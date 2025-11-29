Top.Mail.Ru
 
 
 
Потапова рассказала, что теннисист Грикспур болеет за московский «Спартак»

сегодня, 17:03

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур является болельщиком футбольных клубов «Спартак» и «Аякс». Об этом сообщила теннисистка Анастасия Потапова.

"Таллон болеет за «Аякс» и за «Спартак». Ему нравится «Спартак». Даже когда мы только начинали общаться, это уже было год назад, даже больше, мы начали общаться, в принципе, из-за «Спартака», — сказала Потапова.

Московский «Спартак» с 28 очками после 16 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Амстердамский «Аякс» располагается на 6-й позиции в таблице национального первенства, на счету команды 20 очков после 13 встреч.

Грикспуру 29 лет, спортсмен находится на 25-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Под эгидой организации Грикспур завоевал 3 титула в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2025).

Спартак М
shur
shur
сегодня в 18:52
...Добрый вечер! Хочу ставку сделать Балтика=Спартак, пускает только на историю встреч,а на конкурс нет,в чём проблема,не знаю!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:44
    ABir
    ABir
    сегодня в 18:32
    Ничего удивительного, Спартак - самый известный клуб России.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 18:28
    Что он ей сделал, раз она его ТАК на всю страну ??
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 18:09, ред.
    Бедолага, моё искреннее ему сочувствие, дважды. Но ничего ,сейчас есть уникальная возможность поболеть в своё удовольствие за Спартак пока у руля нормальный тренер
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 18:00
      Гость
