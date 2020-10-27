В 1 Ханданович Самир Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

З 33 Д'Амброзио Данило Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 69 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 80

З 6 де Врей Стефан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 85 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 2 Хакими Ашраф Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

П 15 Янг Эшли Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 85

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 79

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 35 Станкович Филип

З 36 Дармиан Маттео Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

З 11 Коларов Александар

З 42 Моретти Лоренцо

З 13 Раноккья Андреа

П 46 Веццони Франко

П 44 Наингголан Раджа

П 14 Перишич Иван Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 18

П 24 Эриксен Кристиан Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 11

Н 50 Бонфанти Николас