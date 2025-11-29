ЦСКА победил «Оренбург» и вышел на первое место в РПЛ

1764430088

сегодня, 18:28

Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:0 обыграл «Оренбург» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

На 56-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Оренбурга» Данила Хотулев. На 84-й минуте гол на свой счет записал нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, забивший в РПЛ с 9 августа, когда отличился в игре с казанским «Рубином» (5:1). Также в текущем сезоне в его активе два гола в Фонбет — Кубке России.

Армейский клуб одержал четвертую победу в пяти последних матчах в РПЛ , единственное поражение на этом отрезке команда потерпела от московского «Спартака» (0:1) в прошлом туре. «Оренбург» не выигрывает в разных турнирах на протяжении пяти матчей подряд, команда четыре раза проиграла и один раз сыграла вничью.

ЦСКА вышел на 1-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 36 очков. На 2 очка отстает идущий 2-м «Краснодар», который свой матч 17-го тура проведет в воскресенье — команда на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Оренбург» остался на 14-й строчке, у команды 12 очков.