Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Балтика» в меньшинстве обыграла «Спартак» в матче РПЛ

сегодня, 21:32
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Калининградская «Балтика» со счетом 1:0 обыграла московский «Спартак» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Калининграде в присутствии 19 629 зрителей.

Забитым мячом отметился Николай Титков (60-я минута). На 29-й минуте матча прямую красную карточку получил полузащитник «Балтики» Ираклий Манелов. На 33-й минуте встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей (четыре победы и три ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела 28 сентября, тогда подопечные Талалаева на выезде уступили столичному ЦСКА (0:1). «Спартак» впервые проиграл под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, ранее красно-белые победили ЦСКА в РПЛ (1:0) и московский «Локомотив» в Кубке России (3:2).

«Балтика» поднялась на 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 17 играх. «Спартак» остался на 6-й строчке, на счету команды 28 очков. В следующем туре «Балтика» 7 декабря сыграет дома против самарских «Крыльев Советов», «Спартак» днем ранее примет московское «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Барселона» обыграла «Алавес»
Сегодня, 20:15
«Манчестер Сити» одолел «Лидс»
Сегодня, 20:05
«Бавария» в концовке матча вырвала победу над «Санкт-Паули»
Сегодня, 19:35
ЦСКА победил «Оренбург» и вышел на первое место в РПЛ
Сегодня, 18:28
«Пари НН» одержал первую победу с сентября, обыграв «Акрон» в матче РПЛ
Сегодня, 16:04
«Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России
27 ноября
 
Сортировать
Все комментарии
nik9373
nik9373
сегодня в 22:40
Беготня,толкотня, перепасовки, борьба, а идет не было. А тренер для того и поставлен, чтобы решить проблему.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:40, ред.
Посмотрел я пресс-конференцию и всё по делу говорит и.о.. На судью не переложил ответственность. Хорошо заметил что не хватило нападающего и объяснил почему так вышло кадровыми проблемами. Спокоен был, трагедии никакой в эмоциях нет, работаем в штатном режиме. По прежнему приятное впечатление оставляет как человек. Гораздо более конкретно и чётко говорит нежели два предыдущих афериста. Это конечно не гений, но в мире гениев то особо сейчас и нет, даже Пеп оказался обычным человеком.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:33
А кто сейчас умеет играть в позиционную атаку в ПЛ? Покажи мне, хоть одного. Я же сразу написал, что как только случилось удаление у Балтики, стало ясно- теперь, Спартаку будет еще сложней победить и привел пример... Судья ошибся удалив балтийца? А ты видел, хоть один качественный повтор, на котором было точно видно- было удаление или нет? Я не видел- ракурс не позволял. Я не оправдываю судью, возможно, удаления и не было, но ни один повтор, во время проверки не показал точного результата.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 22:30
Рауля Рианчо надо звать бороться за выживание
Александр Апалько
Александр Апалько ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 22:30
Никакой Талалаев не талант, просто очередное быдло, каких ещё поискать. И игра, поставленная им балтике полное г... но. Не пропустить любой ценой, даже, если придётся всей командой стоять чуть ли не в своих воротах... Отстой. Ни одна игра с участием балтики не была интересной. Нудятина полнейшая...
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 22:24
...мы белоголубые не сочуствуем,сами такие же,только ещё не понятнее!! ...Мне не за себя,мне за Державу обидно!!!
shur
shur
сегодня в 22:20
... Эй! Краснопузый! Бубен потеряешь!
K_SY116
K_SY116
сегодня в 22:18
Только Мостовой спасет Спартак
shur
shur ответ isamsn (раскрыть)
сегодня в 22:17
...а если её ещё остудить,да с балтийской киличкой!!!
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:14
Мне сегодняшняя игра напомнила в чём-то матч в ЛЧ против Аякса в Амстердаме.
Спартак всю игру СТОЯЛ КАК СКАЛА у своих ворот, лишь изредка продвигаясь к штрафной голландцев.
В одном из моментов "голландские красно-белые" )) правила почти по центру около штрафной нарушили, и Алекс ИСПОЛНИЛ ЧУДО-ГОЛ!
Так и осталось до конца матча, хотя были моменты у ворот Спартака, когда думалось "ВСЁ: ЩАС ВЫНУТ МЯЧИК ИЗ СЕТКИ".
"Ф-ф-фу-у-у-у.... Пронесло." )))
Так примерно и сегодня было.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:13
...фамилия Романовы,несчастливая,не так ли Сэр?!
wbqhq6z4hpa4
wbqhq6z4hpa4
сегодня в 22:11
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 22:10
    Балтика хорошо сыграла в условиях предоставленной на полтора тайма сопернику форы. При этом могла в контратаках забить как минимум ещё два мяча. Так что всё по делу.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 22:08
    Ну тут спокойно на классе победили)))))
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Шуня771 (раскрыть)
    сегодня в 22:07
    Добрых снов!

