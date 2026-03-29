«Тоттенхэм» уволил Тудора с поста главного тренера

сегодня, 17:52

Английский «Тоттенхэм» уволил главного тренера . Сообщается, что вместе с Тудором команду покидают тренер вратарей Томислав Рогич и специалист по физической подготовке Риккардо Рагначчи.

Руководство «Тоттенхэма» выразило признательность всем ушедшим специалистам за их вклад в работу клуба. Также клуб выразил соболезнования семье Игора Тудора в связи с недавней утратой – смертью его отца.

Информацию о новом наставнике команды «Тоттенхэм» предоставит позже.

Игор Тудор приступил к исполнению обязанностей главного тренера лондонского клуба в середине февраля. На текущий момент «Тоттенхэм» находится на 17-й строчке турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 31 сыгранного матча. Команда всего на одно очко опережает зону вылета в низший дивизион.