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1 : 1
завершен
02 мая 2021, 16:00
воскресенье
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.1
Средний возраст: 26.3 - 27.4
Средний рост: 182.7 - 185.8
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-1-2
Серия побед: 4 - 1
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Стадион Читта дель Триколоре
|32’
|0:1
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Госенс Робин
ассистент Малиновский Руслан
|Берарди Доменико
|1:1(П)
|52’
|23’
|Голлини Пьерлуиджи
|Марлон
|28’
|Кирикеш Влад
|35’
|Локателли Мануэль
|40’
|Мба Обьянг Педро
|45+1’
|Феррари Джанмарко
|53’
|Марлон
|75’
|78’
|Джимсити Берат
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|25’
|Спортиелло Марко
|Пессина Маттео
|Распадори Джакомо
|Дефрель Грегуар
|46’
|Феррари Джанмарко
|Кирикеш Влад
|46’
|Бурабиа Мехди
|Мба Обьянг Педро
|60’
|60’
|Муриэль Луис
|Сапата Дуван
|Айхан Каан
|Траоре Хамед
|78’
|79’
|Паломино Хосе Луис
|Толой Рафаэль
|Тольян Джереми
|Мюльдюр Мерт
|87’
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|11
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|8
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|18
|Фолы
|12
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|4
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|6
|Cэйвы
|4
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|6
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|1
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