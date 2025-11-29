«Пари НН» одержал первую победу с сентября, обыграв «Акрон» в матче РПЛ

«Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 победил тольяттинский «Акрон» в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голами отметились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Боселли (34, с пенальти). У «Акрона» отличился Артем Дзюба (57).
Дзюба забил 245-й мяч в различных турнирах, он является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 174 гола. В текущем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» отличился в пятый раз.
«Акрон» прервал шестиматчевую серию без поражений в РПЛ. Ранее команда проигрывала 27 сентября, когда уступила грозненскому «Ахмату» (0:3). «Пари НН» впервые с 13 сентября одержал победу в официальном матче, за этот период команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью во всех турнирах.
«Акрон» находится на 8-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 21 очко в 17 играх, «Пари НН» поднялся на 15-е место, на счету команды 11 очков. В следующем туре «Акрон» сыграет 6 декабря в гостях против петербургского «Зенита», «Пари НН» на следующий день на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».
Но, по-моему, он мешал и Акрону.
А, вот, нижегородцам это природное явление очень помогло.
В принципе, почти весь матч был равный.
Опасные моменты были?
Были.
Не засчитанные голы были?
Тоже имелись.)
Полено сам на себя сегодня был не похож, хоть и один гол забил в свойственной ему манере "продавливать" защитника, но на бОльшее его не хватило.
Недаром саркастическая улыбка была у него на лице после финального свистка.
Рад за нижегородцев: в игре практически равных по мастерству, Но не по месту в турнирной таблице, команд, в гостях всё таки ДОБЫЛИ три очка в таблицу.
Но, с другой стороны, и Акрон жаль: в кои веки-то команда НЕ из города-миллионника играет на равных в РПЛ!
Сегодня им точно не повезло.
