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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Энфилд Роуд
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Джонс Кертис
ассистент Уильямс Неко
|1:0
|58’
|42’
|Шуурс Перр
|55’
|Блинд Дейли
|Вейналдум Джорджиньо
|70’
|Хендерсон Джордан
|90+1’
|Мане Садио
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фирмино Роберто
|Жота Диого
|68’
|69’
|Лабиад Закария
|Альварес Эдсон
|81’
|Траоре Лассина
|Нерес Давид
|86’
|Хунтелар Клас-Ян
|Мазрауи Нуссаир
|86’
|Мартинес Лисандро
|Блинд Дейли
|Уилльямс Рис
|Салах Мохамед
|90’
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|3
|Удары по воротам
|2
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|1
|Удары в створ
|0
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|6
|Фолы
|1
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|0
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|0
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|2
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