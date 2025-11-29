«Балтика» в меньшинстве обыграла «Спартак» в матче РПЛ

1764441156

сегодня, 21:32

Калининградская «Балтика» со счетом 1:0 обыграла московский «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Калининграде в присутствии 19 629 зрителей.

Забитым мячом отметился Николай Титков (60-я минута). На 29-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов. На 33-й минуте встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей (четыре победы и три ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела 28 сентября, тогда подопечные Талалаева на выезде уступили столичному ЦСКА (0:1). «Спартак» впервые проиграл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, ранее красно-белые победили ЦСКА в РПЛ (1:0) и московский «Локомотив» в Кубке России (3:2).