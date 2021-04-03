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Милан - Сампдория
Наполи - Кротоне
Дженоа - Фиорентина
Беневенто - Парма
Сассуоло - Рома
Лацио - Специа
Аталанта - Удинезе
Кальяри - Верона
Торино - Ювентус
Болонья - Интер

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Сампдория

Милан Логотип футбольный клуб Милан 1:1 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя) Сампдория
Милан
Сампдория
1 : 1
завершен
сегодня, 13:30
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Италия. Серия А 2020/2021, 29 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 13:30
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.514.557.05
Лига Ставок 1.50 4.70 6.20
Фонбет Live! 5.20 1.22 25.00
Мелбет 1.51 4.42 7.13
Pin-Up.ru 1.51 4.60 6.85
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    45' Салемакерс Алексис (56)
     
    46' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
     
    50' Беннасер Исмаэль (4)
     
    2
    60' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
    60' Крунич Раде (33) уходит с поля, Ребич Анте (12) вышел на поле
     
    74' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Хауге Йенс (15) вышел на поле
     
    87' (1:1) Хауге Йенс (15) (Кессье Франк (79))
     
    32' Колли Омар (15)
     
    39' Торсби Мортен (18)
     
    45+1' Силва Адриен (5)
     
    57' (0:1) Квальярелла Фабио (27)
     
    59' Силва Адриен (5)
     
    62' Габбьядини Маноло (23) уходит с поля, Аскильдсен Кристоффер (16) вышел на поле
     
    73' Кандрева Антонио (87)
     
    84' Квальярелла Фабио (27) уходит с поля, Кейта Бальде (10) вышел на поле
     
    89' Ауджелло Томмазо (3) уходит с поля, Йосида Мая (22) вышел на поле
     
    2
    90' Дамсгаард Миккел (38) уходит с поля, Верре Валерио (8) вышел на поле
    90' Кандрева Антонио (87) уходит с поля, Лерис Мехди (26) вышел на поле
    Голы
    57’ 0:1 Квальярелла Фабио
    Хауге Йенс
    ассистент Кессье Франк     		1:1 87’
    Наказания
    32’ Колли Омар
    39’ Торсби Мортен
    Салемакерс Алексис 45’
    45+1’ Силва Адриен
    Беннасер Исмаэль 50’
    59’ Силва Адриен
    73’ Кандрева Антонио
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Калулу Пьер Салемакерс Алексис 46’
    Тонали Сандро Беннасер Исмаэль 60’
    Ребич Анте Крунич Раде 60’
    62’ Аскильдсен Кристоффер Габбьядини Маноло
    Хауге Йенс Кастильехо Самуэль 74’
    84’ Кейта Бальде Квальярелла Фабио
    89’ Йосида Мая Ауджелло Томмазо
    90’ Верре Валерио Дамсгаард Миккел
    90’ Лерис Мехди Кандрева Антонио
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 6
    		3 Удары в створ 4
    		15 Фолы 15
    		5 Угловые 5
    		9 Офсайды 2
    		63% Владение мячом 37%
    		3 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 16:33
    Позорище не прекращается
    David Young
    David Young
    сегодня в 15:56
    Хотя бы ничья. Соперник не из лёгких, но надо играть лучше. А то можно и мимо тройки пролететь, желаю Милану хорошо выступить в оставшихся туров текущего сезона Серии A.
    Ozabot
    Ozabot ответ DEIVID_22 (раскрыть)
    сегодня в 15:54
    Вообще оба фланга отдал сопернику. Салемакерса и Кастильехо вообще нельзя выпускать в одном составе. Это же взаимозаменяемые игроки. Калулу бы с самого начала выпустил. Чувствуется нехватка Калабрии, который и в обороне успевает и атаку обостряет. А вместо Тео надо было Далота. Он хотя бы стабильный середняк и играет в обороне в разы лучше Эрнандеса. Непонятно че за эксперименты, когда все игроки уже показали свои способности.
    Zak11
    Zak11 ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 15:36
    Посмотрим как с Болоньей сыграют сегодня
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Zak11 (раскрыть)
    сегодня в 15:34
    Еще 10 туров. Может случится все что угодно. Теоретически математически даже Лацио может стать чемпионом.
    DEIVID_22
    DEIVID_22
    сегодня в 15:23
    Пиоли скорее всего за...т концовку как и везде. Уже с с оставом тупит. Как можно Салемакерса ставить в оборону при наличии Далота и при этом ставить мёртвого Кастильехо???
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 15:23
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      сегодня в 15:20
        Ozabot
        Ozabot
        сегодня в 15:19
        1 удар в створ за весь матч. Короче, надо было с самого начала Хайге и Ребича выпускать вместо усталого после сборной Хакана и никакого Кастильехо/Салемакерса.
        И Далота вместо Тео, который плавает уже который матч. Калабрии не хватает.
        Camellot
        Camellot
        сегодня в 15:18
        Как же кандрева не даработал
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ
        сегодня в 15:11
        Ну Милан, ну вы чего...
        Zak11
        Zak11
        сегодня в 14:59
        Интер можно поздравлять уже походу?)
        DEIVID_22
        DEIVID_22
        сегодня в 14:53
        Вовремя Силва удалился. А то даже не представляю, как играть, отыгрываться в этой игре.
        Ozabot
        Ozabot
        сегодня в 13:59
        «Милан» за полчаса вообще ничего не создал. Что-то атака с каждым матчем все более дохлая.
        Интер чемпион 19
        Интер чемпион 19
        сегодня в 13:17
        верим в Милан,самый великий клуб Италии
        RBA
        RBA
        сегодня в 13:11
        Милан П1
        VeniaminS
        VeniaminS
        сегодня в 12:37
        Милан
        Ванечка
        Ванечка
        сегодня в 12:27
        Хозяева выиграют
        Вoлхв
        Вoлхв
        сегодня в 11:51
        У Милана много в лазарете...:(
        hаrut
        hаrut
        сегодня в 11:49
        По логике Милан должен выиграть
        swed27
        swed27
        сегодня в 06:09, ред.
        Очень интересно посмотреть на Милан после паузы. Шансы на долгожданное чемпионство есть. Может так случится что именно Милан прервет гегемонию туринцев
        alex krees
        alex krees
        сегодня в 00:23
        Милан 3 :0
        ОПС
        ОПС
        вчера в 10:40
        Победа Милана.
        Мысыктар
        Мысыктар
        вчера в 09:50
        минус Калабрия,Диас,Романьоли,Леау.
        1bear
        1bear
        вчера в 00:59
        верю в победу Милана!
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