|
0 : 0
завершен
сегодня, 20:55
|
Стадион ОСК Металлист
|31’
|Бастони Алессандро
|64’
|Видаль Артуро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тайсон
|Дентиньо
|15’
|Матвиенко Николай
|Хочолава Давит
|62’
|72’
|Перишич Иван
|Мартинес Лаутаро
|79’
|Эриксен Кристиан
|Видаль Артуро
|79’
|Дармиан Маттео
|Д'Амброзио Данило
|85’
|Пинамонти Андреа
|Янг Эшли
|Патрик Алан
|Марлос
|88’
|
|4
|Удары по воротам
|12
|
|
|1
|Удары в створ
|4
|
|
|5
|Фолы
|13
|
|
|2
|Угловые
|6
|
|
|0
|Офсайды
|3
|
|
|41%
|Владение мячом
|59%
|
|
|4
|Cэйвы
|1
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|
но нет же "бы" мешает и отвратная реализация.
но нет же "бы" мешает и отвратная реализация.
https://www.youtube.com/watch?v=bALjCxVjLNc
Теперь по скандалам:
1) первый титул в истории интер выиграл не спортивно (отказал в переносе золотого матча с Про Верчелли, игроки основы которой были вызваны в сборную итальянской армии и интер обыграл 11-летних пацанов)
2) Остались в элите, заняв последнее место (подсуетился владелец влиятельной газеты)
3) Допинг,
4) Паспортные скандалы. В частности Рекоба отыграл весь сезон с фальшивым паспортом, а это технари во всех матчах и понижение в классе, но дело замял Факетти
5) Доклад Палацци, в котором интеру инкриминировали спортивное мошенничество, но дело снова замяли
Первые 2 пункта не отрицают даже фан-сайты интера.
Что скажешь?)
Теперь по скандалам:
1) первый титул в истории интер выиграл не спортивно (отказал в переносе золотого матча с Про Верчелли, игроки основы которой были вызваны в сборную итальянской армии и интер обыграл 11-летних пацанов)
2) Остались в элите, заняв последнее место (подсуетился владелец влиятельной газеты)
3) Допинг,
4) Паспортные скандалы. В частности Рекоба отыграл весь сезон с фальшивым паспортом, а это технари во всех матчах и понижение в классе, но дело замял Факетти
5) Доклад Палацци, в котором интеру инкриминировали спортивное мошенничество, но дело снова замяли
Первые 2 пункта не отрицают даже фан-сайты интера.
Что скажешь?)
Вот ты назвал три матча, в которых Юве пострадал от неадекватных судейских решений.
Ещё смеюсь, когда вы о провалах Юве в финалах пишете, а сами не в состоянии выиграть третьесортный турнир у испанского середняка. Аха-ха)
Вот ты назвал три матча, в которых Юве пострадал от неадекватных судейских решений.
Ещё смеюсь, когда вы о провалах Юве в финалах пишете, а сами не в состоянии выиграть третьесортный турнир у испанского середняка. Аха-ха)
Ювентус подобные клубы,щёлкает,как семечки. В общем Интер максимум займёт 3 место.
Ювентус подобные клубы,щёлкает,как семечки. В общем Интер максимум займёт 3 место.