Тренер «Балтики» Талалаев может быть дисквалифицирован на четыре матча

1764446398

вчера, 22:59

Главный тренер клуба «Балтика» может быть дисквалифицирован на четыре игры после удаления в матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против московского «Спартака».

В субботу «Балтика» дома со счетом 1:0 обыграла «Спартак», Талалаев был удален на 33-й минуте. Согласно протоколу матча, опубликованному на сайте РПЛ , главный тренер калининградцев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

Согласно регламенту, за оскорбительные жесты в отношении официальных лиц матча следует дисквалификация от двух до четырех матчей. При рецидиве может последовать наказание в виде дисквалификации на три месяца.