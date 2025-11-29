Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2025/2026

«Монако» победил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин сделал голевой пас

сегодня, 20:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Монако» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Монако».

В составе хозяев гол на 68-й минуте забил Такуми Минамино. На 80-й минуте с поля был удален защитник и капитан «Монако» Тило Керер.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей. Футболист был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле появился Ансу Фати. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, команда набрала 30 очков. Ближайшие преследователи парижской команды — «Марсель» и «Ланс» — имеют на 2 очка меньше, они проведут свои матчи 14-го тура позднее. «Монако» с 23 очками идет на 6-м месте. В следующем туре ПСЖ 6 декабря примет «Ренн», «Монако» днем ранее сыграет в гостях с «Брестом».

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин зимой планирует встретиться с россиянами, играющими за рубежом
27 ноября
В «Динамо» изучат юридические нюансы перехода сына Ковальчука в «Герту»
27 ноября
Сын хоккеиста Ковальчука перешел в футбольную академию немецкой «Герты»
22 ноября
Работа Слуцкого в Китае улучшает имидж российского футбола — Колосков
22 ноября
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого стал вторым в чемпионате Китая
22 ноября
Юран: «В Турции получил зарплату только за два месяца»
14 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Савелий Первый (раскрыть)
сегодня в 22:38
За это барахло, Наполи просил 140млн., а продали за 70, но еще и упрашивали. Шейхи?! Если бы хотели купить, то купили бы! Спалетти и Конте? Спалетти сбежал из Наполи, а Конте мечтал избавиться от грузина. Ты хоть информацию проверяй, прежде чем писать!!!
shur
shur
сегодня в 22:35
...Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных! Вот и причина ! Головин-красава, с голевой,фамилия обязывает!!! (ПСЖ пролетел как Спартак над Балтикой!!!!)
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 22:31
Если бы Монако пригласил нормального тренера, то могли бы за чемпионство бороться в этом сезоне, тем более, что ПСЖ позволяет. Но пригласили какого-то ноунейма, который ещё и Головина критиковал. Теперь шансов 0.
Савелий Первый
Савелий Первый ответ Kosmos58 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 22:24
За Рубин обидно
Савелий Первый
Савелий Первый ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:24
Спалетти дилетант. Ле Лаурентис - тоже. Конте - дилетант. Энрике - тоже. Шейхи дилетанты.
Им всем надо было Мудрика покупать. Но никто не подсказал(((
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:13
Моё Почтение!!!
А Вы заметили, куда только грузин не приходит- резво начинает, только первые месяцы, а потом жуткое сползание? Так было в Наполи, теперь в ПСЖ. Но, с...а везучий, всегда попадает в команду, когда она на взлете, как было в Италии и во Франции.
Yarvi
Yarvi
сегодня в 22:13
Было ясно, команда одного сезона.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:07
Головин> хвичка
Capral
Capral
сегодня в 21:59
А где же был снова бесценный грузин? Я уже забыл, когда о нем вспоминал... А его еще и заменили. На ПСЖ мне фиолетово, но что-то в этом сезоне у них не прёт. Как только это недоразумение приперлось в команду, так сразу и непруха пошла...
Монако с победой- от всей души!!!
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 21:48
Двльше меньше
112910415
112910415
сегодня в 21:45
прям как Спартак (
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 21:42
ПСЖ в этом сезоне лихорадит. Да в этом сезоне много кого лихорадит. Пока самый стабильный Арсенал - ему как раз желаю удачи, пора уже брать трофеи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 