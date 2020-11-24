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Лацио - Зенит
Боруссия - Брюгге
Ювентус - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - РБ Лейпциг
Манчестер Юнайтед - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Барселона

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    Голы
    52’ 0:1 Дест Сержиньо
    ассистент Брейтуэйт Мартин
    57’ 0:2 Брейтуэйт Мартин
    ассистент Мингеса Оскар
    70’ 0:3(П) Брейтуэйт Мартин
    90+2’ 0:4 Гризманн Антуан
    ассистент Альба Жорди
    Наказания
    16’ Пьянич Миралем
    Попов Денис 70’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Андриевский Александр Гармаш Денис 59’
    Попов Денис Караваев Александр 59’
    65’ Пуч Рикард Пьянич Миралем
    65’ Гризманн Антуан Коутиньо Филиппе
    65’ Альба Жорди Ленгле Клеман
    Супряга Владислав Де Пена Карлос 70’
    Леднев Богдан Шапаренко Николай 70’
    73’ Фернандес Матеус Педри
    Бэлуцэ Тудор Шепелев Владимир 83’
    83’ Конрад Тринкан Франсишку
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 7
    		11 Фолы 6
    		2 Угловые 6
    		3 Офсайды 1
    		30% Владение мячом 70%
    		3 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:21
    всё закономерно нет Месси и Барселона в своё удовольствие играет и громит соперников
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
    сегодня в 02:10
    Не, ну это позор и оправданий ДК за такой отвратительный второй тайм быть не может.
    Bobon
    Bobon ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:43
    Вне зависимости от позиций, молодежи нужно больше доверять. У них есть мотивация, есть желание доказать, что они достойны основы. Таким, как Пике, Месси, Бускетс ничего доказывать уже не нужно.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:35
    И этого брэйтуэта месси держал в запасе да он за матч сделал больше чем ложкаед не сделал за 20 матчей.пора Куману задуматся и взять руль в свои руки.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ Бан_по_барабану (раскрыть)
    сегодня в 01:30
      Бан_по_барабану
      Бан_по_барабану
      сегодня в 01:30
      Наполеон, с победой тебя.
      Редко за барсу болею, но сегодня как раз тот случай))
      112910415
      112910415
      сегодня в 01:28
      и всё равно это Барса !
      Бан_по_барабану
      Бан_по_барабану ответ vastudio (раскрыть)
      сегодня в 01:24
      А Баварии когда-нибудь отомстят?)
      Ozabot
      Ozabot ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      Помню, у Кумана даже Гризманн в защите играл )))
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 01:18
      месси нет вот вам и победы пошли
      Agamaga
      Agamaga ответ NGYRZ (раскрыть)
      сегодня в 01:14
      Киев не показатель.
      NGYRZ
      NGYRZ
      сегодня в 01:09
      Ну что. Дальше будем слушать сказки о том, что без Месси, Барселона превратится в середняк???
      А то все эти годы, только эту ересь и слышим!

      Очередной, уже какой по счету выигранный матч Барселоной без Месси, да еще и с резервным составом.
      Шатаут
      Шатаут ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 01:07
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 01:05, ред.
        Всегда недоумеваю, когда тренер Барселоны ставит в защиту, ну когда основные травмированы, ставит какого полузащитника.. который вообще не имеет опыта на этой позиции и из за этого частые привозы.
        Один раз Гвардиола рискнул и поставил Маскерано в защиту, и это сработало. А потом понеслось.. Куман до этого матча делал тоже самое, у него в защите играл Де Йонг.
        Сегодня вот вышел молодой парень, Менгеса и провел достойный матч. Барселона не пропустила. Вспомните сколько моментов было у Динамо на Камп Ноу..
        Ну дай шанс молодому игроку себя показать, когда, если не сейчас? Хоть игрок и молод, но он играет на своей родной позиции. Зачем туда ставить Де Йонга, Пьянича или Бускетса, который еле передвигается на поле.
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        сегодня в 01:04
          da da da
          da da da
          сегодня в 01:01
          Барса без Месси расцвела просто сегодня
          Бан_по_барабану
          Бан_по_барабану
          сегодня в 01:00
            Napoleon Bonapart
            Napoleon Bonapart
            сегодня в 00:59
              Тео Джонс
              Тео Джонс
              сегодня в 00:57
              Тот момент, когда резерв сыграл лучше основного костяка команды. Лойс че сказать)
              vastudio
              vastudio
              сегодня в 00:56
              Отомстили за 0-4 в Барселоне от молодых Шевченко и Реброва)
              Шишанутый
              Шишанутый
              сегодня в 00:55
              Без гнома ожидаемо легко выйграли. Когда коротышка под ногами не мешается вот тогда каманда играет а с гномом в составе она мучается. Без Месськи разгромная победа 4-0 а с Меськой в составе отскок 2-1. Почуствуйте разницу!!
              Летучий-Голландец.
              Летучий-Голландец.
              сегодня в 00:52
              Молодцы, мои поздравления)
              Бездарные результаты в чемпионате и 100% результат в лч..
              Надеюсь теперь и в чемпионате начнут показывать результативный футбол)
              Летучий-Голландец.
              Летучий-Голландец.
              сегодня в 00:50
              Ого, ещё и Гриз забил)
              Agamaga
              Agamaga
              сегодня в 00:49
              На классе вынесли Киев как и юве.
              Agamaga
              Agamaga ответ Шишанутый (раскрыть)
              сегодня в 00:48
              Если за такие сообщения отрубали бы пальцы, то через сезон пришлось бы отрубать протезы.
              Летучий-Голландец.
              Летучий-Голландец.
              сегодня в 00:36
              Я же говорил, что его не остановить))
              Брейт, ты просто космос!
              Летучий-Голландец.
              Летучий-Голландец.
              сегодня в 00:17
              Эту машину(Брейтвейт) не остановить!))
              dimagas2
              dimagas2 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
              сегодня в 00:14
              А у них его и нет,корона косит по 10 человек стабильно))
              95-shishani-95
              95-shishani-95
              сегодня в 00:11
              Вот и всё
              95-shishani-95
              95-shishani-95
              сегодня в 00:09
              Что это некоторые люди говорят вообще? Разве у Динамо основной состав?
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