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Аякс - Ливерпуль
Ред Булл Зальцбург - Локомотив
Реал - Шахтёр
Бавария - Атлетико
Интер - Боруссия
Олимпиакос - Марсель
Манчестер Сити - Порту
Мидтьюлланд - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Аякс против Ливерпуль

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    Голы
    35’ 0:1(А) Тальяфико Николас
    ассистент Мане Садио
    Наказания
    38’ Милнер Джеймс
    80’ Александер-Арнольд Трент
    Промес Квинси 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Промес Квинси Кудус Мохаммед 9’
    46’ Хендерсон Джордан Джонс Кертис
    60’ Жота Диого Фирмино Роберто
    60’ Минамино Такуми Мане Садио
    60’ Шакири Джердан Салах Мохамед
    Эккеленкамп Юрген Классен Дэви 74’
    Лабиад Закария Нерес Давид 74’
    Хунтелар Клас-Ян Блинд Дейли 84’
    Траоре Лассина Шуурс Перр 84’
    90+2’ Уилльямс Рис Милнер Джеймс
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 15
    		5 Удары в створ 6
    		10 Фолы 9
    		3 Угловые 9
    		2 Офсайды 1
    		48% Владение мячом 52%
    		6 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 00:51
    ну у Роналду мелочь на неделю)а тут кресты
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 00:44
    Спасибо, Рональду тоже здоровья.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    кстати здоровья вандику
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 00:39
    Я бы не зарекался)))
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    хахах так это зашквар навсегда )) флаги на трибунах,флаги в твиттерах,флаги на повязках))в Италии такого не будет
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 00:31
    Да мне все равно, главный цвет черный, а не розовый, и повязки в Англии больше не носят, надеюсь скоро эту традицию передадут Сериа А где геев в два раза больше чем Англии)))
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    ну так у Юве это исторический цвет))но мы же с радужными повязками не играем и вставки не делаем
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 00:16
    Аякс хорошая команда, чемпионов серии Б щелкает как семечки)
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 00:15
    С победой красных
    Legend 6
    Legend 6 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Ювентус в начале профессионального существования был розовый, но когда подписали первый контракт в судейской, форму тоже решили сделать такую, чтобы от судей не отличаться.😂
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    вообще то первоначальные цвета Юве - розовые,а мы - красные или чёрные.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    хаха а вставки какого цвета? я могу тебе денег выслать на диагональ выше 50 хахах
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Lucky luciano (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    Всех Красных с победой! Не лучший матч по игре, но главное добились результата, ну и некоторые фанаты Юве опять порадовали своими"очень умными комментариями" особенно порадовало про розовый цвет, когда Ливерпуль играл в черном)))
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    сегодня в 00:04
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      сегодня в 00:03
      Ливерпуль вроде бы решил дать передышку.но АЯкС был против,потому что ЧЕТВЕРГ в СССР был всегда Рыбным днём. Летим в Туринский ресторан,там будет язь с икрой - деликатес.
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 00:00
      Странно, что ливер с такой обороной не пропустил от аякса) думал будет больше мячей
      Брулин
      Брулин
      вчера в 23:59
      Очень слабая игра от Ливерпуля во всех линиях.Думаю справедливым результатом была бы ничия.
      dzvinka
      dzvinka
      вчера в 23:59, ред.
      С победой, важные три очка, нужен задел чтобы в последних матчах группы применить ротацию.
      но то, что творится в обороне... порой удручает. Фабинье топчик, хорошо что он так чудесно справляется в роли ЦЗ, надеюсь так будет и дальше иначе будет туго.
      Klaus-S
      Klaus-S
      вчера в 23:59
      Ничейный матч. Аякс не заслуживал поражения. Но жизнь не всегда справедлива. Ливерпуль играл гораздо ниже своего уровня. Любопытно что Клопп одним махом поменял всю тройку нападения, и команда дальше играла не хуже . Хотя и не лучше .
      ЮHBА
      ЮHBА
      вчера в 23:58
      Фабиньо и Роббо монстры. Фаб 2 матча в сезоне отыграл на цз и оба не хуже Ван Дейка. Роббо просто мотор.
      А так на экономе сыграли, норм.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 23:54
      Ливерпуль оооочень слабо!
      протон1
      протон1
      вчера в 23:39
      я говорил что будет 1-0 в пользу ливерпуля. так и останется. хорошие деньги я заработал кстати
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 23:13
      Аяксу и Куинси удачи
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      вчера в 23:03
      ливерпуль в розовом...не хватает только прошлогодней повязки
      протон1
      протон1
      вчера в 22:50
      ну тут с таким счетом как и я говорил игра закончится
      Klaus-S
      Klaus-S
      вчера в 22:50
      М-да... Весёлый первый тайм и не весёлая игра в обороне от Ливерпуля. А точнее - проходной двор.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 22:38
      Ливерпуль обязан победить.
      Пока всё к этому и идёт.
      протон1
      протон1
      вчера в 22:09
      ливерпуль отгрузит и победит. думаю счет 1-0
      dimagas2
      dimagas2
      вчера в 21:52
      У Аякса от того состав остались только : Онана,Тальяфико,Нерес ,Тадич и Мазрауи уже совсем другая команда что от них ждать не понятно..
      David Young
      David Young
      вчера в 21:39
      Ливерпуль или ничья.
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