«Милан» дома победил «Лацио»

В матче 13-го тура Серии А «Милан» дома обыграл «Лацио» 1:0.
Рафаэл Леау на 51-й минуте забил победный для «россонери» мяч.
«Милан» набрал 28 очков и идет на промежуточном 1-м месте. Однако по итогам тура команду может обойти «Рома», если в воскресенье победит «Наполи». «Лацио» с 18 очками — 8-й.
По поводу слабости Милана. Катеначчо от Аллегри. Ну, и у нас Фофана был -1 игрок на поле. За исключением трёх-четырёх моментов за всё время пребывания.
По поводу слабости Милана. Катеначчо от Аллегри. Ну, и у нас Фофана был -1 игрок на поле. За исключением трёх-четырёх моментов за всё время пребывания.
Истеричка Аллегри словил очередную КК.
Фофана надо было ещё в середине первого тайма заменить. Куча брака, потерь. Неточные передачи, выключение из игры.
Россонери с вымученной и неоднозначной победой!
Истеричка Аллегри словил очередную КК.
Фофана надо было ещё в середине первого тайма заменить. Куча брака, потерь. Неточные передачи, выключение из игры.
Россонери с вымученной и неоднозначной победой!
Ахахахахаха
Ахахахахаха