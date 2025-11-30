«Спартак» проиграл «Балтике», гол Дзюбы и лидер ЦСКА: итоги дня РПЛ

1764450454

сегодня, 00:07

Программа 17-го тураРоссийской премьер-лиги ( РПЛ ) стартовала в субботу тремя матчами. В этот день московский «Спартак» уступил калининградской «Балтике», «Пари Нижний Новгород» обыграл тольяттинский «Акрон», ЦСКА оказался сильнее «Оренбурга».

В заключительной игре дня «Спартак» уступил «Балтике» со счетом 0:1. Матч на «Ростех-Арене» посетили 19 629 зрителей. Первый тайм подарил болельщикам большое количество эмоций из-за двух удалений. На 30-й минуте матча прямую красную карточку за грубое нарушение правил получил полузащитник хозяев Ираклий Манелов. В том эпизоде игрок «Спартака» Руслан Литвинов избежал серьезного повреждения и смог доиграть матч.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов считает, что удаление не сказалось на игре, а также назвал поражение обидным. «Обидное поражение, полностью контролировали игру, понимали, как „Балтика“ будет атаковать и обороняться, — сказал Романов журналистам. — Доминировали на протяжении всего матча, не хватило забитого мяча. Знали, что „Балтика“ опасна на стандартах, но в одном моменте не доиграли, как нужно».

На 33-й минуте с поля был удален главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. В протоколе матча на сайте РПЛ отмечается, что он получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону резервного судьи. Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза, за оскорбительные жесты в отношении официальных лиц матча следует дисквалификация от двух до четырех матчей. При рецидиве может последовать наказание в виде дисквалификации на три месяца.

Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте. Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев вбросил мяч из-за боковой в штрафную площадь соперника, Иван Беликов выиграл борьбу в воздухе, а Николай Титков после скидки отправил мяч в ворота. В конце матча футболисты «Спартака» пытались отыграться, оказывая давление на ворота хозяев, но «Балтика» сумела отстоять преимущество.

«Балтика» во второй раз в сезоне обыграла «Спартак», в Москве калининградцы были сильнее со счетом 3:0. «Балтика» с 32 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ . «Спартак» с 28 очками располагается на 6-й позиции. В следующем туре «Балтика» 7 декабря дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов», красно-белые днем ранее на своем поле встретятся с московским «Динамо».

Гол Дзюбы и победа ЦСКА

В первом матче дня «Пари НН» на выезде обыграл «Акрон» со счетом 2:1. Во время игры был сильный туман, поэтому было принято решение играть красными мячами. У победителей голы забили Даниил Лесовой и Хуан Боселли. У тольяттинцев отличился Артем Дзюба. Для него этот гол стал 5-м в текущем сезоне. Дзюба является лучшим бомбардиром среди всех российских футболистов, для него этот мяч стал 245-м в карьере, а также 174-м в чемпионатах России.

«Пари НН» впервые с 13 сентября одержал победу в официальном матче, за этот период команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью. Нижегородская команда благодаря победе покинула последнее место в таблице, с 11 очками нижегородцы идут 15-ми. «Акрон» с 21 очком располагается на 8-й позиции. В следующем туре «Пари НН» 7 декабря на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», тольяттинцы днем ранее в гостях встретятся с петербургским «Зенитом».

Также в субботу ЦСКА дома обыграл «Оренбург» со счетом 2:0. У оренбуржцев получился очень активный первый тайм, а хозяева почти ничего не создавали у чужих ворот. Тем не менее во втором тайме армейцы довели матч до победы. На 56-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Оренбурга» Данила Хотулев, а на 84-й минуте гол забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев.

Армейцы провели последний домашний матч в 2025 году. В РПЛ ЦСКА на своем поле ни разу не проиграл, всего в 15 матчах этого года команда одержала 13 побед и 2 раза сыграла вничью.

ЦСКА благодаря победе набрал 36 очков и поднялся на 1-е место в таблице РПЛ . «Оренбург» с 12 очками идет 14-м. В следующем туре армейцы 7 декабря на выезде встретятся с «Краснодаром», в этой игре не примет участия защитник Матвей Лукин, получивший четвертую желтую карточку в сезоне. Оренбуржцы 5 декабря в гостях сыграют с грозненским «Ахматом».