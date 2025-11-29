Дмитриев рассказал об изменениях в «Спартаке» после прихода Романова

1764449983

вчера, 23:59

Футболисты московского «Спартака» почувствовали небольшие изменения после смены тренера, это проявляется в тренировках и атмосфере внутри коллектива. Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых .

В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул Деян Станкович, исполняющим обязанности был назначен .

«Не так много времени прошло. Понятно, что несильно что-то изменилось за такой короткий промежуток времени. Какие-то изменения есть — в тренировках и в подходах. Возможно, атмосфера стала более командной», — сказал Дмитриев.