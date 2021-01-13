|Фиорентина
|1:2
|Интер
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1 : 2
завершен в доп. время
13 января 2021, 17:00
среда
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Стадион Артемио Франки
|40’
|0:1(П)
|Видаль Артуро
|Куаме Кристиан
|1:1
|57’
|119’
|1:2
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Лукаку Ромелу
ассистент Барелла Николо
|Эйссерик Валентен
|6’
|Бонавентура Джакомо
|27’
|45’
|Шкриньяр Милан
|Куаме Кристиан
|58’
|79’
|Эриксен Кристиан
|Игор
|79’
|84’
|Видаль Артуро
|112’
|Хакими Ашраф
|117’
|Раноккья Андреа
|120+1’
|Санчес Алексис
|120+3’
|Лукаку Ромелу
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Венути Лоренцо
|Касерес Мартин
|52’
|Влахович Душан
|Эйссерик Валентен
|52’
|61’
|де Врей Стефан
|Шкриньяр Милан
|69’
|Лукаку Ромелу
|Мартинес Лаутаро
|69’
|Хакими Ашраф
|Янг Эшли
|81’
|Барелла Николо
|Гальярдини Роберто
|94’
|Брозович Марцело
|Видаль Артуро
|Кальехон Хосе
|Куаме Кристиан
|97’
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|15
|Удары по воротам
|19
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|6
|Удары в створ
|9
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|11
|Фолы
|31
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|8
|Угловые
|9
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|0
|Офсайды
|4
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|7
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|7
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