    И Вы на нас не серчайте, коль задели неловко локотком. )
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 22:06, ред.
    Одно не понял.
    А зачем Заболотного на поле выпускать???
    Шоб "СТОЛБ" был???
    По-моему, уже не первый матч ясно, что с таким же успехом можно столб от ворот частного дома на колёсики поставить и катать его туда сюда.
    Лучше бы кого-то из молодых Романов в нападение выпустил, чтобы в серьёзной игре закалялся и приобретал бесценный опыт.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Шуня771 (раскрыть)
    сегодня в 22:04
    "Почему тренер не бросил в нападение всё и вся?"
    Как Челестини отправил Дивеева в атаку в последнем кубковом матче. )))

    "Кому ещё непонятно, что только у Ильича в книжке кухарка (или повариха ) может управлять государством..."
    Вам бы прочитать оригинал. Ильич, как-раз писал, что кухарка не может управлять государством, а не вот эту вот огоньковщину. )))
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 22:01
    Да нормально всё!
    Перед матчем меня здесь Витя - Capral спрашивал, какой счёт я предсказываю.
    Так я даже и не знал, что сказать.
    На победу, естественно, не рассчитывал, помятуя о сумасшедшей физической форме калининградцев и их "выдрессировке" Талалаевым, а, вот, ничейку - именно 0-0 и никакую другую - думал, что зацепит Спартак.
    Почти угадал со счётом. ))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:59
    Талалаева удалили чтоб в подтрибунке уговорить в Спартак идти работать...
    Yarvi
    Yarvi
    сегодня в 21:57
    Ну просто нет слов.
    Романов удивил со знаком минус. Балтика осталась в меньшинстве и сразу после перерыва нужно было выпускать ЦФ. Какой может быть Жедсон в роли ложной девятки. Ау, мы в большинстве. Ну хорошо, выпустил Болотного, а когда времени оставалась меньше 10 минут, почему не снял ЦЗ и не выпустил Гарсию??? Что он оберегал??? Минимальное поражение???
    Ужас. Две игры с Балтикой, 0 забитых, 4 пропущенных. Слишкович тоже в роли и.о. калининградцам проиграл.
    Романову рано ещё в главные тренеры.
    Водолей Сергеев
    Водолей Сергеев
    сегодня в 21:56
    А как просто интересно тут сразу несколько "экспертов" нашли себе подходящий АРГУМЕНТИК - АХ КАК УЛАЛЕНИЕ СПАРТАКУ НАСОЛИЛО, ай яй яй - НЕ СМЕШИТЕ ЛЮДЕЙ - всем командам помогает а Спартаку сегодня насолило - не смогли, просто утритесь, ИДЁТ СТКАНОВЛЕНИЕ ТИПА
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 21:56, ред.
    Никогда не думал, что как нейтральный болельщик буду так сильно желать проигрыш Народной, как всегда желаю Зениту, но ... эта мр*зь со свистком в пасти просто вопреки моим хотелкам к этому толкала... Сам стараюсь редко обращать внимание на правовую сторону игры и обычно копаюсь в нюансах, но сегодня......
    Таких уродов и близко нельзя подпускать к играм, имеющим огромное турнирное значение, и тем более тогда, когда ожидается интрига по ходу матча. Судил бы встречу зрелый мужик, команды могли бы раскрыться и поиграть как полагается...

    По сути же... сейчас все видели ничем не отличающуюся беготню КБшников времён Станка, с тем же минимумом прицельных выстрелов по раме и огромным количеством брака в передачах и в завершении. Более того, имея численный перевес птенцы Романова не сподобились даже на намёк стройности в построениях позиционного нападения. Это в большинстве то !

    Балтийцы молодцы. Забили добротный гол с трёх ходовки, - Спартак даже ухом не успел повести, как мячик из аута Максименко взглядом проводил в правый угол рамы... Защищались очень грамотно, - всех игроков Спартака они старались разбирать по персоналиям, не бросаясь на одного всей толпой, - это уже дрессировка Талалаева, которая, по сути, и предопределила импотенцию КБ в нападении.

