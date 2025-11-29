Top.Mail.Ru
 
 
 
Удаление игрока «Балтики» не повлияло на ход матча со «Спартаком» — Романов

вчера, 22:59
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Раннее удаление футболиста калининградской «Балтики» Ираклия Манелова не повлияло на ход матча с московским «Спартаком». Такое мнение журналистам высказал исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Вадим Романов.

В субботу «Спартак» на выезде со счетом 0:1 уступил «Балтике» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Манелов получил прямую красную карточку на 29-й минуте. На 33-й минуте встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев получил желтую карточку за споры с арбитром. Почти сразу после этого он был удален за неприличный жест.

«Удаление никак не повлияло, оно сказалось только на том, что соперник стал действовать ниже, плотнее стали обороняться. Сложнее было раскрывать. По судейству и удалению тренера соперника нечего сказать, откровенно говоря», — сказал Романов.

Также специалист отметил яркую атмосферу на стадионе. «Безусловно, очень яркая атмосфера, полный стадион. Всегда приятно приезжать в Калининград. Ощутимо, конечно, приятно играть», — добавил он.

«Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ, на счету команды 28 очков.

