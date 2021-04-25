Манчестер Сити

В 13 Штеффен Зак Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Пасы: 71 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Пасы: 82 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 87

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 84

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 26 Марез Рияд Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

П 7 Стерлинг Рахим Ударов всего: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 31 Эдерсон

З 6 Аке Натан

З 22 Менди Бенжамен

П 11 Зинченко Александр

П 16 Родри Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 10

П 20 Силва Бернарду Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 3

Н 10 Агуэро Серхио

Н 9 Жезус Габриэл