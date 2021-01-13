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2021-01-27
2021-01-28
Фиорентина - Интер
Наполи - Эмполи
Ювентус - Дженоа

Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина против Интер

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    6' Эйссерик Валентен (92)
     
    27' Бонавентура Джакомо (5)
     
    2
    52' Касерес Мартин (22) уходит с поля, Венути Лоренцо (23) вышел на поле
    52' Эйссерик Валентен (92) уходит с поля, Влахович Душан (9) вышел на поле
     
    57' (1:1) Куаме Кристиан (11)
     
    58' Куаме Кристиан (11)
     
    79' Игор (98)
     
    97' Куаме Кристиан (11) уходит с поля, Кальехон Хосе (77) вышел на поле
     
    40' (0:1) Видаль Артуро (22)
     
    45' Шкриньяр Милан (37)
     
    61' Шкриньяр Милан (37) уходит с поля, де Врей Стефан (6) вышел на поле
     
    2
    69' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Лукаку Ромелу (9) вышел на поле
    69' Янг Эшли (15) уходит с поля, Хакими Ашраф (2) вышел на поле
     
    79' Эриксен Кристиан (24)
     
    81' Гальярдини Роберто (5) уходит с поля, Барелла Николо (23) вышел на поле
     
    84' Видаль Артуро (22)
     
    6
    94' Видаль Артуро (22) уходит с поля, Брозович Марцело (77) вышел на поле
    112' Хакими Ашраф (2)
    117' Раноккья Андреа (13)
    119' (1:2) Лукаку Ромелу (9) (Барелла Николо (23))
    120+1' Санчес Алексис (7)
    120+3' Лукаку Ромелу (9)
    Голы
    40’ 0:1(П) Видаль Артуро
    Куаме Кристиан 1:1 57’
    119’ 1:2 Лукаку Ромелу
    ассистент Барелла Николо
    Наказания
    Эйссерик Валентен 6’
    Бонавентура Джакомо 27’
    45’ Шкриньяр Милан
    Куаме Кристиан 58’
    79’ Эриксен Кристиан
    Игор 79’
    84’ Видаль Артуро
    112’ Хакими Ашраф
    117’ Раноккья Андреа
    120+1’ Санчес Алексис
    120+3’ Лукаку Ромелу
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Венути Лоренцо Касерес Мартин 52’
    Влахович Душан Эйссерик Валентен 52’
    61’ де Врей Стефан Шкриньяр Милан
    69’ Лукаку Ромелу Мартинес Лаутаро
    69’ Хакими Ашраф Янг Эшли
    81’ Барелла Николо Гальярдини Роберто
    94’ Брозович Марцело Видаль Артуро
    Кальехон Хосе Куаме Кристиан 97’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 19
    		6 Удары в створ 9
    		11 Фолы 31
    		8 Угловые 9
    		0 Офсайды 4
    		44% Владение мячом 56%
    		7 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 7
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    Все комментарии
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответ allemz (раскрыть)
    14 января в 07:13
    А Ювентусу - Лигу Чемпионов;)
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    14 января в 01:29
    Конте понимает все силы на внутренние трофеи, пока идём в темпе.
    juvenale
    juvenale
    13 января в 22:27
    а вот как забивал победный гол лукака
    AgamagA..
    AgamagA.. ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    13 января в 21:35
    Одни жмут, другие удаляют пожизненно.
    Rheinfall
    Rheinfall
    13 января в 21:27
    Эриксен сегодня отыграл впринципе не хуже Брозовича, может не так цепко в отборе, но тут и Брозович далеко не Бог, обрезался пару раз очень жёстко. В основное время должны были еще побеждать реализуй свои моменты игроки. Барелла топарь , понравился больше всех. С победой Интеристы.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    13 января в 21:26
    Это прост потому что не было Бышовца !
    Комментатор из своей кабины
    Кроет нас для красного словца,
    Но недаром клуб «Фиорентины»
    Предлагал мильон за Бышовца.

    Ну что ж, Пеле как Пеле,
    Объясняю Зине я,
    Ест Пеле крем-брюле
    Вместе с Жаирзинио.

