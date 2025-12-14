РУСАДА чаще других проверяло Агкацева, Батракова, Рожкова и Сергеева

Станислав Агкацев, Алексей Батраков, Илья Рожков и Иван Сергеев чаще других отечественных футболистов тестировались Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении источника.
Вратарь «Краснодара» Агкацев, полузащитник московского «Локомотива» Батраков, защитник казанского «Рубина» Рожков и нападающий московского «Динамо» Сергеев с января по ноябрь были проверены РУСАДА на допинг по три раза. 29 футболистов Российской премьер-лиги в 2025 году проходили тестирование в РУСАДА дважды.
Как сообщалось ранее, чаще других игроков РПЛ Российское антидопинговое агентство тестировало футболистов ЦСКА, 12 из которых были проверены на допинг в период с января по ноябрь.