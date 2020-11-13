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0 : 3
завершен
вчера, 23:30
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Стадион Метрополитано Роберто Мелендес
|5’
|0:1
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Кавани Эдинсон
ассистент Нандес Наитан
|54’
|0:2(П)
|Суарес Луис
|73’
|0:3
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Нуньес Дарвин
ассистент Торрейра Лукас
|Мина Йерри
|20’
|49’
|Нандес Наитан
|Диас Луис
|72’
|Лерма Джефферсон
|74’
|Кардона Эдвин
|76’
|Мина Йерри
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Диас Луис
|Барриос Вильмар
|32’
|46’
|Нуньес Дарвин
|Де Ла Крус Николас
|Морелос Альфредо
|Муриэль Луис
|59’
|Кардона Эдвин
|Урибе Матеус
|65’
|70’
|Родригес Хонатан
|Суарес Луис
|78’
|Арамбарри Мауро
|Кавани Эдинсон
|90+3’
|Невес Габриэль
|Бентанкур Родриго
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|11
|Удары по воротам
|6
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|2
|Удары в створ
|4
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|17
|Фолы
|18
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|6
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|1
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|1
|Cэйвы
|2
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|5
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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