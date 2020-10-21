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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Йохан Кройф Арена
|35’
|0:1(А)
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Тальяфико Николас
ассистент Мане Садио
|38’
|Милнер Джеймс
|80’
|Александер-Арнольд Трент
|Промес Квинси
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Промес Квинси
|Кудус Мохаммед
|9’
|46’
|Хендерсон Джордан
|Джонс Кертис
|60’
|Жота Диого
|Фирмино Роберто
|60’
|Минамино Такуми
|Мане Садио
|60’
|Шакири Джердан
|Салах Мохамед
|Эккеленкамп Юрген
|Классен Дэви
|74’
|Лабиад Закария
|Нерес Давид
|74’
|Хунтелар Клас-Ян
|Блинд Дейли
|84’
|Траоре Лассина
|Шуурс Перр
|84’
|90+2’
|Уилльямс Рис
|Милнер Джеймс
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|11
|Удары по воротам
|15
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|5
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|1
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|6
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|2
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Два аутсайдера группы)
Два аутсайдера группы)
но то, что творится в обороне... порой удручает. Фабинье топчик, хорошо что он так чудесно справляется в роли ЦЗ, надеюсь так будет и дальше иначе будет туго.
но то, что творится в обороне... порой удручает. Фабинье топчик, хорошо что он так чудесно справляется в роли ЦЗ, надеюсь так будет и дальше иначе будет туго.
А так на экономе сыграли, норм.
А так на экономе сыграли, норм.
Пока всё к этому и идёт.
Пока всё к этому и идёт.