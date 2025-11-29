«Пари НН» одержал первую победу с сентября, обыграв «Акрон» в матче РПЛ

1764421446

сегодня, 16:04

«Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 победил тольяттинский «Акрон» в гостевом матче 17-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

В составе победителей голами отметились Даниил Лесовой (15-я минута) и Хуан Боселли (34, с пенальти). У «Акрона» отличился Артем Дзюба (57).

Дзюба забил 245-й мяч в различных турнирах, он является рекордсменом среди российских футболистов по этому показателю. В чемпионатах страны на счету форварда 174 гола. В текущем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» отличился в пятый раз.

«Акрон» прервал шестиматчевую серию без поражений в РПЛ . Ранее команда проигрывала 27 сентября, когда уступила грозненскому «Ахмату» (0:3). «Пари НН» впервые с 13 сентября одержал победу в официальном матче, за этот период команда потерпела 9 поражений и 2 раза сыграла вничью во всех турнирах.