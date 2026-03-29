Генсек африканской конфедерации подал в отставку

вчера, 22:55

Генеральный секретарь Африканской конфедерации футбола (CAF) Верон Моссенго-Омба подал в отставку на фоне кризиса доверия к руководству африканского футбола и скандала вокруг решения лишить Сенегал титула Кубка африканских наций. По данным источников, его уход произошёл в момент, когда организацию также критикуют за возможные коррупционные нарушения и за то, что он оставался на посту после установленного пенсионного возраста.

В своём заявлении Моссенго-Омба сообщил, что после более чем 30 лет международной карьеры решил сосредоточиться на личных проектах. Он также поблагодарил президента CAF Патриса Мотсепе, своих помощников и всех, кто способствовал развитию африканского футбола.