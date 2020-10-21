В 24 Онана Андре Голов пропущено: 1 Спасений: 6 Пасы: 45 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

П 17 Блинд Дейли Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 4 Пасы: 67 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 84

З 12 Мазрауи Нуссаир Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 96

З 21 Мартинес Лисандро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 9 Пасы: 60 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 96

З 31 Тальяфико Николас Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 43 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 96

З 3 Шуурс Перр Ударов всего: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 84

П 8 Гравенберг Райан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 96

П 6 Классен Дэви Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 74

Н 20 Кудус Мохаммед Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

Н 7 Нерес Давид Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 74

Н 10 Тадич Душан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 33 Котарски Доминик

В 1 Стекеленбург Мартен

З 4 Альварес Эдсон

З 5 Клайбер Шон

П 19 Лабиад Закария Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 22

П 18 Эккеленкамп Юрген Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 22

Н 11 Промес Квинси Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 87

Н 23 Траоре Лассина Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12