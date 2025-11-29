«Монако» победил ПСЖ в чемпионате Франции, Головин сделал голевой пас

«Монако» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе «Монако».
В составе хозяев гол на 68-й минуте забил Такуми Минамино. На 80-й минуте с поля был удален защитник и капитан «Монако» Тило Керер.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и отметился результативной передачей. Футболист был заменен на 72-й минуте, вместо него на поле появился Ансу Фати. Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.
ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, команда набрала 30 очков. Ближайшие преследователи парижской команды — «Марсель» и «Ланс» — имеют на 2 очка меньше, они проведут свои матчи 14-го тура позднее. «Монако» с 23 очками идет на 6-м месте. В следующем туре ПСЖ 6 декабря примет «Ренн», «Монако» днем ранее сыграет в гостях с «Брестом».
Им всем надо было Мудрика покупать. Но никто не подсказал(((
Им всем надо было Мудрика покупать. Но никто не подсказал(((
А Вы заметили, куда только грузин не приходит- резво начинает, только первые месяцы, а потом жуткое сползание? Так было в Наполи, теперь в ПСЖ. Но, с...а везучий, всегда попадает в команду, когда она на взлете, как было в Италии и во Франции.
А Вы заметили, куда только грузин не приходит- резво начинает, только первые месяцы, а потом жуткое сползание? Так было в Наполи, теперь в ПСЖ. Но, с...а везучий, всегда попадает в команду, когда она на взлете, как было в Италии и во Франции.
Монако с победой- от всей души!!!
Монако с победой- от всей души!!!