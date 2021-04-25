Манчестер Сити

|
1 : 0
завершен
25 апреля 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 565.5 - 411
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.6
Средний возраст: 27.4 - 27.5
Средний рост: 180.8 - 181.8
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 1
|
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:30
|
Ляпорт Эмерик
ассистент Де Брюйне Кевин
|1:0
|82’
|27’
|Регилон
|Ляпорт Эмерик
|45’
|Фернандиньо
|59’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Бэйл Гарет
|Моура Лукас
|67’
|Сиссоко Мусса
|Ло Чельсо Джовани
|Родри
|Фернандиньо
|84’
|84’
|Алли Деле
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|Силва Бернарду
|Де Брюйне Кевин
|87’
|90’
|Бергвейн Стевен
|Орье Серж
|
|16
|Удары по воротам
|2
|
|
|3
|Удары в створ
|1
|
|
|10
|Фолы
|9
|
|
|6
|Угловые
|3
|
|
|61%
|Владение мячом
|39%
|
|
|1
|Cэйвы
|3
|
|
|2
|Предупреждения
|1
|
И еще очень показательный момент. Если тренер реально всех достал, после отставки хотя бы пару игр футболисты всегда рвут и мечут и выигрывают матчи, я на это уже только и надеялся в матче с Сити после увольнения Жозе. Ну, а матч ты видел. Абсолютно амебный Тоттенхэм ((((
И еще очень показательный момент. Если тренер реально всех достал, после отставки хотя бы пару игр футболисты всегда рвут и мечут и выигрывают матчи, я на это уже только и надеялся в матче с Сити после увольнения Жозе. Ну, а матч ты видел. Абсолютно амебный Тоттенхэм ((((
Каждый раз он поначалу включал "режим адекватности" - в Челси после Реала, в МЮ после Челси и в Тоттенхеме после МЮ. Но этого режима адекватности хватало дай Бог на год.
Алли деградировал при Моуриньо или до него? Кейн прямо говорил, что устал от Моуриньо.
Каждый раз он поначалу включал "режим адекватности" - в Челси после Реала, в МЮ после Челси и в Тоттенхеме после МЮ. Но этого режима адекватности хватало дай Бог на год.
Алли деградировал при Моуриньо или до него? Кейн прямо говорил, что устал от Моуриньо.
Ты веришь, что Моуриньо выиграл бы финал Кубка лиги у Гвардиолы? Я не верю. Но при Почеттино Тоттенхэм не просто вышел в финал ЛЧ, но и игру показывал бодрую, а не УГ, как при Моуриньо. Правда, после финала ЛЧ начался спад, но все равно я считаю, что увольнение Почеттино - главная ошибка боссов клуба за последние годы.
Ты веришь, что Моуриньо выиграл бы финал Кубка лиги у Гвардиолы? Я не верю. Но при Почеттино Тоттенхэм не просто вышел в финал ЛЧ, но и игру показывал бодрую, а не УГ, как при Моуриньо. Правда, после финала ЛЧ начался спад, но все равно я считаю, что увольнение Почеттино - главная ошибка боссов клуба за последние годы.
Тоттенхэм вообще не брал никаких трофеев 30 лет. Моуринью сыграл бы в финале, как никак, но, конечно, блин, надо уволить за неделю до финала, в который он вышел...((((((
Тоттенхэм вообще не брал никаких трофеев 30 лет. Моуринью сыграл бы в финале, как никак, но, конечно, блин, надо уволить за неделю до финала, в который он вышел...((((((
Конте? Он вообще-то сам человек конфликтный, но более открытый и здравый, чем Моуриньо. Выиграв в 2015 г. АПЛ Моуриньо дал волю всем своим обидам, копившимся со времен Реала - отсюда конфликт с Евой Карнейро. В декабре 2015 г. казалось, что Челси совсем не играет, команду надо распускать. Даже Хиддинк не помог (тоже старый стал). Но пришел Конте и команда преобразилась. А дальше - это уже история Конте, не имеющая отношение к Моуриньо.
МЮ. В первый год Моуриньо выезжал за счет присутствия в команде Ибрагимовича. Второй год - уже плохо. Не зря Моуриньо сам сказал: "Мое самое большое достижение в карьере? Второе место в АПЛ с МЮ в 2018 г. Потому что вы не знаете, что творилось в команде..."
А что творилось? А то, что Жозе ее отравлял, и в этих условиях второе место в АПЛ - да, достижение. В целом МЮ при нем играл в тухлый оборонительный футбол. То же самое - в Тоттенхеме. Можно по-разному относиться к Сульшеру и Почеттино. Я сам не в восторге от тренерских навыков Сульшера, но он хотя бы ведет себя по-человечески. Видно, что он не душит команду, не отравляет ее.
Конте? Он вообще-то сам человек конфликтный, но более открытый и здравый, чем Моуриньо. Выиграв в 2015 г. АПЛ Моуриньо дал волю всем своим обидам, копившимся со времен Реала - отсюда конфликт с Евой Карнейро. В декабре 2015 г. казалось, что Челси совсем не играет, команду надо распускать. Даже Хиддинк не помог (тоже старый стал). Но пришел Конте и команда преобразилась. А дальше - это уже история Конте, не имеющая отношение к Моуриньо.
МЮ. В первый год Моуриньо выезжал за счет присутствия в команде Ибрагимовича. Второй год - уже плохо. Не зря Моуриньо сам сказал: "Мое самое большое достижение в карьере? Второе место в АПЛ с МЮ в 2018 г. Потому что вы не знаете, что творилось в команде..."
