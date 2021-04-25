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5 : 0
завершен
25 апреля 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 239 - 63
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.2
Средний возраст: 27.5 - 27.5
Средний рост: 185.3 - 184.2
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 5-3-2
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Малиновский Руслан
ассистент Муриэль Луис
|1:0
|22’
|Муриэль Луис
|2:0(П)
|44’
|Фройлер Ремо
|3:0
|57’
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Сапата Дуван
ассистент Малиновский Руслан
|4:0
|59’
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Миранчук Алексей
ассистент Мехле Йоаким
|5:0
|73’
|44’
|Ларангейра Данило
|49’
|Шутен Йерди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Виньято Эмануэль
|Де Сильвестри Лоренцо
|56’
|Бальдурсон Андри
|Сориано Роберто
|Миранчук Алексей
|Муриэль Луис
|61’
|Пессина Маттео
|Фройлер Ремо
|61’
|63’
|Мбайе Ибрахима
|Маттиас Сванберг
|Кальдара Маттиа
|Толой Рафаэль
|71’
|Иличич Йосип
|Малиновский Руслан
|71’
|72’
|Орсолини Риккардо
|Ольсен Андреас
|72’
|Поли Андреа
|Бэрроу Муса
|Ламмерс Сэм
|Сапата Дуван
|78’
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|25
|Удары по воротам
|8
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|10
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|8
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|8
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|3
|Cэйвы
|4
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|0
|Предупреждения
|1
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|0
|Удаления
|1
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Против некоторых команд играть в открытый футбол это самоубийство, ну нет в сборной Украины игроков которые сами могут обвести одного, второго, третьего, тем более ваше любимое 7 - 1, показало Шевченку что не всегда нужно играть так как ты хочешь, иногда нужно подстраиваться под игру и 1 - 1 это наглядный пример, да игра не самая красивая но она дала результат. О ЧМ с участием России это вообще отдельная история, до сих пор ставлю на то что это были договорняки. Результат первое место в отборе на Евро, если бы не коронавирус то кто знает какое бы они там стрельнули, сейчас пошёл спад, корона, травмы и т.д. ну как я и писал но ты не вникаешь. Сейчас у сборной Украины молодая команда и уже не так которая была раньше в отборе на тот же 2018, тем более ты сам говоришь что это середняк, а как я говорю что крепкий середняк, выиграть ЧЕ или ЧМ согласись, это не так просто.
Первое место в отборе на евро с действующим чемпионом Европы и Сербией которая рвёт Московию 5 - 0, ну да это же не победа не проиграть в году ни единого матча, сыграть в Лиге А где просто выкинули сборную потому что нужно было оставить Швейцарию, где её же и выиграли, где выиграли Испанию, ну да влетели ей и Германии, но как бы было дело если бы не корона которая тогда мучила команду и травмы.
Ещё раз повторю, в Украины нет нормального второго состава и после первого матча они всегда выдыхаются, в этом проблема, у них не хватило силы уже на два следующих и так, плюс Шевченко как на меня выбрал не самую подходящую схему, без вингеров, как я уже ранее говорил у нас нет уже Коноплянки и Ярмоленко, Цыганкова не было, не было кому тащить мяч, остальные выдохлись и это проблема, её нужно решать. По большей мере вина тренерского штаба потому что они не обновили состав и выбрали ту же тактику что и после Франции, повторяю, это осечка, у всех она бывает. И повторю, Украина крепкий середняк. А ты показываешь суть московян, которые если у самих хата горит, то пусть и на соседский сарай перейдёт, что бы слаще на душе было. Ещё раз удачи.
Против некоторых команд играть в открытый футбол это самоубийство, ну нет в сборной Украины игроков которые сами могут обвести одного, второго, третьего, тем более ваше любимое 7 - 1, показало Шевченку что не всегда нужно играть так как ты хочешь, иногда нужно подстраиваться под игру и 1 - 1 это наглядный пример, да игра не самая красивая но она дала результат. О ЧМ с участием России это вообще отдельная история, до сих пор ставлю на то что это были договорняки. Результат первое место в отборе на Евро, если бы не коронавирус то кто знает какое бы они там стрельнули, сейчас пошёл спад, корона, травмы и т.д. ну как я и писал но ты не вникаешь. Сейчас у сборной Украины молодая команда и уже не так которая была раньше в отборе на тот же 2018, тем более ты сам говоришь что это середняк, а как я говорю что крепкий середняк, выиграть ЧЕ или ЧМ согласись, это не так просто.
Первое место в отборе на евро с действующим чемпионом Европы и Сербией которая рвёт Московию 5 - 0, ну да это же не победа не проиграть в году ни единого матча, сыграть в Лиге А где просто выкинули сборную потому что нужно было оставить Швейцарию, где её же и выиграли, где выиграли Испанию, ну да влетели ей и Германии, но как бы было дело если бы не корона которая тогда мучила команду и травмы.
Ещё раз повторю, в Украины нет нормального второго состава и после первого матча они всегда выдыхаются, в этом проблема, у них не хватило силы уже на два следующих и так, плюс Шевченко как на меня выбрал не самую подходящую схему, без вингеров, как я уже ранее говорил у нас нет уже Коноплянки и Ярмоленко, Цыганкова не было, не было кому тащить мяч, остальные выдохлись и это проблема, её нужно решать. По большей мере вина тренерского штаба потому что они не обновили состав и выбрали ту же тактику что и после Франции, повторяю, это осечка, у всех она бывает. И повторю, Украина крепкий середняк. А ты показываешь суть московян, которые если у самих хата горит, то пусть и на соседский сарай перейдёт, что бы слаще на душе было. Ещё раз удачи.