«Тоттенхэм» уволил Тудора с поста главного тренера

сегодня, 17:52

Английский «Тоттенхэм» уволил главного тренера Игора Тудора. Сообщается, что вместе с Тудором команду покидают тренер вратарей Томислав Рогич и специалист по физической подготовке Риккардо Рагначчи.

Руководство «Тоттенхэма» выразило признательность всем ушедшим специалистам за их вклад в работу клуба. Также клуб выразил соболезнования семье Игора Тудора в связи с недавней утратой – смертью его отца.

Информацию о новом наставнике команды «Тоттенхэм» предоставит позже.

Игор Тудор приступил к исполнению обязанностей главного тренера лондонского клуба в середине февраля. На текущий момент «Тоттенхэм» находится на 17-й строчке турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 31 сыгранного матча. Команда всего на одно очко опережает зону вылета в низший дивизион.

Экс-тренер сборной Англии Ходжсон возглавил «Бристоль Сити»
27 марта
ОфициальноТренер молодёжной команды ЦСКА вошёл в штаб Челестини
25 марта
Официально«Севилья» объявила о назначении нового главного тренера
25 марта
ОфициальноБывший помощник Компани в «Баварии» присоединился к сборной Германии
25 марта
ОфициальноАбаскаль покинул пост главного тренера мексиканского клуба
24 марта
Официально«Боруссия» Дортмунд назвала имя нового спортивного директора
24 марта
lazzioll
сегодня в 20:04
репутация у Тудора все веселее и веселее. ни в одном клубе не смог. надо ехать назад какой-нибудь Динамо Загреб или Хайдук и с ним начинать потихоньку по новой. не идет в больших лигах - это очевидно
A.S.A
сегодня в 19:41
В той ситуации, в которой Шпоры оказались, им вообще не стоило назначать Тудора!!! Тудор ставит атакующий футбол, с высоким прессингом, а во время назначения Игоря, у шпор в атаке играть толком некому было, все нормальные игроки линии лечились.... в той ситуации, шпорам нужен был "кризис менеджер", хорошо знакомый с реалиями АПЛ!!! Это условный Шон Дайч, Сэм Эллердайс, а назначив Тудора, шпоры потеряли как минимум 5 матчей! Интересно, кого выберут сейчас???
9vg6apwtea35
сегодня в 19:31
Он Штаты тренит.
пират Елизаветы
сегодня в 19:22
пришел, увидел, и уплыл на лодке домой в Италию)
а ТТХ в Шип.
Владимир_Спартак
сегодня в 19:11
Лучше поздно чем никогда...)
particular
сегодня в 19:10
Суетливая спешка на флажке... Следующему коучу обделаться нельзя, иначе, даже признательность не выразят...
Nenash
сегодня в 18:42
Вовремя.. Шанс не вылететь ещё есть..
Comentarios
сегодня в 18:34
В общем Почеттино с возвращением
4seguxc8wes5
сегодня в 18:08
Долго решались и, наконец, уволили.
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:07
Початка взад вэлкам
d49etqszhd8j
сегодня в 18:02
А не надо было его вообще назначать... непонятное творится у шпор в руководстве...
STVA 1
сегодня в 18:01
Мне кажется это надо было сделать ещё вчера
