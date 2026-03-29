Генсек африканской конфедерации подал в отставку

вчера, 22:55

Генеральный секретарь Африканской конфедерации футбола (CAF) Верон Моссенго-Омба подал в отставку на фоне кризиса доверия к руководству африканского футбола и скандала вокруг решения лишить Сенегал титула Кубка африканских наций. По данным источников, его уход произошёл в момент, когда организацию также критикуют за возможные коррупционные нарушения и за то, что он оставался на посту после установленного пенсионного возраста.

В своём заявлении Моссенго-Омба сообщил, что после более чем 30 лет международной карьеры решил сосредоточиться на личных проектах. Он также поблагодарил президента CAF Патриса Мотсепе, своих помощников и всех, кто способствовал развитию африканского футбола.

По сообщениям, исполняющим обязанности генерального секретаря станет директор по соревнованиям CAF Самсон Адаму. Тем временем конфедерация ожидает решения CAS по апелляции Сенегала, который оспаривает лишение титула.

Перевод с tribalfootball.com
«Копенгаген» уволил тренера, который выводил команду в 1/8 финала ЛЧ
Вчера, 22:35
Официально«Тоттенхэм» уволил Тудора с поста главного тренера
Вчера, 17:52
Экс-тренер сборной Англии Ходжсон возглавил «Бристоль Сити»
27 марта
ОфициальноТренер молодёжной команды ЦСКА вошёл в штаб Челестини
25 марта
Официально«Севилья» объявила о назначении нового главного тренера
25 марта
ОфициальноБывший помощник Компани в «Баварии» присоединился к сборной Германии
25 марта
Все комментарии
nwhegkm6s5pf
сегодня в 00:18
Слишком сомнительные делишки стали твориться в конфедерации.
sv_1969
сегодня в 00:14
А не замутил бы передачу титула, то глядишь и не пришлось уходить
Jeck Denielse
вчера в 23:58
Ну тут....прям по Фридриху Шиллеру:" Мавр сделал свое дело, мавр может уходить"
Варвар7
вчера в 23:15
В общем, долгой карьере Омбы - Амба...)
