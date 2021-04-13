0 : 1 завершен 2 - 0

Первый матч Первый матч Стартовый состав Цена (млн. €): 440.5 - 143.5 Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3 Средний возраст: 26.6 - 28.5 Средний рост: 181.4 - 181.5 Легионеров: 8 - 8 Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3 Серия побед: 2 - 1 Смотреть трансляцию