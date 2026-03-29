Генсек африканской конфедерации подал в отставку

Генеральный секретарь Африканской конфедерации футбола (CAF) Верон Моссенго-Омба подал в отставку на фоне кризиса доверия к руководству африканского футбола и скандала вокруг решения лишить Сенегал титула Кубка африканских наций. По данным источников, его уход произошёл в момент, когда организацию также критикуют за возможные коррупционные нарушения и за то, что он оставался на посту после установленного пенсионного возраста.
В своём заявлении Моссенго-Омба сообщил, что после более чем 30 лет международной карьеры решил сосредоточиться на личных проектах. Он также поблагодарил президента CAF Патриса Мотсепе, своих помощников и всех, кто способствовал развитию африканского футбола.
По сообщениям, исполняющим обязанности генерального секретаря станет директор по соревнованиям CAF Самсон Адаму. Тем временем конфедерация ожидает решения CAS по апелляции Сенегала, который оспаривает лишение титула.