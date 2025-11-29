Top.Mail.Ru
 
 
 
Тренер «Балтики» Талалаев может быть дисквалифицирован на четыре матча

вчера, 22:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер клуба «Балтика» Андрей Талалаев может быть дисквалифицирован на четыре игры после удаления в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

В субботу «Балтика» дома со счетом 1:0 обыграла «Спартак», Талалаев был удален на 33-й минуте. Согласно протоколу матча, опубликованному на сайте РПЛ, главный тренер калининградцев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного судьи.

Согласно регламенту, за оскорбительные жесты в отношении официальных лиц матча следует дисквалификация от двух до четырех матчей. При рецидиве может последовать наказание в виде дисквалификации на три месяца.

nik9373
nik9373
вчера в 23:40
Талалаев всегда был гопником, но гнали на Станковича.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:34
Джек, откуда у вас такая необъективность? Талалаев- типичный пахан, позволяющий себе разные блатные жесты на публике. Почему вы считаете, что ему всё должно сходить с рук- за какие заслуги, и чем, он лучше того же Станковича? Таталаев ведет себя по хамски, возомнил себя великим. Конечно, если российский футбол так просел, что дебютант в лидирующей группе, с наименьшем количеством пропущенных мячей, то можно почувствовать себя неприкасаемым...
nik9373
nik9373
вчера в 23:17
А уж как матерился этот калининградский вожак можно было прочитать без звука по губам.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:13
"При рецидиве может последовать наказание в виде дисквалификации на три месяца." - Всё, Андрюха - оставшиеся матчи держи одну руку строго в кармане...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:10, ред.
Если не знаешь как бороться с "тренерской" командой по игре....просто уберите тренера....
NYJ
NYJ
вчера в 23:10
Вроде бы как взрослый, жест дешёвый, команда на ходу, зачем ты так, зачем?!!!
