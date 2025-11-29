Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Романов назвал обидным поражение «Спартака» в матче с «Балтикой»

вчера, 22:56
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболисты московского «Спартака» полностью контролировали игру в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской «Балтикой», поражение красно-белых — обидный результат. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов.

«Спартак» в гостях уступил «Балтике» со счетом 0:1.

«Обидное поражение, полностью контролировали игру, понимали, как „Балтика“ будет атаковать и обороняться. Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что „Балтика“ опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли, как нужно», — сказал Романов.

Также тренер «Спартака» объяснил свои тактические решения, касающиеся игры в атаке. «[Манфред] Угальде пропускал матч из-за перебора желтых, Ливай [Гарсия] только восстановился, а [Антон] Заболотный не был готов играть 90 минут. Поэтому решили сыграть без центрального нападающего, укрепили центр поля, потому что понимали, что „Балтика“ сильна в контратаках», — сказал Романов.

«Спартак» находится на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 28 очков. В следующем туре красно-белые 6 декабря примут московское «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Победы «Спартака», ЦСКА и «Краснодара»: итоги дня в Кубке России
27 ноября
Мало зрелища и голов: «Спартак» забрал победу в дерби с ЦСКА
22 ноября
Челестини отметил высокий уровень РПЛ
22 ноября
Челестини взял на себя вину за пропущенный гол от «Спартака»
22 ноября
Качество футбола в матче «Спартак» — ЦСКА было не самым высоким — Алаев
22 ноября
Левитин отметил самоотверженную игру футболистов «Спартака» и ЦСКА
22 ноября
 
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:29
Поражение конечно же обидное, потому что, как минимум, должна была быть ничья- по моментам, точно. Но к сожалению, не всё в жизни логично, в футболе тоже...
Zak11
Zak11
вчера в 23:20
В итоге этого нападающего команде и не хватило. Жедсона сожрали и выключили из игры. Остальные по сути что-то пытались создавать, но завершения и остроты прям сильно не хватало. Неужели того же Мартинса нельзя было выпустить? Да хотя бы Массалыгу... Явно перестановки требовались еще после первого тайма. Балтика грамотно сыграла в меньшинстве. Видно что команда тренерская, чего не скажешь о Спартаке. В Спартаке игроки сами по себе. Шансов на первые места уже нет, остается только верить в кубок. На чемпионат уже можно положить.
Yarvi
Yarvi
вчера в 23:18
А на... ты включил Ливая в заявку? Если он не готов вообще играть, то его и не должно в ней быть. И где напы из академии Спартака тогда? И неужели нельзя было отправить в атаку одного из ЦЗ?
Ну и прекрати на... этот тупой розыгрыш с центра поля а-ля ПСЖ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 