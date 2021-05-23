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Лестер Сити - Тоттенхэм
Арсенал - Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла - Челси
Фулхэм - Ньюкасл Юнайтед
Лидс - Вест Бромвич
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Эвертон
Шеффилд Юнайтед - Бернли
Вест Хэм - Саутгемптон
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Тоттенхэм

Лестер Сити Логотип футбольный клуб Лестер Сити 2:4 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Лестер Сити
2 : 4
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 307 - 417
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.6
Средний возраст: 25.8 - 26.9
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 38 тур
Стадион Кинг Пауэр
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.014.243.44
Мелбет 1.83 4.60 3.74
1XBET 1.86 4.10 4.24
BetBoom 1.82 4.10 4.20
    Еще
     
    18' (1:0) Варди Джейми (9)
     
    21' Фофана Уэсли (3) уходит с поля, Менди Нампалис (24) вышел на поле
     
    52' (2:1) Варди Джейми (9)
     
    62' Мэддисон Джеймс (10) уходит с поля, Перейра Рикарду (21) вышел на поле
     
    76' (2:2) Автогол Шмейхель Каспер (1)
     
    80' Олбрайтон Марк (11) уходит с поля, Перес Айосе (17) вышел на поле
     
    41' (1:1) Кейн Харри (10)
     
    58' Бергвейн Стевен (23)
     
    2
    68' Бергвейн Стевен (23) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
    68' Алли Деле (20) уходит с поля, Моура Лукас (27) вышел на поле
     
    83' Уинкс Харри (8)
     
    87' (2:3) Бэйл Гарет (9) (Кейн Харри (10))
     
    2
    90+4' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Родон Джо (14) вышел на поле
    90+6' (2:4) Бэйл Гарет (9)
    Голы
    Варди Джейми 1:0(П) 18’
    41’ 1:1 Кейн Харри
    Варди Джейми 2:1(П) 52’
    76’ 2:2(А) Шмейхель Каспер
    87’ 2:3 Бэйл Гарет
    ассистент Кейн Харри
    90+6’ 2:4 Бэйл Гарет
    Наказания
    58’ Бергвейн Стевен
    83’ Уинкс Харри
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Менди Нампалис Фофана Уэсли 21’
    Перейра Рикарду Мэддисон Джеймс 62’
    68’ Бэйл Гарет Бергвейн Стевен
    68’ Моура Лукас Алли Деле
    Перес Айосе Олбрайтон Марк 80’
    90+4’ Родон Джо Сон Хын-Мин
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 4
    		9 Фолы 8
    		8 Угловые 7
    		3 Офсайды 1
    		47% Владение мячом 53%
    		1 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK
    24 мая в 08:21, ред.
    Тащили Тащили Лестер к победе с пендалей, но не вытащили, шпоры по делу наказали их.

    PS а что лисам расстраиваться, ну не попали в ЛЧ, у вас и так трофей - кубок англии. .
    Spartach from kg
    Spartach from kg
    23 мая в 23:24
    Я болельщик Тоттенхэма, но здесь зол на это клуб
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    23 мая в 22:50
    Лестер сам виноват в том,что два года подряд в конце теряет 4 место,НО давайте не забывать,что этот ноунейм Мирового футбола,уже обошёл по таблице.тот же именитый Арсенал,да и Тотенхем. Команда является стабильным обывателем ЛЕ и это прогресс.Кроме того,даже трофей выиграла.пусть и английский,который Шпорам не по зубам. Будем честны и скажем,что сезон у них вышел лучше предыдущего и можно уволить Роджерса и пригласить Сарри,ну или Аллегри.
    Изгой
    Изгой ответ goalaktika (раскрыть)
    23 мая в 22:44
      Изгой
      Изгой
      23 мая в 22:43
      Тут вот узнаю стиль Маура - ни себе, ни людям))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ KLINSI (раскрыть)
      23 мая в 22:42
      Последний раз Спартак покупали очень даже давно
      KLINSI
      KLINSI ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      23 мая в 22:40
      Не.
      Он как спартак, за гроши продаётся))).
      goalaktika
      goalaktika
      23 мая в 22:15, ред.
      Безумно жалко Роджерса и его дружину
      Nazi
      Nazi
      23 мая в 21:29, ред.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ Stalker-ato (раскрыть)
        23 мая в 21:20
        Шпоры спасали ЛЕ,на вашу ЛЧ им далеко на...
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        23 мая в 21:13
        Лестер как Ростов, за деньги покупается
        Анатолий Калашников
        Анатолий Калашников
        23 мая в 21:04
        Лисы все равно горжусь . в такой мясной тусовке на равных держитесь и более стабильны.
        Неужели Тоттенхэм трофей выиграет
        azkan
        azkan
        23 мая в 20:27
        В первом тайме ТТХ играли так себе. Но во втором и особенно после пропущенного второго гола преобразились. И такую игру выдали. Лестер потух.
        А шедевр Бейла долго будут изучать) Просто стояли и сделали коридор для того чтобы забили гол)
        vastudio
        vastudio ответ Roman73 (раскрыть)
        23 мая в 20:26
        Уж очень жёсткий календарь у них был в конце
        Roman73
        Roman73
        23 мая в 20:06
        Тотенхем и лично Гаррет Бейл примеры того как бездельники и прочие игроки в кегли вставляют палки в колёса честных людей.
        Жаль Лестер , они работали весь сезон в поте лица.
        dzvinka
        dzvinka
        23 мая в 20:05
        Лестер второй год подряд в конце сдулся
        Обезжиренный
        Обезжиренный
        23 мая в 20:03
        Бэйл подкорректировал ситуацию в таблице
        Dauletbek
        Dauletbek
        23 мая в 20:02
        Тоттенхэм спас Челси, это факт
        ceret
        ceret
        23 мая в 20:02
        Гудбай Лестер!!!
        Stalker-ato
        Stalker-ato
        23 мая в 20:01
        Спасибо вам Тоттенхэм, за нашу путевку в Лигу Чемпионов!!!!!
        Zak11
        Zak11 ответ Anton Hohlov (раскрыть)
        23 мая в 19:59
        Ну видимо не заслужили, раз уж в конце так ударили в грязь лицом)
        vastudio
        vastudio ответ ст_прапорщик (раскрыть)
        23 мая в 19:58
        С нас цистерна за такой подарок!))))
        Медив
        Медив
        23 мая в 19:57
        Спасибо шпорам. Челси, как обычно, нашел ровное место, чтобы об него споткнуться
        Anton Hohlov
        Anton Hohlov
        23 мая в 19:56
        Жалко Лестер, они заслужили лч.
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик
        23 мая в 19:55
        Так, граждане пенсы, с вас пол-литра)))
        abramjan
        abramjan
        23 мая в 19:55
        Гарет.дай. Тебя расцелую)
        ст_прапорщик
        ст_прапорщик
        23 мая в 19:55
        контрольный в голову))
        azkan
        azkan
        23 мая в 19:54
        Ах ха ха ха!! Бееейлл делает дубль! Охренеть гол! Сделали коридор чтобы тот в пустые ворота забил))
        vastudio
        vastudio ответ ст_прапорщик (раскрыть)
        23 мая в 19:51
        Сердешное вам мерси от Челси. Наши импотенты сами не могут АВ сделать, хоть вы помогли. С нас должок! Это чисто ваша заслуга))
        abramjan
        abramjan
        23 мая в 19:49
        Судейки добавит минут десять
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