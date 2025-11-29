Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Форвард ЦСКА Мусаев рассказал, как относится к своей результативности

вчера, 22:52

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Тамерлан Мусаев не зацикливается на проблемах со своей результативностью. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что Мусаеву необходимо научиться контролировать свои эмоции, чтобы улучшить свою результативность. В матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:0) Мусаев забил впервые с сентября.

«Я свою статистику знаю. Индекс ожидаемых голов у меня где-то около семи, но я забил сейчас четвертый. Остается работать и продолжать забивать. Фабио Челестини со мной много общался, но по поводу копания в себе — именно на поле я этого не ощущаю, потому что, если я, условно, не забил один момент, из игры дальше не выпадаю, у меня потом есть последующие моменты», — сказал Мусаев.

В текущем сезоне Мусаев забил 4 гола в 24 матчах в разных турнирах.

Мусаеву 24 года, он выступает за ЦСКА с 2024 года. В прошлом сезоне вместе с командой он стал обладателем Кубка России, в 2025 году он выиграл с клубом Суперкубок России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6
Вчера, 12:06
Ролан Гусев заявил, что ощущает себя в «Динамо» в роли «пожарника»
28 ноября
Круговому важно быть частью ЦСКА не только на поле
28 ноября
Актер Баринов считает, что «Локомотиву» нельзя отпускать капитана Баринова
28 ноября
Футболист ЦСКА Алвес оценил шансы клуба на победу в Кубке России
28 ноября
Кармо: «В ЦСКА верят, что Алеррандро выиграет премию Пушкаша»
28 ноября
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 