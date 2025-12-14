«Реал Сосьедад» уволил Франсиско с поста главного тренера

1765707351

14 декабря 2025, 13:15

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» уволил испанца с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера до нового года будет Ион Ансотеги.

Франсиско 46 лет, он руководил клубом с апреля 2025 года. В период игровой карьеры он выступал за вторую команду «Реала Сосьедад», а также за испанские «Химнастик», «Реал Унион» и «Льодио».

В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает 15-е место с 16 очками после 16 туров. В следующем матче команда на выезде сыграет с «Леванте» 20 декабря.

В составе «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне он провел за клуб 12 матчей во всех турнирах и забил один гол.