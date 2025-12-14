Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Слот прокомментировал ситуацию с Салахом

14 декабря 2025, 09:30

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о форварде Мохамеде Салахе. На прошлой неделе игрок был выведен из состава команды, однако вернулся на поле в игре с «Брайтоном» в субботу и отдал голевой пас.

Слот сказал:

Нет никаких проблем, которые нужно решать.

Мо поедет на Кубок африканских наций, надеюсь, у него все получится. Нам придется играть здесь без него. Хочу ли я, чтобы после турнира он вновь присоединился к нам? Да.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хаби Алонсо оценил отношения с игроками «Реала»
13 декабря
Посол Ганы в РФ считает интересной идею провести матч футбольных сборных
09 декабря
Венгер считает сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира 2026 года
05 декабря
Холанд оценил достижение отметки в 100 голов в АПЛ
03 декабря
Симеоне уверен, что Рафинья должен был выиграть «Золотой мяч»
03 декабря
Гвардиола о 5:4 против «Фулхэма»: «Я потерял волосы!»
03 декабря
Сортировать
Все комментарии
Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 18:22
Максим, видимо, Слот не большого ума человек, и в подобных ситуациях просто теряется. Весь прошлый сезон ему пели дифирамбы, на руках носили, рассказывали какой он талантливый тренер, и соответственно никогда не задавали "острых" вопросов.

А теперь, когда маска мега-тренера слетела, появились проблемы, появились конфликты, голландец просто потерялся и не знает как себя вести в такой ситуации, вот и выдаёт иногда такие перлы.

Я сам по-началу подумал, что фраза: "Нет никаких проблем, которые нужно решать" - это тонкий троллинг Салаха, мол египтянин для меня не проблема. Но видимо это просто необдуманная, а главное неуместная фраза от Слота, а не хитрая мозговая комбинация.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drosmo (раскрыть)
14 декабря в 16:29, ред.
Дим, а ты не находишь, что по тексту голландца как раз таки полная белиберда выходит ?

Слоту ведь задали вопрос о его решении по Фараону на прошлой неделе, а он отвечает о КАН, куда Мо поедет в ближайшее - будущее время. Комизм ситуации и в том, что Слот вернул Салаха в основной состав до поездки на КАН.

Как по мне, напрашивается 3 вывода.
Тут у Слота или временной кретинизм, или ему незнакомо значение фразы : "Нет никаких проблем...", что гораздо хуже первого... Или... Мужик так запи... делся, что даже врать толком разучился.
95-shishani-95
95-shishani-95
14 декабря в 16:21
Зачем врать? Скажи просто: "были недопонимания, всё решили или решаем"
Варвар7
Варвар7
14 декабря в 14:31
Слот не сказал по этому поводу много слов...)))
CCCP1922
CCCP1922
14 декабря в 13:36
Слот? История Ливерпуля не будет его долго помнить.
VeniaminS
VeniaminS
14 декабря в 13:36
Значит все нормально у Салаха в Ливерпуле.
КЭТиК
КЭТиК
14 декабря в 12:38
Тренер пытается выпячить себя, но не сильно получается.
shlomo2
shlomo2
14 декабря в 12:15
Пока все неубедительно.... я еще не читал что Салах принес извинения по поводу своего интервью...
112910415
112910415
14 декабря в 11:59
пока всё плохо ... независимо от слов !
Rupertt
Rupertt
14 декабря в 11:49
Салах — не робот, у всех бывают спады и странные решения тренера. Главное, что вышел, отдал голевую и показал, что он по-прежнему нужен команде. Вся эта шумиха про «конфликты» — как обычно, больше для прессы.

Кубок Африки — да, потеря для «Ливерпуля», тут даже спорить нечего. Без Мо будет тяжело, особенно в важных матчах, но он заслужил поехать и сыграть за сборную. Надеюсь, вернется без травм и с хорошим настроением.

