В 12 Кампанья Мартин Перехваты: 1 Спасений: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 17 Винья Матиас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 3 Годин Диего Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 8 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 22 Касерес Мартин Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 2 Хименес Хосе Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 6 Бентанкур Родриго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 89

П 7 Де Ла Крус Николас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 8 Нандес Наитан Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 14 Торрейра Лукас Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 21 Кавани Эдинсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 78

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 23 Иррасабаль Йонатан

В 1 Муньос Родриго

З 4 Оливерос Агустин

З 15 Ролин Алексис

З 13 Суарес Дамиан

П 5 Арамбарри Мауро Отборы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12

П 18 Невес Габриэль Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1

П 16 Родригес Брайан

Н 11 Нуньес Дарвин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

Н 20 Родригес Хонатан Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 20