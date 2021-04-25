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Аталанта - Болонья
Беневенто - Удинезе
Фиорентина - Ювентус
Интер - Верона
Кальяри - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Болонья

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 5:0 Логотип футбольный клуб Болонья Болонья
Аталанта
5 : 0
завершен
25 апреля 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 239 - 63
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.2
Средний возраст: 27.5 - 27.5
Средний рост: 185.3 - 184.2
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 5-3-2
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Болонья
Италия. Серия А 2020/2021, 33 тур
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.909.66
Лига Ставок 1.26 7.00 10.00
Фонбет Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 1.22 7.49 12.80
1XBET 1.22 17.00 5.00
BetBoom 1.24 6.74 11.40
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    22' (1:0) Малиновский Руслан (18) (Муриэль Луис (9))
     
    44' (2:0) Муриэль Луис (9)
     
    57' (3:0) Фройлер Ремо (11)
     
    59' (4:0) Сапата Дуван (91) (Малиновский Руслан (18))
     
    2
    61' Муриэль Луис (9) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
    61' Фройлер Ремо (11) уходит с поля, Пессина Маттео (32) вышел на поле
     
    2
    71' Толой Рафаэль (2) уходит с поля, Кальдара Маттиа (13) вышел на поле
    71' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    73' (5:0) Миранчук Алексей (59) (Мехле Йоаким (3))
     
    78' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Ламмерс Сэм (7) вышел на поле
     
    44' Ларангейра Данило (23)
     
    49' Шутен Йерди (30)
     
    2
    56' Сориано Роберто (21) уходит с поля, Бальдурсон Андри (18) вышел на поле
    56' Де Сильвестри Лоренцо (29) уходит с поля, Виньято Эмануэль (55) вышел на поле
     
