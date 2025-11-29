Футболист «Спартака» Солари чувствует злость от проигрыша «Балтике»

1764447117

вчера, 23:11

Аргентинский нападающий московского «Спартака» чувствует злость от поражения команды в матче 17-го тура Российской премьер-лиги с калининградской «Балтикой». Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Спартак» в гостях уступил «Балтике» со счетом 0:1. С 30-й минуты красно-белые играли в большинстве.

«Во-первых, очень грустно, чувствую еще злость на ситуацию и самих себя. Должны были брать три очка. Мы сделали многое для этого, но не получилось», — сказал Солари.

«Я считаю, что результат не по игре — играли хорошо, много создали моментов. У соперника как будто был один удар по воротам, забили. Нужно учиться на этом, чтобы становиться лучше. Мы понимали, что будет много борьбы», — добавил футболист.