А что творилось? А то, что Жозе ее отравлял, и в этих условиях второе место в АПЛ - да, достижение. В целом МЮ при нем играл в тухлый оборонительный футбол. То же самое - в Тоттенхеме. Можно по-разному относиться к Сульшеру и Почеттино. Я сам не в восторге от тренерских навыков Сульшера, но он хотя бы ведет себя по-человечески. Видно, что он не душит команду, не отравляет ее.
Моуриньо после Реала перестал быть способен на серьезные достижения и судорожно цепляется за второстепенные кубки, чтобы совсем не потерять лицо. Причем для завоевания этих второстепенных кубков он опирался на свою старую гвардию - старых знакомых по временам своей молодости, когда он еще был способен завоевывать сердца игроков. Так, он притащил в Челси в 2014 г. ЭтоО и Дрогба, в МЮ - Ибрагимовича. На этих старых гвардейцах он и выезжал, но сейчас уже не осталось на полях Европы тех, кто играл при молодом Моуриньо и опираться ему не на кого. А старый Моуриньо вызывает в командах только неприятие.
Моуриньо после Реала перестал быть способен на серьезные достижения и судорожно цепляется за второстепенные кубки, чтобы совсем не потерять лицо. Причем для завоевания этих второстепенных кубков он опирался на свою старую гвардию - старых знакомых по временам своей молодости, когда он еще был способен завоевывать сердца игроков. Так, он притащил в Челси в 2014 г. ЭтоО и Дрогба, в МЮ - Ибрагимовича. На этих старых гвардейцах он и выезжал, но сейчас уже не осталось на полях Европы тех, кто играл при молодом Моуриньо и опираться ему не на кого. А старый Моуриньо вызывает в командах только неприятие.
Именно Моуриньо сделал Порту топ клубом европы, именно Моуриньо сделал Челси Топ клубом АПЛ, Именно Моуриньо выиграл требл с Интером, именно Моуриньо с Реалом наконец приодолел 1/8 ЛЧ которые те регулярно вылетали на протяжении 7 лет. Именно Моуриньо вырнувшись опять сделал Челси победителем АПЛ уже с другим составом, именно Моуриньо вернул МЮ в ЛЧ взяв сразу два трофея за сезон....... А тотхэм это тотхэм, как говорят и дном не был и до вершины не добрался.....
Можно по разному относиться к моуриньо, но то что он тренер который умеет побеждать это факт и брать трофей........ может если бы леви его не уволил бы, ттх выиграл бы этот кубок лиги, потому что еще моуриньо везучий тренер. он притягивает трофеи....
за что можно критиковать Моуриньо в Тооттнхэме я не понимаю. пока его команда слушала они были на верху, перестали, мы не хотим играть как нам говорит тренер, и пошли результатты. вы все упрекаете моуриньо ставит автобус...как только клуб начинает играть в атакующий футбол тут жде вылет..... от Эвертона в кубке англии......прогрыши ВХ, вылет от загреба игроки которые играли в финале ЛЧ вылетают от шушуры в ЛЕ, после чего моуриньо им апладирует, и поносит игроков и правильно делает, игроки ему 13 поражений за сезон сделали, да он в жизни так не был унижен....
Именно Моуриньо сделал Порту топ клубом европы, именно Моуриньо сделал Челси Топ клубом АПЛ, Именно Моуриньо выиграл требл с Интером, именно Моуриньо с Реалом наконец приодолел 1/8 ЛЧ которые те регулярно вылетали на протяжении 7 лет. Именно Моуриньо вырнувшись опять сделал Челси победителем АПЛ уже с другим составом, именно Моуриньо вернул МЮ в ЛЧ взяв сразу два трофея за сезон....... А тотхэм это тотхэм, как говорят и дном не был и до вершины не добрался.....
Можно по разному относиться к моуриньо, но то что он тренер который умеет побеждать это факт и брать трофей........ может если бы леви его не уволил бы, ттх выиграл бы этот кубок лиги, потому что еще моуриньо везучий тренер. он притягивает трофеи....
за что можно критиковать Моуриньо в Тооттнхэме я не понимаю. пока его команда слушала они были на верху, перестали, мы не хотим играть как нам говорит тренер, и пошли результатты. вы все упрекаете моуриньо ставит автобус...как только клуб начинает играть в атакующий футбол тут жде вылет..... от Эвертона в кубке англии......прогрыши ВХ, вылет от загреба игроки которые играли в финале ЛЧ вылетают от шушуры в ЛЕ, после чего моуриньо им апладирует, и поносит игроков и правильно делает, игроки ему 13 поражений за сезон сделали, да он в жизни так не был унижен....
PS А тотхэм мертвый после финала 19 года.......
PS А тотхэм мертвый после финала 19 года.......
ман сити вообще не спеша играл, ну так, и забили из ничего со стандарта. Ман сити взял у шпор реванш за 1/4 ЛЧ.....Гвардиола так радовался очередной пепельнице кубка лиги, будто снова ЛЧ выиграл....... Я конечно поздравлю, его и МС, победа по деду.
PS кто нибудь подскажите мне, как тоттенхэм с такой игрой должен был играть в супер лиге??????!!! ......... чтобы ради бабла быть посмешыщем???!!!.
ман сити вообще не спеша играл, ну так, и забили из ничего со стандарта. Ман сити взял у шпор реванш за 1/4 ЛЧ.....Гвардиола так радовался очередной пепельнице кубка лиги, будто снова ЛЧ выиграл....... Я конечно поздравлю, его и МС, победа по деду.
PS кто нибудь подскажите мне, как тоттенхэм с такой игрой должен был играть в супер лиге??????!!! ......... чтобы ради бабла быть посмешыщем???!!!.
Шпор с увольнением топаря
Шпор с увольнением топаря
сити нужен наконечник в виде какого-нибудь норвежца)
сити нужен наконечник в виде какого-нибудь норвежца)