперкубка Испании.

У игрока возникли проблемы с физическим состоянием, он вернется в Каталонию, чтобы пройти обследование.

Ранее сообщалось, что тер Штеген имел хорошие шансы быть основным вратарем «Барселоны» в матчах Суперкубка. Тренерский штаб был готов предоставить футболисту игровую практику в этом турнире.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник «Манчестер Сити» Диаш пропустит более месяца
06 января
Защитник «Манчестер Сити» Гвардиол сломал ногу
05 января
В ПСЖ рассказали о ходе восстановления Сафонова
03 января
СлухиСроки восстановления вратаря ПСЖ Сафонова увеличились — газета
02 января
Ямаль пропустил первую тренировку «Барселоны» в 2026 году
02 января
Бывший главный тренер «Динамо» и «Кубани» Петреску проходит химиотерапию
02 января
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 21:17
Просто сидит на травме и дорабатывает свой контракт ведь знает дыр Штреген что Флик его хочет убрать......а травмированный игрок да еще в возрасте никому и даром не нужен
Kosmos58
Kosmos58 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:36
Не ТОТ !
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:14
...а по сути, как же всё таки морально сложно играть в команде
имея на хвосте сильного конкурента! Я в жизнь не поверю в эти
сказки, мол друзья,коллеги, соратники! Спорт жесток в этом плане!!!
Nenash
Nenash
вчера в 16:12
Посмотрел как играет Гарсия и, получил травму.. Только от просмотра.. 🤭
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:07
Тер Штеген давно уже не топ... Ещё и травмам подвержен..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:04
Надо же, он ещё играет за Барселону, точнее уже не играет....
376mr4usrzq3
376mr4usrzq3
вчера в 14:33
Теперь поляк пусть отрабатывает свои бабки
112910415
112910415
вчера в 13:02
пора с почетом на отдых !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:40
Немца и поляка аут. Вернуть Иньяки и грузина из аренды. Жоан Гарсия первый номер.
Asper
Asper
вчера в 12:27
По-моему, организм намекает, что хорош уже, наигрались
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Ему здоровья... а так есть прекрасная замена...
STVA 1
STVA 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:44
Да там щас Гарсия хорош вроде! А немец в годах уже
lotsman
lotsman
вчера в 11:10
Не сложилось. Были шансы стать первым, но видимо не судьба.
Capral
Capral
вчера в 11:03
У Барсы есть отличный вратарь, и Дай БОГ, чтобы он сыграл стабильно и без спадов!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 