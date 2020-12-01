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Ливерпуль - Аякс
Локомотив - Ред Булл Зальцбург
Шахтёр - Реал
Атлетико - Бавария
Боруссия - Интер
Порту - Манчестер Сити
Марсель - Олимпиакос
Аталанта - Мидтьюлланд

Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль против Аякс

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    58' (1:0) Джонс Кертис (17) (Уильямс Неко (76))
     
    68' Жота Диого (20) уходит с поля, Фирмино Роберто (9) вышел на поле
     
    70' Вейналдум Джорджиньо (5)
     
    3
    90' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Уилльямс Рис (46) вышел на поле
    90+1' Хендерсон Джордан (14)
    90+2' Мане Садио (10)
     
    42' Шуурс Перр (3)
     
    55' Блинд Дейли (17)
     
    69' Альварес Эдсон (4) уходит с поля, Лабиад Закария (19) вышел на поле
     
    81' Нерес Давид (7) уходит с поля, Траоре Лассина (23) вышел на поле
     
    2
    86' Мазрауи Нуссаир (12) уходит с поля, Хунтелар Клас-Ян (9) вышел на поле
    86' Блинд Дейли (17) уходит с поля, Мартинес Лисандро (21) вышел на поле
    Голы
    Джонс Кертис
    ассистент Уильямс Неко     		1:0 58’
    Наказания
    42’ Шуурс Перр
    55’ Блинд Дейли
    Вейналдум Джорджиньо 70’
    Хендерсон Джордан 90+1’
    Мане Садио 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Фирмино Роберто Жота Диого 68’
    69’ Лабиад Закария Альварес Эдсон
    81’ Траоре Лассина Нерес Давид
    86’ Хунтелар Клас-Ян Мазрауи Нуссаир
    86’ Мартинес Лисандро Блинд Дейли
    Уилльямс Рис Салах Мохамед 90’
    Статистика
    		 3 Удары по воротам 2
    		1 Удары в створ 0
    		6 Фолы 1
    		0 Угловые 2
    		0 Офсайды 2
    		38% Владение мячом 62%
    		0 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:41
    Клопп после свистка, как счастливый отец побежал к своему ирландскому сыну
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:32
    Лив 1:0 Аякс
    юве 1:2 Аякс
    Сты4но за 25летних юбиляров
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:29
    Сегодня на поле за красных вышли все представители Британии: ирландец, валлиец, шотландец и англичане. Давно такого не было
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:25
    пол состава основы в лазарете, а команда играет и выигрывает! Молодцы парни, браво Юрген!!! Всех болел с важной Победой! досрочный выход это плюс - за матч с датчанами уже можно не волноваться, выпустить молодёжь, которая себя прекрасно проявляет, молодцы!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:18
    Аякс классная команда, здорово играли и не уступали красным. Удачи им в матче с Аталантой
    Bon Scott
    Bon Scott
    сегодня в 01:10
    Случайность
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:09
    Всех с победой выходим из группы с первого места
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    сегодня в 01:09
    Поздравляю красных с победой! Келлехер умница, для дебютанта в ЛЧ сыграл шикарно. Во всех компонентах был хорош, особенно игре в пас
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    сегодня в 01:06, ред.
    Всех Красных с победой и выходом в плей офф.Тяжелый матч, где все решила ошибка Онана, но победа есть победа. Каллахер с чистым листом, хотя после того, как узнал, что он будет кипером, сильно сомневался в правильном выборе Клоппа, но он доказал, что Клопп не ошибся.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 01:03
    Матч был не плохой, со взаимным шансами, Аякс играл не плохо, хорошо комбинировали и забрасывали в штрафную, но "кто же знал" что дебютант Келлехер так хорошо сыграет... У Аякса конечно дико привёз Онана, "забывший" поднять руки при выходе на мяч и прозевавший забегающего за спину Кертис-Джонса. У Салаха было море моментов и выходов забить ещё - но египтянин сегодня был "явно не в ударе"... Ливерпуль выходит из группы досрочно. А Аякс будет решать вопрос выхода из группы в последнем матче с Аталантой где нужно будет "кровь из носу" побеждать...
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий
    сегодня в 01:02
    всех с победой
    интересный матч с нужным результатом
    Аяксу респект классный клуб с интересным футболом
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 00:56
    Слава богу.. Выиграли все таки . Эта атакующая тройка уже зае...а транжирить моменты. Это ещё хорошо что Аякс транжирит ещё больше. Келлехер молодец. Очень хорошо сыграл .
    ЮHBА
    ЮHBА
    сегодня в 00:56
    А Джонс то уже готов к основе. Неко был хорош. Келлехер и вовсе игрок матча. В общем молодняк был на высоте.
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:55, ред.
    нормально, все. гарантированное первое место в группе за тур до финиша.
    в последнем матче ставь всю молодежку Клопп, пускай поиграют в ЛЧ.
    сегодня молодые проявили себя превосходно, в отличии от некоторых старичков.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:55
    С победой ливер и выходом из группы)
    sergsudak
    sergsudak
    сегодня в 00:49
    Салах ммля.., ишак канибадамский...
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:47
    Келлехер умничка!!!
    Klaus-S
    Klaus-S ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    По окончанию сезона Мане и Салаха надо сплавлять. Клопп из них выжал максимум. Других надо искать.
    Migelito
    Migelito
    сегодня в 00:26, ред.
    Вейналдум...Ни единого обострения...Всегда назад, ВСЕГДА!!! Задолбал уже в доску. В сборной - Лев Толстой, в Ливерпуле - ....((
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 00:24
    чистый выход Салаха 1х1 - шанс на гол 10-12%, ниче не меняется.
    shlifen
    shlifen
    сегодня в 00:21, ред.
    Онана конечно подарил голешник, вроде вышел на мяч, а руки "забыл поднять" =))
    А ведь это в воротах Ливера дебютант играет...
    Migelito
    Migelito ответ cool4back (раскрыть)
    сегодня в 00:20
    Спасибо) Как говорится - пЕши еСчо)
    cool4back
    cool4back
    сегодня в 00:19
    Я коммент написал и нате!!! Не за что, скаузеры! )))
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 00:17
    Джонс красавчик .)
    cool4back
    cool4back
    сегодня в 00:17
    Аякс не подарок ! ! ! Давайте ребята Клоппа! Тоттенхэм сегодня за вас!
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 00:13
    Как же Мане тупит сегодня.
    Migelito
    Migelito ответ Klaus-S (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Выглядит, как несыгранность. Про Салаха вообще забыли, что он за нас играет)
    Klaus-S
    Klaus-S
    сегодня в 00:00
    Тяжелая игра. Нужно как минимум не проиграть. Много непонятных ошибок.
    773sergeytank
    773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    вчера в 23:58
      sergsudak
      sergsudak
      вчера в 23:46
      Очень много, пи...ц как много потерь и не точных передач...Проиграем скорее всего и в этом матче, максимум 0-0...
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