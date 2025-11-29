Романов назвал обидным поражение «Спартака» в матче с «Балтикой»

1764446176

вчера, 22:56

Футболисты московского «Спартака» полностью контролировали игру в матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с калининградской «Балтикой», поражение красно-белых — обидный результат. Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» .

«Спартак» в гостях уступил «Балтике» со счетом 0:1.

«Обидное поражение, полностью контролировали игру, понимали, как „Балтика“ будет атаковать и обороняться. Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что „Балтика“ опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли, как нужно», — сказал Романов.

Также тренер «Спартака» объяснил свои тактические решения, касающиеся игры в атаке. «[Манфред] Угальде пропускал матч из-за перебора желтых, Ливай [Гарсия] только восстановился, а [Антон] Заболотный не был готов играть 90 минут. Поэтому решили сыграть без центрального нападающего, укрепили центр поля, потому что понимали, что „Балтика“ сильна в контратаках», — сказал Романов.