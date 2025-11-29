Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
Футболист «Спартака» Солари чувствует злость от проигрыша «Балтике»

вчера, 23:11
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Аргентинский нападающий московского «Спартака» Пабло Солари чувствует злость от поражения команды в матче 17-го тура Российской премьер-лиги с калининградской «Балтикой». Об этом он рассказал журналистам.

В субботу «Спартак» в гостях уступил «Балтике» со счетом 0:1. С 30-й минуты красно-белые играли в большинстве.

«Во-первых, очень грустно, чувствую еще злость на ситуацию и самих себя. Должны были брать три очка. Мы сделали многое для этого, но не получилось», — сказал Солари.

«Я считаю, что результат не по игре — играли хорошо, много создали моментов. У соперника как будто был один удар по воротам, забили. Нужно учиться на этом, чтобы становиться лучше. Мы понимали, что будет много борьбы», — добавил футболист.

ABir
ABir
сегодня в 00:20
В Спартаке Солари был лучшим, но не лучшим в матче. Вот если бы забил.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:11
Не знаю почему, но пришли на ум слова из анекдота " ну не шмогла я")х
Yarvi
Yarvi
вчера в 23:39
Посмотрим на эту злость в игре с Динамо.
Михалыч 54
Михалыч 54
вчера в 23:38
Какие три очка, за счастье было бы с одним уехать, но даже и это не вышло.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:34
Селяви...Солари...
