Тер Штеген получил травму и не сыграет за «Барселону» в Суперкубке Испании

Вратарь Марк-Андре тер Штеген покинул расположение «Барселоны» в Саудовской Аравии, где клуб готовится к старту Суперкубка Испании.
У игрока возникли проблемы с физическим состоянием, он вернется в Каталонию, чтобы пройти обследование.
Ранее сообщалось, что тер Штеген имел хорошие шансы быть основным вратарем «Барселоны» в матчах Суперкубка. Тренерский штаб был готов предоставить футболисту игровую практику в этом турнире.
имея на хвосте сильного конкурента! Я в жизнь не поверю в эти
сказки, мол друзья,коллеги, соратники! Спорт жесток в этом плане!!!
