|
2 : 0
завершен
17 марта 2021, 20:00
среда
|
Стадион Ахмат-Арена (Грозный)
|
Семёнов Андрей
ассистент Сильва Исмаэл
|1:0
|34’
|
Ильин Владимир
ассистент Быстров Марат
|2:0
|47’
|Сильва Исмаэл
|22’
|27’
|Чаушич Горан
|Швец Антон
|28’
|32’
|Сокол Артем
|35’
|Пантелеев Владислав
|Ильин Владимир
|41’
|90+1’
|Кангва Кингс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|40’
|Коновалов Игорь
|Хлусевич Даниил
|46’
|Луценко Евгений
|Ломовицкий Александр
|Янку Габриэль
|Быстров Марат
|53’
|Вилькер Анхель
|Швец Антон
|53’
|59’
|Кангва Эванс
|Джорджевич Лука
|Алмаси Ладислав
|Харин Евгений
|71’
|73’
|Кангва Кингс
|Чаушич Горан
|73’
|Горбатенко Игорь
|Сокол Артем
|Адуев Амир
|Ильин Владимир
|89’
|
|16
|Удары по воротам
|6
|
|
|5
|Удары в створ
|3
|
|
|13
|Фолы
|16
|
|
|8
|Угловые
|2
|
|
|3
|Офсайды
|0
|
|
|46%
|Владение мячом
|54%
|
|
|3
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|4
|
Удачи им в оставшихся играх. Смею предположить, что календарь у подопечных Талалаева не самый сложный и позволяет грозненцам рассчитывать на улучшение положения в ТТ.
Удачи им в оставшихся играх. Смею предположить, что календарь у подопечных Талалаева не самый сложный и позволяет грозненцам рассчитывать на улучшение положения в ТТ.