    63' Маттиас Сванберг (32) уходит с поля, Мбайе Ибрахима (15) вышел на поле
     
    2
    72' Ольсен Андреас (11) уходит с поля, Орсолини Риккардо (7) вышел на поле
    72' Бэрроу Муса (99) уходит с поля, Поли Андреа (16) вышел на поле
    Голы
    Малиновский Руслан
    ассистент Муриэль Луис     		1:0 22’
    Муриэль Луис 2:0(П) 44’
    Фройлер Ремо 3:0 57’
    Сапата Дуван
    ассистент Малиновский Руслан     		4:0 59’
    Миранчук Алексей
    ассистент Мехле Йоаким     		5:0 73’
    Наказания
    44’ Ларангейра Данило
    49’ Шутен Йерди
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    56’ Виньято Эмануэль Де Сильвестри Лоренцо
    56’ Бальдурсон Андри Сориано Роберто
    Миранчук Алексей Муриэль Луис 61’
    Пессина Маттео Фройлер Ремо 61’
    63’ Мбайе Ибрахима Маттиас Сванберг
    Кальдара Маттиа Толой Рафаэль 71’
    Иличич Йосип Малиновский Руслан 71’
    72’ Орсолини Риккардо Ольсен Андреас
    72’ Поли Андреа Бэрроу Муса
    Ламмерс Сэм Сапата Дуван 78’
    Статистика
    		 25 Удары по воротам 8
    		10 Удары в створ 3
    		12 Фолы 8
    		8 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		56% Владение мячом 44%
    		3 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 1
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    9fd3xqgq4rgb
    9fd3xqgq4rgb ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
    29 апреля в 11:05
    Я вижу ты что-то скидывал, потому что оповещение пришло, но комментарий твой не вижу, заново отправь, если хочешь продолжить.
    6m47pgdu4z5j
    6m47pgdu4z5j ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
    28 апреля в 19:52
    Я устал тебе повторять одно и тоже, вдумайся когда читаешь.
    Против некоторых команд играть в открытый футбол это самоубийство, ну нет в сборной Украины игроков которые сами могут обвести одного, второго, третьего, тем более ваше любимое 7 - 1, показало Шевченку что не всегда нужно играть так как ты хочешь, иногда нужно подстраиваться под игру и 1 - 1 это наглядный пример, да игра не самая красивая но она дала результат. О ЧМ с участием России это вообще отдельная история, до сих пор ставлю на то что это были договорняки. Результат первое место в отборе на Евро, если бы не коронавирус то кто знает какое бы они там стрельнули, сейчас пошёл спад, корона, травмы и т.д. ну как я и писал но ты не вникаешь. Сейчас у сборной Украины молодая команда и уже не так которая была раньше в отборе на тот же 2018, тем более ты сам говоришь что это середняк, а как я говорю что крепкий середняк, выиграть ЧЕ или ЧМ согласись, это не так просто.
    Первое место в отборе на евро с действующим чемпионом Европы и Сербией которая рвёт Московию 5 - 0, ну да это же не победа не проиграть в году ни единого матча, сыграть в Лиге А где просто выкинули сборную потому что нужно было оставить Швейцарию, где её же и выиграли, где выиграли Испанию, ну да влетели ей и Германии, но как бы было дело если бы не корона которая тогда мучила команду и травмы.
    Ещё раз повторю, в Украины нет нормального второго состава и после первого матча они всегда выдыхаются, в этом проблема, у них не хватило силы уже на два следующих и так, плюс Шевченко как на меня выбрал не самую подходящую схему, без вингеров, как я уже ранее говорил у нас нет уже Коноплянки и Ярмоленко, Цыганкова не было, не было кому тащить мяч, остальные выдохлись и это проблема, её нужно решать. По большей мере вина тренерского штаба потому что они не обновили состав и выбрали ту же тактику что и после Франции, повторяю, это осечка, у всех она бывает. И повторю, Украина крепкий середняк. А ты показываешь суть московян, которые если у самих хата горит, то пусть и на соседский сарай перейдёт, что бы слаще на душе было. Ещё раз удачи.
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ nn4fraftfeb2 (раскрыть)
    28 апреля в 08:38
    1-1 сб.Украины сыграла с Францией как сборная России с Испанией - всей командой в обороне сидя. Так где результаты сборной Украины? Может они медали где выигрывали? Из группы если выходят - уже достижение. В точности как и у сборной России. И да, сборная России тоже иногда выдает "сенсации" со знаком плюс. Главное - результат. Его нет ни у одной из "наших" сборных. "Да, опять проиграли, но это невезение" - ну да, футбол в странах в заднем месте из-за невезения) Украина в группе все 3 раза с Францией что ли вничью сыграла? Так и виден уровень топ. У той же Франции после трех матчей 7 очков, а не 3, не смотря на ничью с ведущей сборной мира Украиной) Для топ сборных ничьи со сборными командами уровнем ниже - редкие осечки. Для средних команд ничьи с другими средними - нормальное явление. Это и демонстрирует сборная Украины в группе. Этим же объясняется поражение сборной России в последнем туре. Но вы, видимо, на другой планете живете и смотрите другой футбол.
    nn4fraftfeb2
    nn4fraftfeb2 ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
    27 апреля в 19:26
