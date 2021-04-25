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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Тоттенхэм

Манчестер Сити Логотип футбольный клуб Манчестер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Манчестер Сити
1 : 0
завершен
25 апреля 2021, 18:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 565.5 - 411
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.6
Средний возраст: 27.4 - 27.5
Средний рост: 180.8 - 181.8
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 1
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Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги 2020/2021, Финал
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:30
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    45' Ляпорт Эмерик (14)
     
    59' Фернандиньо (25)
     
    82' (1:0) Ляпорт Эмерик (14) (Де Брюйне Кевин (17))
     
    84' Фернандиньо (25) уходит с поля, Родри (16) вышел на поле
     
    87' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Силва Бернарду (20) вышел на поле
     
    27' Регилон (3)
     
    2
    67' Моура Лукас (27) уходит с поля, Бэйл Гарет (9) вышел на поле
    67' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
     
    84' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5) уходит с поля, Алли Деле (20) вышел на поле
     
    90' Орье Серж (24) уходит с поля, Бергвейн Стевен (23) вышел на поле
    Голы
    Ляпорт Эмерик
    ассистент Де Брюйне Кевин     		1:0 82’
    Наказания
    27’ Регилон
    Ляпорт Эмерик 45’
    Фернандиньо 59’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    67’ Бэйл Гарет Моура Лукас
    67’ Сиссоко Мусса Ло Чельсо Джовани
    Родри Фернандиньо 84’
    84’ Алли Деле Хейбьерг Пьер-Эмиль
    Силва Бернарду Де Брюйне Кевин 87’
    90’ Бергвейн Стевен Орье Серж
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 2
    		3 Удары в створ 1
    		10 Фолы 9
    		6 Угловые 3
    		61% Владение мячом 39%
    		1 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответ faneng (раскрыть)
    вчера в 17:55
    Не знаю, может быть. Но Алли деградировал задолго до Моура. Раньше говорили, Жозе плохой, что не нашел подход к Погба. Но ведь и сейчас Погба играет нуууу... также. И если в футболе все больше таких ленивых миллионеров, то Моуру действительно пора тренировать какой-нибудь условный Ноттингем Форест, где играют нормальные ребята. Может он уже и не великий, но если посмотреть на бюджеты команд АПЛ, то Тоттенхэм играл вполне на свои деньги. Причём в большинстве команд тоже очень сильные тренеры.
    И еще очень показательный момент. Если тренер реально всех достал, после отставки хотя бы пару игр футболисты всегда рвут и мечут и выигрывают матчи, я на это уже только и надеялся в матче с Сити после увольнения Жозе. Ну, а матч ты видел. Абсолютно амебный Тоттенхэм ((((
    faneng
    faneng ответ Павел Якунин (раскрыть)
    вчера в 10:10
    По моим впечатлениям Моуриньо как раз часто финалы проигрывал - особенно во второй период своей тренерской карьеры - с 2013 г., когда он стал деградировать как тренер и когда он разучился настраивать команду, вдохновлять ее. Проигранный финал Кубка Испании с Атлетико в 2013 г., Суперкубок Европы в 2013 г., Суперкубок Европы в 2017 г. Ну да, он выиграл Кубок Лиги с Челси в 2015 г. и с МЮ в 2017 г., но в Тоттенхэме я совсем в него не верил.
    Каждый раз он поначалу включал "режим адекватности" - в Челси после Реала, в МЮ после Челси и в Тоттенхеме после МЮ. Но этого режима адекватности хватало дай Бог на год.
    Алли деградировал при Моуриньо или до него? Кейн прямо говорил, что устал от Моуриньо.
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответ faneng (раскрыть)
    вчера в 00:58
    Я думаю, шансы на победу были не так малы, Моур уже обыгрывал Пепа в этом сезоне. И Моур часто выигрывал финалы. У Почеттино был состав намного сильнее, сейчас ушел Вертонген, Алли деградировал очень серьёзно, хотя раньше котировался на уровне Кейна и Сона. Я сейчас общаюсь с некоторыми американскими болелами Тоттенхэма, и они в открытую печально признают, что состав - дно, и если продадут Кейна/Сона, то это будет уровень просто английского середняка...(((
    faneng
    faneng ответ Павел Якунин (раскрыть)
    вчера в 00:09
    Кто тебе сказал, что ван Гал сильный тренер? Он после бронзы на ЧМ 2014 г. впал в старческий маразм. Моейс тренер неплохой для Эвертона, но не для МЮ.
    Ты веришь, что Моуриньо выиграл бы финал Кубка лиги у Гвардиолы? Я не верю. Но при Почеттино Тоттенхэм не просто вышел в финал ЛЧ, но и игру показывал бодрую, а не УГ, как при Моуриньо. Правда, после финала ЛЧ начался спад, но все равно я считаю, что увольнение Почеттино - главная ошибка боссов клуба за последние годы.
