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0 : 2
завершен
21 марта 2021, 22:45
воскресенье
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 22:40
|27’
|0:1
|Мертенс Дрис
|34’
|0:2
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Мертенс Дрис
ассистент Политано Маттео
|Роджер Ибаньес
|26’
|Манчини Джанлука
|45+1’
|47’
|Зелински Петр
|Диавара Амаду
|59’
|Эль-Шаарави Стефан
|64’
|78’
|Кулибали Калиду
|Вильяр Гонсало
|85’
|90+1’
|Осимхен Виктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Перес Карлес
|Педро
|67’
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|67’
|Вильяр Гонсало
|Диавара Амаду
|67’
|67’
|Осимхен Виктор
|Мертенс Дрис
|73’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|73’
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|Кумбулла Мараш
|Пеллегрини Лоренцо
|83’
|86’
|Манолас Константинос
|Максимович Никола
|86’
|Бакайоко Тьему
|Инсинье Лоренцо
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|8
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|5
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|17
|Фолы
|13
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|6
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|2
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|3
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|3
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