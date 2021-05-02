В 95 Голлини Пьерлуиджи Фолов совершено: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 22

П 8 Госенс Робин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

З 19 Джимсити Берат Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 17 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 2 Толой Рафаэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 5 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 79

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 15 Де Рон Мартен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

Н 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 32 Пессина Маттео Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 25

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 51 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 60

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко Голов пропущено: 1 Спасений: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 65

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким

З 6 Паломино Хосе Луис Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 11

З 4 Шутало Бошко

П 72 Иличич Йосип

П 20 Коваленко Виктор

П 59 Миранчук Алексей

П 88 Пашалич Марио

Н 7 Ламмерс Сэм