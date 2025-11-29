«Монако» победил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин сделал голевой пас

1764439068

сегодня, 20:57

«Монако» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Монако».

В составе хозяев гол на 68-й минуте забил Такуми Минамино. На 80-й минуте с поля был удален защитник и капитан «Монако» Тило Керер.

Российский полузащитник «Монако» вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей. Футболист был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле появился Ансу Фати. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.