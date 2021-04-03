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1 : 1
завершен
сегодня, 13:30
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 13:30
|57’
|0:1
|Квальярелла Фабио
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Хауге Йенс
ассистент Кессье Франк
|1:1
|87’
|32’
|Колли Омар
|39’
|Торсби Мортен
|Салемакерс Алексис
|45’
|45+1’
|Силва Адриен
|Беннасер Исмаэль
|50’
|59’
|Силва Адриен
|73’
|Кандрева Антонио
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Калулу Пьер
|Салемакерс Алексис
|46’
|Тонали Сандро
|Беннасер Исмаэль
|60’
|Ребич Анте
|Крунич Раде
|60’
|62’
|Аскильдсен Кристоффер
|Габбьядини Маноло
|Хауге Йенс
|Кастильехо Самуэль
|74’
|84’
|Кейта Бальде
|Квальярелла Фабио
|89’
|Йосида Мая
|Ауджелло Томмазо
|90’
|Верре Валерио
|Дамсгаард Миккел
|90’
|Лерис Мехди
|Кандрева Антонио
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|14
|Удары по воротам
|6
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|3
|Удары в створ
|4
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|15
|Фолы
|15
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|5
|Угловые
|5
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|9
|Офсайды
|2
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|3
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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