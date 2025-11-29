Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболист «Спартака» Дмитриев назвал причину поражения от «Балтики»

вчера, 23:45
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Отсутствие реализации голевых моментов стало причиной поражения московского «Спартака» от калининградской «Балтики». Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев.

В субботу «Спартак» проиграл «Балтике» со счетом 0:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. В первом круге красно-белые также уступили балтийцам дома (0:3).

«Понятно, что никто не доволен, второй матч этой команде проигрываем, к сожалению. С чем связано? Нереализация своих моментов. Все расстроены, потому что не получилось забить. И пропустили такой глупый мяч с аута. Я не видел гола, потому что выпрыгивал, меня толкнули в спину. Остался последний матч, который должны выиграть», — сказал Дмитриев.

«Мы разбирали „Балтику“, видели в игре, что в основном играли от простого, длинными передачами, борьба и подборы, из-за этого гол и пришел. Наверное, самый неприятный соперник, да. Единственная команда, которая уклон делает на это», — добавил футболист.

Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:25
Надо удаленного тренера брать в Спартак!
ABir
ABir
сегодня в 00:23
В футболе, как на работе: не забиваешь ты, забьют другие.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:21
Вообще мне Балтика очень нравиться...)
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:20
Что то расстроился мну не на шутку...
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:20
Небось и с бабочкой....) На Вы)
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Привет, Олег!!!
Нет, спасибо, я строго одеваюсь, в лучших магазинах...)))
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:16
Три раза "ДА"!
А у Замятина один раз "МЫ"!)
Поэтому Мы и не Да...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Контора дегенератов и пошляков с тугим кошельком..., как и всё наше ТВ.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:14
Прилег вздремнуть, приснился негр - балтиец на коне, сон как ветром сдуло)
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:13
Это очень плохо, что стали болтать много..
Всё это закончиться за круглым столом Матч ТВ.....)
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11
Витя!
Ночи доброй!
Внимательно приглядись к балтийцам!
Тельняшки на них одень, за весла посади и они к тебе пришвартуются...
Им сносу нет!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 00:03, ред.
Мне про глупый мяч с аута понравилось... Ну а если развить Эйнштейновское уравнение Дмитриева, то там была ещё глупая скидка головой, после которой последовал дурной удар в направлении ворот КБ... Короче гол Балтики - это шара из трёхходовки. Так и запишем...в хрестоматию. (facepalm)
Capral
Capral
сегодня в 00:03
А Балтику еще и разбирать надо? Всё, более чем очевидно. Это не Барселона и не Реал. Пока силы есть- играют, как только закончатся- начнутся проблемы... Вопрос только- когда закончатся.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:01
Ещё раз о причинах поражения можно?)
Гость
