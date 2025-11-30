Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
«Милан» дома победил «Лацио»

сегодня, 00:51
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В матче 13-го тура Серии А «Милан» дома обыграл «Лацио» 1:0.

Рафаэл Леау на 51-й минуте забил победный для «россонери» мяч.

«Милан» набрал 28 очков и идет на промежуточном 1-м месте. Однако по итогам тура команду может обойти «Рома», если в воскресенье победит «Наполи». «Лацио» с 18 очками — 8-й.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Я не слушаю говорильников, их слушать почти невозможно. Я просто смотрю футбол и всё, что показывают. )

По поводу слабости Милана. Катеначчо от Аллегри. Ну, и у нас Фофана был -1 игрок на поле. За исключением трёх-четырёх моментов за всё время пребывания.
lazzioll
lazzioll ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
сегодня в 01:07, ред.
аа, так если бы знать куда смотреть то конечно, все только про локоть говорят на него показывают. остальное вообще никто не обсуждает. я вообще не хотел этого пенальти, там был угловой вот с него бы Костыль и заколотил)) Милан был слаб. я думал нас разорвут на Сан-Сиро. еще и считай вдесятером играли, потому что это недоразумение в атаке первый час не считается у наших за игрока))
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:01
Ваш игрок за майку тянул Павловича. И это было до попадания в руку На всех повторах со стороны поля очень хорошо видно насколько растянута майка.
lazzioll
lazzioll ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
сегодня в 00:59
черт с ним не назначил. в приличном обществе принято повтор показать хотя бы о чем он говорил по стадиону. где там нарушение было указали бы. такое чувство что комната вар и судья вообще про разные моменты говорили или думали. в итоге он и смотрел как баран на новые ворота в тот монитор пять минут и не понимал что ему показывают а увидел вообще не то о чем все думали))
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
сегодня в 00:56
Удивительно, что судейка не назначил пеналь.

Истеричка Аллегри словил очередную КК.

Фофана надо было ещё в середине первого тайма заменить. Куча брака, потерь. Неточные передачи, выключение из игры.

Россонери с вымученной и неоднозначной победой!
Yarvi
Yarvi
сегодня в 00:52
На колени!!!

Ахахахахаха
Гость
