В 25 Оспина Давид Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 26 Кулибали Калиду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 68 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 90

З 19 Максимович Никола Отборы: 3 Выносы: 5 Пасы: 57 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 86

З 6 Мариу Руй Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 4 Демме Диего Фолов совершено: 1 Отборы: 7 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 73

П 8 Руис Фабиан Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 87

Н 14 Мертенс Дрис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 66

П 21 Политано Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 73

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 1 Мерет Алекс

З 3 Зедадка Карим

З 38 Констанцо Давиде

З 44 Манолас Константинос Пасы: 1 Минут сыграно: 9

П 5 Бакайоко Тьему Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

П 7 Элмас Эльхиф Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 17

Н 11 Лосано Ирвинг Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 17

Н 9 Осимхен Виктор Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 24