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответ faneng (раскрыть)
    01 мая в 18:27
    А что выиграл сильный Ван Гаал? Вообще один кубок. А Мойес, до этого очень успешно тренировавший Эвертон? Это ли не показатель?
    Тоттенхэм вообще не брал никаких трофеев 30 лет. Моуринью сыграл бы в финале, как никак, но, конечно, блин, надо уволить за неделю до финала, в который он вышел...((((((
    faneng
    faneng ответ DXTK (раскрыть)
    01 мая в 10:42
    Увольнение Анчелотти тут вообще не при чем. Моуриньо испортил атмосферу в Реале, Анчелотти ее поправил, но в 2014 г. его лишили Хаби Алонсо, центр поля просел, снижение результатов - увольнение.
    Конте? Он вообще-то сам человек конфликтный, но более открытый и здравый, чем Моуриньо. Выиграв в 2015 г. АПЛ Моуриньо дал волю всем своим обидам, копившимся со времен Реала - отсюда конфликт с Евой Карнейро. В декабре 2015 г. казалось, что Челси совсем не играет, команду надо распускать. Даже Хиддинк не помог (тоже старый стал). Но пришел Конте и команда преобразилась. А дальше - это уже история Конте, не имеющая отношение к Моуриньо.
    МЮ. В первый год Моуриньо выезжал за счет присутствия в команде Ибрагимовича. Второй год - уже плохо. Не зря Моуриньо сам сказал: "Мое самое большое достижение в карьере? Второе место в АПЛ с МЮ в 2018 г. Потому что вы не знаете, что творилось в команде..."
    А что творилось? А то, что Жозе ее отравлял, и в этих условиях второе место в АПЛ - да, достижение. В целом МЮ при нем играл в тухлый оборонительный футбол. То же самое - в Тоттенхеме. Можно по-разному относиться к Сульшеру и Почеттино. Я сам не в восторге от тренерских навыков Сульшера, но он хотя бы ведет себя по-человечески. Видно, что он не душит команду, не отравляет ее.
    faneng
    faneng ответ Павел Якунин (раскрыть)
    01 мая в 10:33
    И что Моуриньо выиграл? Три трофея - Суперкубок Англии и Кубок лиги - ерунда. Лига Европы? Ну и что? Вон Унаи Эмери три Лиги Европы себе наштамповал - и что, он от этого стал выдающимся тренером?
    Моуриньо после Реала перестал быть способен на серьезные достижения и судорожно цепляется за второстепенные кубки, чтобы совсем не потерять лицо. Причем для завоевания этих второстепенных кубков он опирался на свою старую гвардию - старых знакомых по временам своей молодости, когда он еще был способен завоевывать сердца игроков. Так, он притащил в Челси в 2014 г. ЭтоО и Дрогба, в МЮ - Ибрагимовича. На этих старых гвардейцах он и выезжал, но сейчас уже не осталось на полях Европы тех, кто играл при молодом Моуриньо и опираться ему не на кого. А старый Моуриньо вызывает в командах только неприятие.
    Павел Якунин
    Павел Якунин ответ faneng (раскрыть)
    26 апреля в 19:14
    Вот только понять бы, кто стал нытиком, он или все эти юные игроки-миллионеры, как Погба, Дели Алли и т.д. А по факту в плане трофеев Моур с отрывом лучший тренер по трофеям в МЮ после эпохи Фергюсона.
    faneng
    faneng ответ DXTK (раскрыть)
    26 апреля в 15:42
    Моуриньо был хорошим тренером до 2013 г. Тогда он действительно притягивал трофеи. С тех пор Моуриньо - желчный нытик. Странно, что ты этого еще не понял. От него отвернулся весь Челси в 2015 г., весь МЮ, весь Тоттенхэм. А ты все его защищаешь: мол, команда виновата, что бегать по полю не хотела.
    ATG
    ATG
    26 апреля в 08:58
    С первым трофеем !
    112910415
    112910415
    26 апреля в 08:46
    скучная победа
    Павел Якунин
    Павел Якунин
    26 апреля в 00:44, ред.
    Спасибо Леви, что уволил Моура за неделю до финала. Гений футбольного менеджмента фигов. Вот правильно Ленин говорил, и кухарка может управлять, точно бы у нее не хуже в управлении клубом получилось бы.
    DXTK
    DXTK ответ faneng (раскрыть)
    26 апреля в 00:06
    Анчелотти выиграл ЛЧ....через сезон был уволен....Конте выиграл АПЛ.....через сезон был уволен. а Сульшер пока ничего не выиграл....... Конте через СМС убрал Косту....это не испорченная атмосфера и сразу после титула 5 или 6 место и после него Челси больше так титул и не брал даже близко к нему не был?

    Именно Моуриньо сделал Порту топ клубом европы, именно Моуриньо сделал Челси Топ клубом АПЛ, Именно Моуриньо выиграл требл с Интером, именно Моуриньо с Реалом наконец приодолел 1/8 ЛЧ которые те регулярно вылетали на протяжении 7 лет. Именно Моуриньо вырнувшись опять сделал Челси победителем АПЛ уже с другим составом, именно Моуриньо вернул МЮ в ЛЧ взяв сразу два трофея за сезон....... А тотхэм это тотхэм, как говорят и дном не был и до вершины не добрался.....

