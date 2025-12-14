«Реал Сосьедад» уволил Франсиско с поста главного тренера

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» уволил испанца Серхио Франсиско с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера до нового года будет Ион Ансотеги.
Франсиско 46 лет, он руководил клубом с апреля 2025 года. В период игровой карьеры он выступал за вторую команду «Реала Сосьедад», а также за испанские «Химнастик», «Реал Унион» и «Льодио».
В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 15-е место с 16 очками после 16 туров. В следующем матче команда на выезде сыграет с «Леванте» 20 декабря.
В составе «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.
Для Захаряна, надеюсь, это шанс. Часто бывает, что при новом тренере игроки получают свежий кредит доверия. Видно, что Арсен старается, потенциал есть, просто команде сейчас не хватает стабильности и уверенности. Временное решение с Ансотеги — это, скорее, пауза перед серьезными переменами.
