РУСАДА чаще других проверяло Агкацева, Батракова, Рожкова и Сергеева

14 декабря 2025, 11:00

Станислав Агкацев, Алексей Батраков, Илья Рожков и Иван Сергеев чаще других отечественных футболистов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении источника.

Вратарь «Краснодара» Агкацев, полузащитник московского «Локомотива» Батраков, защитник казанского «Рубина» Рожков и нападающий московского «Динамо» Сергеев с января по ноябрь были проверены РУСАДА на допинг по три раза. 29 футболистов Российской премьер-лиги в 2025 году проходили тестирование в РУСАДА дважды.

Как сообщалось ранее, чаще других игроков РПЛ Российское антидопинговое агентство тестировало футболистов ЦСКА, 12 из которых были проверены на допинг в период с января по ноябрь.

