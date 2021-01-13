В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 120

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 81 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 120

З 13 Раноккья Андреа Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 120

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 61

П 15 Янг Эшли Офсайды: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 69

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 94

П 5 Гальярдини Роберто Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 81

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 120

П 24 Эриксен Кристиан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 120

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 69

Н 7 Санчес Алексис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 120

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 97 Раду Ионуц

З 95 Бастони Алессандро

З 6 де Врей Стефан Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 59

З 2 Хакими Ашраф Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 51

П 23 Барелла Николо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 39

П 77 Брозович Марцело Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 26

П 12 Сенси Стефано