    Я сижу на нуле,
    Дрянь купил жене — и рад.
    А у Пеле — «шевроле»
    В Рио-де-Жанейро.
    DEIVID_Rivera
    DEIVID_Rivera ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
    13 января в 20:23
      DEIVID_Rivera
      DEIVID_Rivera ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      13 января в 20:22
      А зачем жмешь-то?
      Great Chris
      Great Chris ответ Горбатый в авторитете (комментарий удален) (раскрыть)
      13 января в 20:11
      Держи в курсе.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      13 января в 20:10
      А жаль! Черно-синие змеи не были достойны того, чтобы выиграть этот матч. Жаль фиалок, что в дополнительное время они не сдюжили....
      Great Chris
      Great Chris
      13 января в 19:52
      С прекрасной победой лучший клуб Южной Европы.
      Интер Рулит
      Интер Рулит ответ juvenale (раскрыть)
      13 января в 19:50
      не обыграют я даже поставлю на не проигрыш Ювентуса.Тупо потому чтобы выиграть ставку.
      А Конте просто не способен обыграть когда либо Ювентус
      Интер Рулит
      Интер Рулит
      13 января в 19:46
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        13 января в 19:46
        Наконец-то закончился этот матч. Очень трудная победа миланского Интера! Столько моментов запороли. Конте нужно будет побольше потрудится. Лукаку, как обычно, выручил команду, забив решающий гол в самом конце матча. Фиорентина молодцы, хорошо держались до последнего момента. Браво Пранделли! Потребуй, чтоб усилили команду, и у тебя всё получится, я думаю. Интересно было посмотреть на Чезаре в сильном клубе. А вот Интеру, после такого матча, придется трудно на этих выходных.
        allemz
        allemz
        13 января в 19:43
        Кубок Интеру, а Скудеттку Милану и все довольны)
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri
        13 января в 19:42
          Тугарин Змый
          Тугарин Змый
          13 января в 19:40
          Жаль фиалок)
          Don Nerazzurri
          Don Nerazzurri
          13 января в 19:39
          С победой Интеристы!
          Пьерлуиджи Мартини
          Пьерлуиджи Мартини
          13 января в 19:06
          Чилийская бревноиуда Артуро Пеналь
          DEIVID_Rivera
          DEIVID_Rivera ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
          13 января в 19:04
            DEIVID_Rivera
            DEIVID_Rivera ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
            13 января в 18:57
            Да даже если бы и не заблокировали, всё равно ничего бы не нашёл. Пустые слова.
            DEIVID_Rivera
            DEIVID_Rivera ответ juvenale (раскрыть)
            13 января в 18:54
            Меня абсолютно не интересует кто там будет или не будет.
            juvenale
            juvenale ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
            13 января в 18:44
            У Ювентуса не будет пол основы ....только в защите не будет трех основных игроков...так что позор будет миланцам,если они у себя, такой Юве не обыграют
            DEIVID_Rivera
            DEIVID_Rivera ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
            13 января в 18:38
            Слова свои можешь подтвердить чем-то? Уверен нет.
            DEIVID_Rivera
            DEIVID_Rivera ответ poop boy (комментарий удален) (раскрыть)
            13 января в 18:30
            Хахаха. Интер может и слабый соперник, но Юве в следующем туре победы не увидит.
            juvenale
            juvenale
            13 января в 18:24
            мда такой пенальти это жесть))))
            DEIVID_Rivera
            DEIVID_Rivera
            13 января в 18:18
            КУАМЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

            1-1
            VeniaminS
            VeniaminS
            13 января в 16:59
            ТМ3
            RUPRICHT
            RUPRICHT
            13 января в 15:39
            Правда, в чемпионате «Интер» пока что очень неплох. После 17-ти сыгранных туров миланская команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 37 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 43-23. Да, «Интер» пропустил столько же, сколько и «Фиорентина», но при этом у команды самая результативная атака в чемпионате Италии!

            Честно говоря, Кубок не особенно интересует обе команды. «Фиорентине» нужно сосредоточиться на чемпионате, от зоны вылета «фиалок» отделяют всего шесть очков. Это не так уж мало, но и не очень много. «Интер» же продолжает погоню за лидирующим «Миланом». Все мысли у «нерадзурри» о скудетто — зачем им тратить силы на Кубок?

            Тем не менее, именно «Интер» выглядит явным фаворитом грядущего противостояния. Конечно, многое будет зависеть от составов, которые выставят на матч главные тренеры, но шансы на победу у гостей ощутимо выше.
            VeniaminS
            VeniaminS
            13 января в 15:17
            гости
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