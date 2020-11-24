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0 : 4
завершен
вчера, 23:00
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Стадион НСК Олимпийский
|52’
|0:1
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Дест Сержиньо
ассистент Брейтуэйт Мартин
|57’
|0:2
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Брейтуэйт Мартин
ассистент Мингеса Оскар
|70’
|0:3(П)
|Брейтуэйт Мартин
|90+2’
|0:4
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Гризманн Антуан
ассистент Альба Жорди
|16’
|Пьянич Миралем
|Попов Денис
|70’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Андриевский Александр
|Гармаш Денис
|59’
|Попов Денис
|Караваев Александр
|59’
|65’
|Пуч Рикард
|Пьянич Миралем
|65’
|Гризманн Антуан
|Коутиньо Филиппе
|65’
|Альба Жорди
|Ленгле Клеман
|Супряга Владислав
|Де Пена Карлос
|70’
|Леднев Богдан
|Шапаренко Николай
|70’
|73’
|Фернандес Матеус
|Педри
|Бэлуцэ Тудор
|Шепелев Владимир
|83’
|83’
|Конрад
|Тринкан Франсишку
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|7
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|7
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|11
|Фолы
|6
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|2
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|30%
|Владение мячом
|70%
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|3
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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А я, после таких чудесных матчей, люблю отправиться на Шурика и почитать, как там рагульки слезы льют!!! Одно удовольствие, отдыхаю душой!!!!!!! Эх, почаще бы так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А я, после таких чудесных матчей, люблю отправиться на Шурика и почитать, как там рагульки слезы льют!!! Одно удовольствие, отдыхаю душой!!!!!!! Эх, почаще бы так!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Редко за барсу болею, но сегодня как раз тот случай))
Редко за барсу болею, но сегодня как раз тот случай))
А то все эти годы, только эту ересь и слышим!
Очередной, уже какой по счету выигранный матч Барселоной без Месси, да еще и с резервным составом.
А то все эти годы, только эту ересь и слышим!
Очередной, уже какой по счету выигранный матч Барселоной без Месси, да еще и с резервным составом.
Один раз Гвардиола рискнул и поставил Маскерано в защиту, и это сработало. А потом понеслось.. Куман до этого матча делал тоже самое, у него в защите играл Де Йонг.
Сегодня вот вышел молодой парень, Менгеса и провел достойный матч. Барселона не пропустила. Вспомните сколько моментов было у Динамо на Камп Ноу..
Ну дай шанс молодому игроку себя показать, когда, если не сейчас? Хоть игрок и молод, но он играет на своей родной позиции. Зачем туда ставить Де Йонга, Пьянича или Бускетса, который еле передвигается на поле.
Один раз Гвардиола рискнул и поставил Маскерано в защиту, и это сработало. А потом понеслось.. Куман до этого матча делал тоже самое, у него в защите играл Де Йонг.
Сегодня вот вышел молодой парень, Менгеса и провел достойный матч. Барселона не пропустила. Вспомните сколько моментов было у Динамо на Камп Ноу..
Ну дай шанс молодому игроку себя показать, когда, если не сейчас? Хоть игрок и молод, но он играет на своей родной позиции. Зачем туда ставить Де Йонга, Пьянича или Бускетса, который еле передвигается на поле.
Бездарные результаты в чемпионате и 100% результат в лч..
Надеюсь теперь и в чемпионате начнут показывать результативный футбол)
Бездарные результаты в чемпионате и 100% результат в лч..
Надеюсь теперь и в чемпионате начнут показывать результативный футбол)
Брейт, ты просто космос!
Брейт, ты просто космос!