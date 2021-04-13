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0 : 1
завершен
13 апреля 2021, 22:00
вторник
2 - 0
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 440.5 - 143.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 26.6 - 28.5
Средний рост: 181.4 - 181.5
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 1
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Стадион Рамон Санчес Писхуан
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:45
|90+4’
|0:1
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Тареми Мехди
ассистент Нану
|46’
|Оливейра Сержиу
|74’
|Корона Хесус
|82’
|Пепе
|88’
|Диас Луис
|90+5’
|Тареми Мехди
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Тареми Мехди
|Груич Марко
|75’
|Нану
|Манафа Уилсон
|75’
|Эванилсон
|Марега Мусса
|75’
|Диас Луис
|Корона Хесус
|84’
|Виейра Фабио
|Оливейра Сержиу
|Зиеш Хаким
|Маунт Мэйсон
|86’
|Жиру Оливье
|Хаверц Кай
|90+2’
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|8
|Удары по воротам
|8
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|1
|Удары в створ
|2
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|14
|Фолы
|20
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|6
|Угловые
|9
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|5
|Офсайды
|0
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|1
|Cэйвы
|1
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|0
|Предупреждения
|5
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А красивый гол от Мехди в конце матча это скорее исключение.
Прошли без потерь, хотя за Сильву всегда уже боишься.
Еще раз с победой Челси! И с выходом на полуфинал.
А ведь когда то без Челси полуфиналы ЛЧ были сенсацией. Надеюсь такие времена снова пришли.
А красивый гол от Мехди в конце матча это скорее исключение.
Прошли без потерь, хотя за Сильву всегда уже боишься.
Еще раз с победой Челси! И с выходом на полуфинал.
А ведь когда то без Челси полуфиналы ЛЧ были сенсацией. Надеюсь такие времена снова пришли.