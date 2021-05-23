Лестер Сити

В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 4 Алдервейрелд Тоби Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 2 Доэрти Мэтт Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 3 Регилон Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 6 Санчес Давинсон Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 5 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 20 Алли Деле Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 68

П 8 Уинкс Харри Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 23 Бергвейн Стевен Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 68

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 12 Точные навесы: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 14 Родон Джо Отборы: 1 Минут сыграно: 1

П 15 Дайер Эрик

П 57 Джон Нил

П 11 Ламела Эрик

П 27 Моура Лукас Отборы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 22

Н 9 Бэйл Гарет Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 22

Н 45 Винисиус