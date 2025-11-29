«Балтика» в меньшинстве обыграла «Спартак» в матче РПЛ

Калининградская «Балтика» со счетом 1:0 обыграла московский «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде в присутствии 19 629 зрителей.
Забитым мячом отметился Николай Титков (60-я минута). На 29-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов. На 33-й минуте встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест.
«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей (четыре победы и три ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела 28 сентября, тогда подопечные Талалаева на выезде уступили столичному ЦСКА (0:1). «Спартак» впервые проиграл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, ранее красно-белые победили ЦСКА в РПЛ (1:0) и московский «Локомотив» в Кубке России (3:2).
«Балтика» поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 17 играх. «Спартак» остался на 6-й строчке, на счету команды 28 очков. В следующем туре «Балтика» 7 декабря сыграет дома против самарских «Крыльев Советов», «Спартак» днем ранее примет московское «Динамо».
Удаление кстати ни разу не на руку Спартаку было, сразу подумал что будет автобус теперь и будет сложнее создавать моменты, так и произошло, но всё равно моменты были, в отличии от команды Станковича не совсем без зубов этот Спартак.
И ещё очень важно и интересно посмотреть как Романов справится с психологической стороной вопроса к следующему матчу после такого неудачного результата. Главное чтобы детишки из Лукойла с их незрелой истирической психологией не вставляли палки в колёса новому тренеру.
За футбол команде спасибо, за результат и мелкие недоработки обидно, но после Станковича возможность почувствовать даже эти эмоции это прям подарок.
Пройти по центру к воротам Балтики было очень сложно. Единственное, что получалось у Спартака- это обострять флангами, где технарь Солари освежал правый фланг. Двое, Барко и Солари вели игру. Барко конструировал атаку, а Солари обострял. Дминтирев нравится мне больше на замене, на подуставшего соперника, а когда выходит в старте, сам быстро устает и теряет свою эффективность. Cпартак поражения не заслужил, имел моменты для взятия ворот, но несрослось, бывает и так.
Балтика, как обычно сыграла дисциплинированно и дружно, практически без осечек в обороне. Технари Спартака были интересны и комбинационны в атаке, но против такого соперника этого оказалось недостаточно. Итак, констатируем вторую победу Балтики в сезоне над Спартаком, и поздравляем команду с победой!!!