    Я понимаю что есть только чёрное и белое, ноль или один и т.д., но есть ещё и оттенки серого, есть крепкие середняки, есть обычные середняки, есть топ сборные которые уже не топы, я не говорю что Украина топ команда, это крепкий середняк который может потягать топа, беда Украины в том что у них нет норм резерва и после одного матча они выдыхаются, вот последние матчи это показали, что нам не хватает резерва, выдохлись на Франции и потом не смогли выиграть две так себе сборные, и это показатель как нам нужны вингеры, как Коноплянка и Ярмоленко когда они ещё играли, кстати, как тебе последний матч со Францией, опять 7 - 1? А нет, 1 - 1, что доказывает что первый матч был как я говорю не показательным потому что не было основных игроков, коронавирус, травмы, товарняк он для того и товарняк что бы другие тактики наигрывать, схемы и т.д., но такие как вы любите цепляться за товарняки и рассказывать. Португалия не топ сборная? Франция не топ сборная? Германия не топ сборная? да, проиграли Германии, но кто смотрел игру тот поймёт что это тупо невезение было. Я понимаю что не хочется признавать что кто-то лучше тебя, но Украина явно по интереснее и по лучше составом Россию. Вон как Костик ниже сравнивает игроков, это тебе наглядный пример твоих слов, о том когда обидно что у кого-то лучше. А в другом, если ты веришь в свои слова, то бинарный код с тобой, гуд лак.
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ 7dhhwz3qq9qd (раскрыть)
    27 апреля в 08:24
    они Россию. Дело не в счетах и прочем(это чтобы показать уровень игроков с обеих сторон), а в том, что обе сборные как были середняками, так и остаются ими. И эти игроки вообще ничего на уровне сборных не решают. Как отлетали от топ-сборных, так и будут отлетать.
    Kostya P.
    Kostya P. ответ St David (раскрыть)
    26 апреля в 14:54
    Зачем так переоценивать? Руслан проводит фантастический отрезок , но Головин близок к нему по уровню , примерно на одном уровне с Зинченко. Ярмоленко кажется - всё. Яремчук и Цыганков не проверены на высшем уровне , второму ,как мне кажется выдают слишком много авансов , сложно будет оправдать их. Ну а по какому критерию вы Шапаренко ставите выше того же Миранчука , мне не понятно.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    26 апреля в 14:24
    Катёнок угадала 👍.)
    d_fincher
    d_fincher ответ St David (раскрыть)
    26 апреля в 13:52
    если они так хороши, где украинские победы в сборной?
    7dhhwz3qq9qd
    7dhhwz3qq9qd ответ Vancho-Rotor (раскрыть)
    26 апреля в 13:41
    Сравнив товарняк и офф. игру, когда в сборной корона качала и травмы, сколько там основных не было? Или почему тот матч хотели отменить но деньги уже павелко потратил себе в карман и игру пришлось играть. 5-0 это о том как Украина их обыграла или они Россию?)
    Vancho-Rotor
    Vancho-Rotor ответ St David (раскрыть)
    26 апреля в 12:22
    таких и не надо. Чтобы 7-1 от Франции не получать. Нам 0-5 от сербов хватает)
    Шуnя771
    Шуnя771
    26 апреля в 11:43
    Лед тронулся господа присяжные!)
    vastudio
    vastudio
    26 апреля в 10:39
    Малина даёт жару!
    Spartach from kg
    Spartach from kg ответ SAFqwer (раскрыть)
    26 апреля в 07:19
    Если Гасперини самодур, то это ещё не значит, что Лёху можно троллить
    Klaus-S
    Klaus-S
    26 апреля в 06:53
    Руслан набрал хороший ход. Надеюсь сохранит форму к Евро.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Loko best (раскрыть)
    26 апреля в 06:23
    Я что должен его знать? Он мне вообще впервые попался...он что такая знаменитость чтобы я его знал? Или я должен знать всех украинских футболистов?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 апреля в 05:57
    Безжалостный разгром, Лёша молодец!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    26 апреля в 04:57
    АталантаМиранчука так и чемпионом станет !
    Valeron112
    Valeron112
    26 апреля в 04:36
    Во ) другое дело . Это вам не дерби ... Кстати интересней🙋
    St David
    St David ответ Dauletbek (раскрыть)
    26 апреля в 04:25
    Таких игроков как Малиновский, Яремчук, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Шапаренко и др. в сборной России просто нет.
    Loko best
    Loko best ответ Dauletbek (раскрыть)
    26 апреля в 01:41, ред.
    И вот таких пользователей тут большинство,у вас больше 2000 комментариев,а кто такой Малиновский не знаете...
    VeniaminS
    VeniaminS
    26 апреля в 01:10
    Аталанта прет на всех парах!!!
    dimagas2
    dimagas2 ответ Dauletbek (раскрыть)
    25 апреля в 23:49
    И не увидите)))
    Kostya P.
    Kostya P.
    25 апреля в 23:46
    И почему бы Руслану не оказаться игроком апреля Серии А
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ SAFqwer (раскрыть)
    25 апреля в 23:38
    Миранчук , забил пятый гол, обеспечил "перелом" в игре.
    Ozabot
    Ozabot
    25 апреля в 23:30
    Против «Аталанты» и так сложно играть, но играть в меньшинстве это самоубийственная миссия.
    youtomee
    youtomee ответ Zak11 (раскрыть)
    25 апреля в 23:26
    куда? зачем?
    Bom Bom
    Bom Bom
    25 апреля в 23:23
    Леха напомнил о себе)
    Zak11
    Zak11
    25 апреля в 23:21
    Миранчуку надо уходить из Аталанты.
    Dauletbek
    Dauletbek
    25 апреля в 23:20
    Миранчук гол
    Dauletbek
    Dauletbek
    25 апреля в 23:11
    Украин оказывается Малина
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