    Калининград с победой. Романова же, с приспущенными штанишками, ожидаем на пресс-экзекуции...
    shur
    shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    ...цвета и красивый ромбик в этой импортной голове,не более!
    Нет там не Бескова,не Дасаева,не Черенкова,не Тарасовки,не
    не традиций,не истории!!! Ничего личного,бизнес!!!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 21:54
    Эх.. если бы еще одного удалить у Балтики, подумал тренер Спартака
    NbKA555
    NbKA555
    сегодня в 21:54
    Неприятно очень.Хотя в целом,играли не сказать что плохо.Нападающего очень не хватало на острие.Очень ждал Гарсию,даже в старте.Но видимо совсем не готов.Пропустили со аута,что для Балтики норма.Но дальше как будто руки опустили.Неприятно очень.Но едем дальше.Ждем Динамо и на перерыв.Всем добра!
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 21:53
    Понравились слова комментатора по ходу матча про жест Талалаева: "А может это было случайное сплетение рук..." От Викторыч, шаловливые ручонки в непристойные жесты случайным образом сплетаются. Ну а ежели серьезнее и кратко по матчу, то никто окромя себя любимых Романову и Ко не виноват, что имея более часа игрового времени на одного игрока больше умудрились проиграть. Ну а "Балтике" ,как говорится, честь и хвала. Костьми ложились, гнулись,но не ломались, а "вождь тысячи солдат" сначала спас свои ворота, а позднее запулил аут с которого пришел гол. Уже как-то писал, как угодно можно относится к игре клуба из Калининграда, но результаты в турнирной таблице. В общем болельщиков "Балтики" с победой", ну а болельщикам "Спартака" не расстраиваться. Как-то так с моей колокольни.
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 21:53
    Да-а-а-а, вот это сюжет!!! Удаление у хозяев сыграло злую шутку со Спартаком. Игроки гостей радостно приняли известие о том, что их теперь будет больше и поплатились... Балтика продолжила играть в футбол, как ни в чём небывало и добилась победы. Видно владеет Талалаев каким-то особым секретом - он настоящий талант.. Балтику с победой!!!
    Муравьед
    Муравьед
    сегодня в 21:53, ред.
    Все кончился запал после смены тренера с Станковича на Романова. Хватило на две игры.
    derrik2000
    derrik2000
    сегодня в 21:51, ред.
    Что скажу.
    Игра, точнее, БИТВА КАК ИГРА, понравилась.
    Результат???
    Да так себе.
    На "слабенькую троечку". )
    Сегодня КОМАНДА (Балтика) БИЛАСЬ дома с теми, кто только СТАНОВЯТСЯ КОМАНДОЙ после ухода борова, на которого руководство клубом уйму времени и бабла УГРОБИЛИ.
    Высочайшая самоотверженность, отличная физподготовка и хорошее взаимопонимание на поле - вот что отличало и отличает Балтику от других команд.
    Здесь, конечно, нужно сказать спасибо учредителям и руководителям клуба, которые НЕ МЕШАЮТ ОТЛИЧНОМУ ТРЕНЕРУ И ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К ЕГО ПОЖЕЛАНИЯМ!!!
    Это я к тому, что вот так ТРЕНЕР за условные "три копейки" может собрать КОМАНДУ.
    К Спартаку сегодня лично у меня претензий нет - БОЙЦЫ!
    Что поделаешь - играть нужно все 90 минут ВСЕМ, а не расслабляться даже на минуту пока играешь.
    Бориско - В СПАРТАК!!! )))
    Талалаева в Спартак???
    Я бы не стал...
    Почему?
    По моему мнению, есть ТРЕНЕРЫ ДЛЯ ПРОВИНЦИИ, где меньше "понтов", и людям доверяют полностью, и не вмешиваются в их работу.
    Не получалось много где у Талалаева из-за ненужного и излишнего администрирования и "пригляда" с рекомендациями, а в Балтике - ДВАДЦАТЬ ОДНО!
    Спартак не мог сегодня победить, но СТАНОВЛЕНИЕ КОМАНДЫ вижу невооружённым глазом!
    Ещё одна игра, по-моему, осталась условной "зимой" у команд?
    Весной посмотрим, кто какой "Сухов".

    P.S. Главное и положительное - БОРОВА ВЫКИНУЛИ И КОМАНДА ВОСПРЯЛА!
    3pauxcsrvsvx
    3pauxcsrvsvx ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:51
    Спартаку бы еще бесценного тренера Карпина и он был бы как раньше.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
     
     
     