«Реал Сосьедад» уволил Франсиско с поста главного тренера

14 декабря 2025, 13:15

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» уволил испанца Серхио Франсиско с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера до нового года будет Ион Ансотеги.

Франсиско 46 лет, он руководил клубом с апреля 2025 года. В период игровой карьеры он выступал за вторую команду «Реала Сосьедад», а также за испанские «Химнастик», «Реал Унион» и «Льодио».

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 15-е место с 16 очками после 16 туров. В следующем матче команда на выезде сыграет с «Леванте» 20 декабря.

В составе «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.

dt3zsg2djtya
dt3zsg2djtya
14 декабря в 18:06
Результата он не дал, заслуженно уволен
Брулин
Брулин ответ Rupertt (раскрыть)
14 декабря в 16:42
Cубименди дёрнули и всё посыпалось....
Брулин
Брулин
14 декабря в 16:41
свержение Франсиско Захаряном,так и запишем
112910415
112910415
14 декабря в 14:47
решили, что хуже уже не будет !
Grizly88
Grizly88
14 декабря в 14:05
Шанс для Захарьяна показать себя
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
14 декабря в 14:00
Добрый день. Обсуждение больше корпоративной стороны, плюс упоминание этничностей/народов использую уничижительный термин.
Алеут
Алеут
14 декабря в 13:58
В нашем футболе за развал и галоп в дно турнирной таблицы не увольняют. Они сами уходят на работу со сборной. Лига парадоксов.
ftqvcq26vuep
ftqvcq26vuep
14 декабря в 13:49, ред.
Арсен пока в деле, можно смотреть на это
Alex_67
Alex_67
14 декабря в 13:44
Долго... Как долго не могли принять решение? Жирона подсказала?
Capral
Capral
14 декабря в 13:35, ред.
Неправильное увольнение. Увольнять надо было того, кто Захаряна брал на работу... Порадовал Витя Цыганков. Не понимаю, почему на парня никто внимание не обращает из серьезных клубов? Довбика подписала Рома, хотя он мало что из себя представляет, а Цыганков, который игры видит и читает тончайшим образом всё еще в тени.
shur
shur
14 декабря в 13:34, ред.
...одна маленькая,но гордая птичка, тьфу ты, один испанский Реал сделал свой первый шаг, что скажет Мадрид ...???!!!
sihafazatron
sihafazatron
14 декабря в 13:30
Берите Григоряна пока свободен
sv_1969
sv_1969
14 декабря в 13:30
Жирона по ходу добила тренера)))
lazzioll
lazzioll
14 декабря в 13:27
тренер конечно бомба - даже не взяли в основу Сосьедада будучи игроком. это конечно не показатель, но все-таки показатель)) как видим.
Rupertt
Rupertt
14 декабря в 13:24
Новость не удивляет, но все равно тревожно. «Сосьедад» в этом сезоне реально штормит, 15-е место — явно не то, на что рассчитывали. Смена тренера выглядит логичной, но всегда есть риск, что станет еще хуже, если не угадают с преемником.

Для Захаряна, надеюсь, это шанс. Часто бывает, что при новом тренере игроки получают свежий кредит доверия. Видно, что Арсен старается, потенциал есть, просто команде сейчас не хватает стабильности и уверенности. Временное решение с Ансотеги — это, скорее, пауза перед серьезными переменами.
