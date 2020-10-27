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Атлетико - Ред Булл Зальцбург
Боруссия - Реал
Порту - Олимпиакос
Марсель - Манчестер Сити
Ливерпуль - Мидтьюлланд
Аталанта - Аякс

Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр против Интер

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Мелбет 6.96 5.28 1.43
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    Наказания
    31’ Бастони Алессандро
    64’ Видаль Артуро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тайсон Дентиньо 15’
    Матвиенко Николай Хочолава Давит 62’
    72’ Перишич Иван Мартинес Лаутаро
    79’ Эриксен Кристиан Видаль Артуро
    79’ Дармиан Маттео Д'Амброзио Данило
    85’ Пинамонти Андреа Янг Эшли
    Патрик Алан Марлос 88’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 12
    		1 Удары в створ 4
    		5 Фолы 13
    		2 Угловые 6
    		0 Офсайды 3
    		41% Владение мячом 59%
    		4 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    матос
    матос ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    сегодня в 23:43, ред.
    в 1м тайме реализуй свои моменты Интер и все приговорили бы во 2м окончательно.
    но нет же "бы" мешает и отвратная реализация.
    milan-f
    milan-f ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    сегодня в 23:37
    Вскрывать оборону. Громко сказано. Ждать пенки левой или судью зарядить, в жто поверю. Сыграть в ничью с обескровленным Шахтером. Это надо постараться.
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ УрсХох (раскрыть)
    сегодня в 23:36
    )
    milan-f
    milan-f
    сегодня в 23:34
    Блин. Жаль что Шахтар 3 очка не взял
    УрсХох
    УрсХох ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 23:33
    Да никак.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ матос (раскрыть)
    сегодня в 23:33
    Не могли. Шахтёр больше не нёсся сломя голову в атаку, оставляя дофига пустых зон, которые обожает Интер. Сегодня Интеру пришлось играть первым номером и вскрывать оборону, что по определению сложнее.
    протон1
    протон1
    сегодня в 23:32
    шахтер вот молодцы. вот одна команды с укр. чего стоит . одна она лучше всех российских
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    сегодня в 23:31
    Матч выдался более тяжёлым для Шахтёра, чем я предполагал. Надо признать окончательно, Интер команда более высокого класса, чем Шахтёр, но несмотря на это, Интер опять может остаться без плей-оф лч, а у нас появились хорошие шансы на выход из группы.
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ УрсХох (раскрыть)
    сегодня в 23:23
    А как тебе Лаутаро?)
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    сегодня в 23:22
      Государю бан по барабану
      Государю бан по барабану ответ Dirty_Harry (раскрыть)
      сегодня в 23:21
      Система сбой не давала. Клуб после кальчополи вернулся в элиту, но потерял много времени. Если бы не фарсополи давно бы ушастика взяли, а теперь костяк состарился и снова нужно обновлять и наигрывать команду. Придётся ещё пару-тройку лет подождать. Это не срок.
      Теперь по скандалам:
      1) первый титул в истории интер выиграл не спортивно (отказал в переносе золотого матча с Про Верчелли, игроки основы которой были вызваны в сборную итальянской армии и интер обыграл 11-летних пацанов)
      2) Остались в элите, заняв последнее место (подсуетился владелец влиятельной газеты)
      3) Допинг,
      4) Паспортные скандалы. В частности Рекоба отыграл весь сезон с фальшивым паспортом, а это технари во всех матчах и понижение в классе, но дело замял Факетти
      5) Доклад Палацци, в котором интеру инкриминировали спортивное мошенничество, но дело снова замяли

      Первые 2 пункта не отрицают даже фан-сайты интера.

      Что скажешь?)
      УрсХох
      УрсХох
      сегодня в 23:19
      Большой вопрос с китайским владельцам:почему дорогая бельгийская мебель темного дерева стоит не по фен-шую?
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
      сегодня в 23:16
        санек002
        санек002 ответ barcamilan (раскрыть)
        сегодня в 23:14
        ставка пролетела!
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
        сегодня в 23:13
          Государю бан по барабану
          Государю бан по барабану ответ Dirty_Harry (раскрыть)
          сегодня в 23:12
          Денег полно, говорю же ВАР китайский, линии офсайда по заказу чертит. Аха-ха)
          Agamaga
          Agamaga ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
          сегодня в 23:12
          Аха-ха)) тоже вариант))
          barcamilan
          barcamilan
          сегодня в 23:12
          жаль не забил шахтер
          Государю бан по барабану
          Государю бан по барабану ответ Dirty_Harry (раскрыть)
          сегодня в 23:11
            Dirty_Harry
            Dirty_Harry ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
            сегодня в 23:11
            Что денег не хватило? Или судья честный, а может с системой ВАР сложнее стало симулировать и пенки просить?
            Государю бан по барабану
            Государю бан по барабану ответ Agamaga (раскрыть)
            сегодня в 23:10
            просто члены)
            Dirty_Harry
            Dirty_Harry ответ h8you (раскрыть)
            сегодня в 23:09
            Ты это Вероне Кротоне и Лиону расскажи, я тоже посмеюсь
            Государю бан по барабану
            Государю бан по барабану ответ Dirty_Harry (раскрыть)
            сегодня в 23:09
            А как же? Пенка то липовая в ворота Юве. А удаление Кьезы очень сомнительное, особенно если учесть, что кротоне набегали на пару удалений.
            Князь Всея Турина
            Князь Всея Турина
            сегодня в 23:05
              Dirty_Harry
              Dirty_Harry ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
              сегодня в 23:05
              Ты может не тот матч смотрел, или фиатовские все такие? Вижу чёрное говорю белое. Китайский ВАР этот что то новое в плане отговорок, надо на заметку взять. С кротоне видимо тоже китайский ВАР помешал.
              112910415
              112910415
              сегодня в 23:02
              красавцы !
              h8you
              h8you ответ Dirty_Harry (раскрыть)
              сегодня в 23:01
              две равные команды чему ты удивляешься?вас третий состав барсы из лч выкидывает и псв
              Князь Всея Турина
              Князь Всея Турина
              сегодня в 23:01
                Государю бан по барабану
                Государю бан по барабану ответ Dirty_Harry (раскрыть)
                сегодня в 23:01
                Ну во-первых обыграли. Гол Вероны забит с нарушением правил, но ВАР китайский. А во-вторых эту неприятность мы переживём и на 12 месте были, а потом первыми финишировали. Аха-ха)
                h8you
                h8you
                сегодня в 23:00
                антонио 🐀 конте продолжай в том же духе
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