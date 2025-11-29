Футболист «Спартака» Дмитриев назвал причину поражения от «Балтики»

1764449157

вчера, 23:45

Отсутствие реализации голевых моментов стало причиной поражения московского «Спартака» от калининградской «Балтики». Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Спартака» .

В субботу «Спартак» проиграл «Балтике» со счетом 0:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. В первом круге красно-белые также уступили балтийцам дома (0:3).

«Понятно, что никто не доволен, второй матч этой команде проигрываем, к сожалению. С чем связано? Нереализация своих моментов. Все расстроены, потому что не получилось забить. И пропустили такой глупый мяч с аута. Я не видел гола, потому что выпрыгивал, меня толкнули в спину. Остался последний матч, который должны выиграть», — сказал Дмитриев.

«Мы разбирали „Балтику“, видели в игре, что в основном играли от простого, длинными передачами, борьба и подборы, из-за этого гол и пришел. Наверное, самый неприятный соперник, да. Единственная команда, которая уклон делает на это», — добавил футболист.