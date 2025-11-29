Форвард ЦСКА Мусаев рассказал, как относится к своей результативности

1764445949

вчера, 22:52

Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА не зацикливается на проблемах со своей результативностью. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее главный тренер ЦСКА заявил, что Мусаеву необходимо научиться контролировать свои эмоции, чтобы улучшить свою результативность. В матче 17-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (2:0) Мусаев забил впервые с сентября.

«Я свою статистику знаю. Индекс ожидаемых голов у меня где-то около семи, но я забил сейчас четвертый. Остается работать и продолжать забивать. Фабио Челестини со мной много общался, но по поводу копания в себе — именно на поле я этого не ощущаю, потому что, если я, условно, не забил один момент, из игры дальше не выпадаю, у меня потом есть последующие моменты», — сказал Мусаев.

В текущем сезоне Мусаев забил 4 гола в 24 матчах в разных турнирах.