|Лестер Сити
|2:4
|Тоттенхэм
|
2 : 4
завершен
23 мая 2021, 18:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 307 - 417
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.6
Средний возраст: 25.8 - 26.9
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 3-4-1-2 - 4-2-3-1
|
Стадион Кинг Пауэр
|Варди Джейми
|1:0(П)
|18’
|41’
|1:1
|Кейн Харри
|Варди Джейми
|2:1(П)
|52’
|76’
|2:2(А)
|Шмейхель Каспер
|87’
|2:3
|
Бэйл Гарет
ассистент Кейн Харри
|90+6’
|2:4
|Бэйл Гарет
|58’
|Бергвейн Стевен
|83’
|Уинкс Харри
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Менди Нампалис
|Фофана Уэсли
|21’
|Перейра Рикарду
|Мэддисон Джеймс
|62’
|68’
|Бэйл Гарет
|Бергвейн Стевен
|68’
|Моура Лукас
|Алли Деле
|Перес Айосе
|Олбрайтон Марк
|80’
|90+4’
|Родон Джо
|Сон Хын-Мин
|
|10
|Удары по воротам
|11
|
|
|6
|Удары в створ
|4
|
|
|9
|Фолы
|8
|
|
|8
|Угловые
|7
|
|
|3
|Офсайды
|1
|
|
|47%
|Владение мячом
|53%
|
|
|1
|Cэйвы
|4
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|