1764424988

сегодня, 17:03

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур является болельщиком футбольных клубов «Спартак» и «Аякс». Об этом сообщила теннисистка Анастасия Потапова.

"Таллон болеет за «Аякс» и за «Спартак». Ему нравится «Спартак». Даже когда мы только начинали общаться, это уже было год назад, даже больше, мы начали общаться, в принципе, из-за «Спартака», — сказала Потапова.

Московский «Спартак» с 28 очками после 16 туров занимает 6-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Амстердамский «Аякс» располагается на 6-й позиции в таблице национального первенства, на счету команды 20 очков после 13 встреч.

Грикспуру 29 лет, спортсмен находится на 25-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Под эгидой организации Грикспур завоевал 3 титула в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2025).