А вообще хочется, чтобы Слот почаще доверял таким игрокам, как Салах, а не держал их на лавке «для воспитания». Мо — легенда клуба, и когда он на поле, «Ливерпуль» совсем другой.
adekvat
adekvat
14 декабря в 11:45
Надо было когда звали к Арабам сваливать.
Drosmo
Drosmo
14 декабря в 11:30
Вроде бы Слот всё правильно сказал, что и должен был сказать тренер в подобной ситуации, но даже в тексте просматривается сухость и холодность. Не было ни что-то вроде, Салах часть нашей команды, или, мы всегда поддерживаем Мо и т.д. По сути Слот даже сам факт конфликта не опроверг, а лишь сказал, что для него это не является какой-то проблемой.

И тут получается из двух одно: или Слот намеренно выдал такой сухой ответ в отношении Салаха, чтобы между строк показать журналистам и самому Салаху, что конфликт есть, но он (Слот) тут главней египтянина, и для него нападки главной звезды команды на тренера вовсе не проблема, мол и не таких пережевывали. Или голландец пытался скрыть конфликт, но сделал это настолько неумело и глупо, что ещё больше убедил всех в наличии этого самого конфликта.
Sergo81
Sergo81
14 декабря в 11:28
А что Слот ещё скажет? Салах любимец болел, а он как пришёл, так и уйдёт. Да и волна возмущения его накрыла. Погасил волну, а там как пойдёт. Салахпока ещё важное звено ливера, и моменты были и голевая.
sv_1969
sv_1969
14 декабря в 11:22
Он сказал, что надо сказать и народ схавал бы это. Иначе правильно до меня сказали, что журналюги все перевернули бы.
jRest
jRest ответ Bad Listener (раскрыть)
14 декабря в 11:20
Честь, достоинство, благородство и т.п. уступили место хитрости, скрытности, манипулированию...
Радует то, что всё циклично. Ведь человек потому и стал разумным, что стремится всегда к новому.
Bad Listener
Bad Listener ответ jRest (раскрыть)
14 декабря в 11:14, ред.
Да, пока манипуляции работают люди ими пользуются. Как только общественность перестанет вестись на манипуляции и начнёт требовать правды манипуляции потеряют свою эффективность. Так что я в целом согласен что нездоровая игра идёт с обеих сторон - скажешь правду журналистам, а они её потом так вывернут ради дешёвого хайпа что фиг оправдаешься. Вопрос в другом, а куда делась честная открытая коммуникация? Она вроде удобнее для всех, однако на смену ей пришли манипуляции. Просто уже до абсурда дошло давно.
jRest
jRest ответ Bad Listener (раскрыть)
14 декабря в 11:06
Есть давняя фраза - спрос рождает предложение. Пока люди будут делать вид, что это не завуалированное враньё и молча проглатывать, подобное будет процветать. Как только начнут возмущаться, это явление сразу исчезнет.
Bad Listener
Bad Listener
14 декабря в 10:56
Проблемы нет? Значит высказывания Салаха это биполярочка? Современные тенденции врать людям в наглую переходят все границы. Сказал бы "была проблема, решаем" или "решили" и была бы хотя бы какая-то причинно следственная связь и слова Слота не выпадали бы из контекста реальности. Нет, мы лучше будем с журналистами, то есть по сути с людьми обращаться как с 56ами неадекватными.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 декабря в 10:52
"вовремя" уезжает Мо на КАН....есть время остыть, успокоится и уже на холодную голову расставить все точки...
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 10:50
Мне не нравится такой подход Слота... Ну и ладно Время всё расставит по своим местам. Первое время потерпят друг друга, потом Салах уедет на КАН и все забудется? Так думает тренер? Ну-ну...
CCCP1922
CCCP1922
14 декабря в 10:40
Нет никаких проблем, которые нужно решать? Значит опять на самотёк – делать вид, что ничего не произошло?
Capral
Capral
14 декабря в 10:20, ред.
А мне вчера Салах не понравился. Не тот это Салах, что был в Роме. Даже не тот, который жаловался на изнурительный прессинг Клоппа.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
14 декабря в 10:15
ну все, вперед за квадруплом. Салах больше не мешает.
h2nm5zgxadvp
h2nm5zgxadvp
14 декабря в 09:43
Главное что фанаты поддерживают своего любимца, тренеры приходят и уходят, а Салах остаётся
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 