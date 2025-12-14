Слот прокомментировал ситуацию с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о форварде Мохамеде Салахе. На прошлой неделе игрок был выведен из состава команды, однако вернулся на поле в игре с «Брайтоном» в субботу и отдал голевой пас.
Слот сказал:
Нет никаких проблем, которые нужно решать.
Мо поедет на Кубок африканских наций, надеюсь, у него все получится. Нам придется играть здесь без него. Хочу ли я, чтобы после турнира он вновь присоединился к нам? Да.
И тут получается из двух одно: или Слот намеренно выдал такой сухой ответ в отношении Салаха, чтобы между строк показать журналистам и самому Салаху, что конфликт есть, но он (Слот) тут главней египтянина, и для него нападки главной звезды команды на тренера вовсе не проблема, мол и не таких пережевывали. Или голландец пытался скрыть конфликт, но сделал это настолько неумело и глупо, что ещё больше убедил всех в наличии этого самого конфликта.
И тут получается из двух одно: или Слот намеренно выдал такой сухой ответ в отношении Салаха, чтобы между строк показать журналистам и самому Салаху, что конфликт есть, но он (Слот) тут главней египтянина, и для него нападки главной звезды команды на тренера вовсе не проблема, мол и не таких пережевывали. Или голландец пытался скрыть конфликт, но сделал это настолько неумело и глупо, что ещё больше убедил всех в наличии этого самого конфликта.