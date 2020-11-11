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2 : 1
завершен
вчера, 22:45
|12’
|0:1
|Мехмеди Адмир
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Батшуайи Миши
ассистент Тилеманс Юри
|1:1
|49’
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Батшуайи Миши
ассистент Фокет Томас
|2:1
|70’
|Фокет Томас
|63’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Шакири Джердан
|Джака Гранит
|Тилеманс Юри
|Дендонкер Леандер
|46’
|46’
|Варгас Рубен
|Цубер Стивен
|46’
|Родригес Рикардо
|Мехмеди Адмир
|46’
|Видмер Силвэн
|Эмболо Брель
|Фокет Томас
|Шадли Насер
|58’
|Делкруа Ханнес
|Вертонген Ян
|58’
|63’
|Сеферович Харис
|Гавранович Марио
|75’
|Омерагич Бечир
|Бенито Лорис
|Кайембе Йорис
|Люкебакио Доди
|83’
|Денайе Джейсон
|Борно Себастьян
|90+2’
|Де Кетелар Шарль
|Азар Торган
|90+2’
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|1
|Предупреждения
|0
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