Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Дмитриев рассказал об изменениях в «Спартаке» после прихода Романова

вчера, 23:59

Футболисты московского «Спартака» почувствовали небольшие изменения после смены тренера, это проявляется в тренировках и атмосфере внутри коллектива. Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Игорь Дмитриев.

В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович, исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.

«Не так много времени прошло. Понятно, что несильно что-то изменилось за такой короткий промежуток времени. Какие-то изменения есть — в тренировках и в подходах. Возможно, атмосфера стала более командной», — сказал Дмитриев.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист «Спартака» Солари чувствует злость от проигрыша «Балтике»
Вчера, 23:11
Удаление игрока «Балтики» не повлияло на ход матча со «Спартаком» — Романов
Вчера, 22:59
Форвард ЦСКА Мусаев рассказал, как относится к своей результативности
Вчера, 22:52
Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6
Вчера, 12:06
Ролан Гусев заявил, что ощущает себя в «Динамо» в роли «пожарника»
28 ноября
Круговому важно быть частью ЦСКА не только на поле
28 ноября
 
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:24
С Балтикой эти перемены не сработали
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 