    Можно по разному относиться к моуриньо, но то что он тренер который умеет побеждать это факт и брать трофей........ может если бы леви его не уволил бы, ттх выиграл бы этот кубок лиги, потому что еще моуриньо везучий тренер. он притягивает трофеи....

    за что можно критиковать Моуриньо в Тооттнхэме я не понимаю. пока его команда слушала они были на верху, перестали, мы не хотим играть как нам говорит тренер, и пошли результатты. вы все упрекаете моуриньо ставит автобус...как только клуб начинает играть в атакующий футбол тут жде вылет..... от Эвертона в кубке англии......прогрыши ВХ, вылет от загреба игроки которые играли в финале ЛЧ вылетают от шушуры в ЛЕ, после чего моуриньо им апладирует, и поносит игроков и правильно делает, игроки ему 13 поражений за сезон сделали, да он в жизни так не был унижен....
    faneng
    faneng ответ DXTK (раскрыть)
    25 апреля в 22:41
    Ты любитель Моуриньо? Ну-ну. Руины - это Интер после 2010 г. Реал, Челси и МЮ - после Моуриньо играли хорошо именно потому, что его преемники (Анчелотти, Конте, Сульшер) восстанавливали испорченную Жозе психологическую обстановку в команде. Состав у этих команд при Моуриньо был хороший, но они не играли, потому что он портил атмосферу. Можно конечно долго рассуждать, что игроки обязаны бегать при любом тренере, но факт остается: команды под его руководством оказываются мертвыми, какие игроки бы в них ни были.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    25 апреля в 22:23
    Погба в придачу истеричная смесь бы вышла!)))
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Гриша Гриша (раскрыть)
    25 апреля в 22:10
    И это не кошерно 😉
    DXTK
    DXTK ответ faneng (раскрыть)
    25 апреля в 22:05
    А ты где видел то Руины? .........реал после моуриньо ЛЧ выиграл 13/14, челси дошел до финала ЛЧ 07/08. МЮ в ЛЧ хоть из группы выходил в 1/8 выкинув ПСЖ........... когда кричали сульшер сульшер, Конте после него АПЛ выиграл с Челси через сезон......... на его багаже это все было...........

    PS А тотхэм мертвый после финала 19 года.......
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    25 апреля в 21:30
    Арабы кошерных натянули
    faneng
    faneng
    25 апреля в 21:30
    После Моуриньо - неудивительно, что Тоттенхэм проиграл. После Моуриньо любую команду надо из мертвых воскрешать...
    MRHM-1988
    MRHM-1988 ответ Igo0rek (раскрыть)
    25 апреля в 21:20
    Бывает )))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    25 апреля в 21:17, ред.
    Ман. Сити С Победой!!! АУФ Очередной кубок!!!
    DXTK
    DXTK
    25 апреля в 21:12
    тоттенхэм мертвое тело, они за матч ничего не сделали. видно было что Мейсон на конспектах Моуриньо делал установку, от обороны и дотерпеть до серии пенальти. вообще нулячая команда, ни мысли, ничего. .... понравилось когда шпоры пропустили показали сразу лицо Мейсона......на его лице было написано.........теперь я понимаю Моуриньо......... Дно.

    ман сити вообще не спеша играл, ну так, и забили из ничего со стандарта. Ман сити взял у шпор реванш за 1/4 ЛЧ.....Гвардиола так радовался очередной пепельнице кубка лиги, будто снова ЛЧ выиграл....... Я конечно поздравлю, его и МС, победа по деду.

    PS кто нибудь подскажите мне, как тоттенхэм с такой игрой должен был играть в супер лиге??????!!! ......... чтобы ради бабла быть посмешыщем???!!!.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    25 апреля в 21:01
    Сити с победой! Скучнейший матч
    Шпор с увольнением топаря
    juvenale
    juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
    25 апреля в 21:00
    Роналду забирайте,замыкать в пустые он и в 38 сможет
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Roman73 (раскрыть)
    25 апреля в 20:56
    С трудом? Сити весь матч давил и не дал создать шпорам абсолютно ничего.
    Изгой
    Изгой
    25 апреля в 20:50
    В хорошем настроении подходят к ПСЖ, только вот вероятно Мбаппе испортит им настроение))
    Roman73
    Roman73
    25 апреля в 20:46
    То ли будет в Париже ?
    Roman73
    Roman73
    25 апреля в 20:44
    Матч показал ещё раз , в серьёзных матчах , полуфиналах и финалах , техническое и тактическое превосходство не является решающим фактором. Решает борьба и концентрация. Сити выиграл с трудом.
    Viduka
    Viduka ответ allemz (раскрыть)
    25 апреля в 20:38
    North East London:)
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    25 апреля в 20:38
    в следующем сезоне торрес будет феерить))) + есть фоден, бернардо....
    сити нужен наконечник в виде какого-нибудь норвежца)
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