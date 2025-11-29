Top.Mail.Ru
 
 
 
«Пари НН» одержал первую победу с сентября, обыграв «Акрон» в матче РПЛ

сегодня, 16:04
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 победил тольяттинский «Акрон» в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голами отметились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Боселли (34, с пенальти). У «Акрона» отличился Артем Дзюба (57).

Дзюба забил 245-й мяч в различных турнирах, он является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 174 гола. В текущем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» отличился в пятый раз.

«Акрон» прервал шестиматчевую серию без поражений в РПЛ. Ранее команда проигрывала 27 сентября, когда уступила грозненскому «Ахмату» (0:3). «Пари НН» впервые с 13 сентября одержал победу в официальном матче, за этот период команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью во всех турнирах.

«Акрон» находится на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 21 очко в 17 играх, «Пари НН» поднялся на 15-е место, на счету команды 11 очков. В следующем туре «Акрон» сыграет 6 декабря в гостях против петербургского «Зенита», «Пари НН» на следующий день на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».

Источник: itar-tass.com
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:19, ред.
Дзюба вернулся - Акрон проиграл. Это даже уже не похоже на повод потроллить и посмеяться. Все серьёзно похоже.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 17:11, ред.
"Лондонский туман" ), который сегодня опустился на Тольятти, мешал смотреть матч.
Но, по-моему, он мешал и Акрону.
А, вот, нижегородцам это природное явление очень помогло.
В принципе, почти весь матч был равный.
Опасные моменты были?
Были.
Не засчитанные голы были?
Тоже имелись.)
Полено сам на себя сегодня был не похож, хоть и один гол забил в свойственной ему манере "продавливать" защитника, но на бОльшее его не хватило.
Недаром саркастическая улыбка была у него на лице после финального свистка.
Рад за нижегородцев: в игре практически равных по мастерству, Но не по месту в турнирной таблице, команд, в гостях всё таки ДОБЫЛИ три очка в таблицу.
Но, с другой стороны, и Акрон жаль: в кои веки-то команда НЕ из города-миллионника играет на равных в РПЛ!
Сегодня им точно не повезло.
shur
shur
сегодня в 17:07
...для Акрона поражение, а для Дзюбы рейтинг,кол-во,показатели!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 16:33, ред.
Всегда рад буду поражению того, кто рекламирует букмекеров
particular
particular
сегодня в 16:32
Нижний приподнялся :) Напомнил о себе Лесовой...
