В 95 Голлини Пьерлуиджи Спасений: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 3 Мехле Йоаким Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 71

П 33 Хатебур Ханс Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 71

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 61

П 9 Муриэль Луис Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 61

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 13 Кальдара Маттиа Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 19

З 6 Паломино Хосе Луис

З 4 Шутало Бошко

П 72 Иличич Йосип Всего навесов: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 19

П 20 Коваленко Виктор

П 59 Миранчук Алексей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 29

П 88 Пашалич Марио

П 32 Пессина Маттео Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 29