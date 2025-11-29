Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА победил «Оренбург» и вышел на первое место в РПЛ

сегодня, 18:28

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Оренбург» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 56-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Оренбурга» Данила Хотулев. На 84-й минуте гол на свой счет записал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, забивший в РПЛ с 9 августа, когда отличился в игре с казанским «Рубином» (5:1). Также в текущем сезоне в его активе два гола в Фонбет — Кубке России.

Армейский клуб одержал четвертую победу в пяти последних матчах в РПЛ, единственное поражение на этом отрезке команда потерпела от московского «Спартака» (0:1) в прошлом туре. «Оренбург» не выигрывает в разных турнирах на протяжении пяти матчей подряд, команда четыре раза проиграла и один раз сыграла вничью.

ЦСКА вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. На 2 очка отстает идущий 2-м «Краснодар», который свой матч 17-го тура проведет в воскресенье — команда на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Оренбург» остался на 14-й строчке, у команды 12 очков.

В следующем туре ЦСКА 7 декабря в гостях сыграет с «Краснодаром», «Оренбург» 5 декабря на выезде встретится с грозненским «Ахматом».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Пари НН» одержал первую победу с сентября, обыграв «Акрон» в матче РПЛ
Сегодня, 16:04
«Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России
27 ноября
«Крылья Советов» обыграли «Камаз» в «пути регионов» Кубка России
27 ноября
«Пари Сен-Жермен» победил «Тоттенхэм» в матче с 8 голами
27 ноября
«Атлетико» одолел «Интер» в матче Лиги чемпионов
27 ноября
Четыре гола Мбаппе принесли «Реалу» победу над «Олимпиакосом»
27 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:16
В ЦСКА появился Джокер Попович, вторую игру тащит обеспечивая победы.
Игоря с очередным сухарём. Болельщиков ЦСКА с трудовой победой!
Red blu
Red blu ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 19:16
Да был такой момент. ЭСК признал потом что у ЦСКА отобрали законный пенальти в ворота Краснодара.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 19:14, ред.
Хорошая игра, но такой исход был явно ожидаем, а ЦСКА редко даёт осечки в столь очевидных случаях. Борьба за Золото только начинается — впереди будут более сильные соперники и там тоже нельзя терять очки. Сейчас главное без потерь добраться до зимнего перерыва.... А потом предстоит настоящая драка. Весной каждое очко придётся считать... ЦСКА с победой!!!
Сп62
Сп62
сегодня в 19:13
По первому тайму трудно было предположить, что ЦСКА возьмёт хотя бы очко. Но забитый гол полностью изменил ситуацию на поле. Игра пошла по сценарию армейцев. Оренбург должен атаковать и при этом оголять тылы. ЦСКА, имея в своём составе скоростных нападающих, имело преимущество в контатаках, чем успешно воспользовался Мусаев. Получилась убедительная победа при неубедительной игре. Три очка они и в Африке три очка. Армейцев с победой.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:12, ред.
ЦСКА сделал главное, победил......на зубах, с кровью но взял важнейшие три очка на финише перед зимней паузой.
Набрал 36 очков и до завтрашнего вечера возглавил турнирную таблицу.....по той игре которую мы увидели первый тайм не получился вообще.....во втором тайме забегали из последних сил....это было уже видно по лицу Кисляка....его гримаса от усталости и болевых ощущений яркое тому подтверждение.....но то что забили два гола ...а (один ещё отменили ) дорогого стоит ...МУЖИКИ.....
Мусаева с забитым голом, Акинфеева с очередным сухарем!!!
particular
particular
сегодня в 19:05
Дааа... ЦСКА... Мучительно, тяжело, без остроты и без запаса прочности...
Играть в ожидании пе́наля или автогола соперника, - это не в какие ворота...
Тем не менее, с Победой!
cska1948
cska1948 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 19:05
Нам не дали взять свои три очка в игре с Краснодаром. Так бы были на чистом первом месте.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 19:03, ред.
По первому тайму даже не мог и представить, что счёт будет 2-0 в пользу армейцев.
Челлестини в перерыве "слегка подбодрил" ) своих, и во 2-м тайме игра ЦСКА была получше.
Нельзя сказать, чтобы - АХ КАК!, но получше.
Оренбургу класса не хватило.
Я имею в виду класс в завершении атак.
И удача от них отвернулась в ситуации с 1-м голом.
Мусаев, конечно, КЛАССНО ВЫРЕЗАЛ мячик в ворота.
Что будет с армейцами весной - загадывать не буду: пусть болелы ЦСКА загадывают. )
Одно скажу: на моей памяти только ОДИН "ДЕТСКИЙ САД" сумел пройти весь чемпионат относительно ровно, без затяжных "функциональных ям".
И это "детский сад" под руководством Георгия Ярцева.
Справедливости ради, отмечу, что тогда турнир играли по сезонам "весна-осень" БЕЗ этих длиннющих зимних перерывов, когда фактически в конце февраля начинается новый, пусть и "усечённый", чемпионат.
Red blu
Red blu
сегодня в 19:02, ред.
ЦСКА с победой и выходом на первое место.
За все матчи дают 3 очка. Самару, НН, Махачкалу, Оренбург обыграли, причём всухую. Спартак на своем поле тоже обыграли.Там где должны брать своё, берём.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:57
Взаимно, хорошего вечера! И с победой!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:56
Дожал все-таки ЦСКА, доказав, что есть порох в пороховницах. Отдельно отмечу, что свой первый гол в чемпионате с августа забил Мусаев. Интересно, что у Челестини гораздо лучше играют те футболисты, которые выходят со скамейки.... Оренбург жаль, но надо было забивать свои моменты в тайме первом.... Если ты хочешь отобрать очки у фаворита, то непозволительно играть хорошо только один тайм. А вот фаворит как раз может позволить себе один тайм провалить.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:55
По ходу первого тайма один из комментаторов обратил внимание (примерно) "Овсянников, Хотулев, по ходу тайма мы практически не слышим этих фамилий..." Хотулев обиделся и в тайме втором расписался в своих воротах. Ну а ежели серьезнее и кратко по матчу, то неплохой первый тайм от гостей при довольно бледной игре хозяев. В тайме втором "армейцы", скажем так, ожили и ситуацию изменили. Возможно и не прав, но как мне показалось автогол как-то надломил игру "Оренбурга". Ну и на мой диванно-кресельно - ИксперДный взгляд при вполне себе неплохих флангах в лице Гюрлюка и Томпсона кого-то бы еще путнего ( а можно двух) способных к креативу в центр полузащиты найтиТЬ в зимнее ТО не помешало бы. Про нападающего уж молчу, ибо с этим качественным "товаром" у нас дефицит в РПЛ. В общем болельщиков "ЦСКА" с победой, Мусаева с наконец-то забитым голом, болельщикам "Оренбурга" не расстраиваться. И с "Краснодаром" в КР и сегодня с "ЦСКА" команда вроде и играет, и в атаке что-то получается создавать, но результат., как говорится, оставляет желать лучшего. Как-то так с моей колокольни.
shur
shur ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 18:55, ред.
...Москва рулит,пустячок а приятно...! Хорошего вечера!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:52
Когда рядом Попович, соперники сами себе забивают!!)))
ЦСКА с победой!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 18:52
Мы ЦСКА - мы победили🎉🎉🎉
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 