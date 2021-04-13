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Челси - Порту
Пари Сен-Жермен - Бавария

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Порту

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 0:1 Логотип футбольный клуб Порту Порту
Челси
0 : 1
завершен
13 апреля 2021, 22:00
вторник
2 - 0
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 440.5 - 143.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.3
Средний возраст: 26.6 - 28.5
Средний рост: 181.4 - 181.5
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 4-3-3
Серия побед: 2 - 1
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Порту
Лига чемпионов 2020/2021, 1/4 финала
Стадион Рамон Санчес Писхуан
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 21:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.844.28
Лига Ставок 1.79 3.70 4.70
Фонбет Live! 9.00 1.15 14.00
Мелбет 1.77 3.83 4.87
BetBoom 1.81 3.67 4.66
    Еще
     
    86' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
     
    90+2' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
     
    46' Оливейра Сержиу (27)
     
    63' Груич Марко (16) уходит с поля, Тареми Мехди (9) вышел на поле
     
    74' Корона Хесус (17)
     
    3
    75' Манафа Уилсон (18) уходит с поля, Нану (31) вышел на поле
    75' Марега Мусса (11) уходит с поля, Эванилсон (30) вышел на поле
    75' Корона Хесус (17) уходит с поля, Диас Луис (7) вышел на поле
     
    82' Пепе (3)
     
    84' Оливейра Сержиу (27) уходит с поля, Виейра Фабио (50) вышел на поле
     
    88' Диас Луис (7)
     
    2
    90+4' (0:1) Тареми Мехди (9) (Нану (31))
    90+5' Тареми Мехди (9)
    Голы
    90+4’ 0:1 Тареми Мехди
    ассистент Нану
    Наказания
    46’ Оливейра Сержиу
    74’ Корона Хесус
    82’ Пепе
    88’ Диас Луис
    90+5’ Тареми Мехди
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Тареми Мехди Груич Марко
    75’ Нану Манафа Уилсон
    75’ Эванилсон Марега Мусса
    75’ Диас Луис Корона Хесус
    84’ Виейра Фабио Оливейра Сержиу
    Зиеш Хаким Маунт Мэйсон 86’
    Жиру Оливье Хаверц Кай 90+2’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 8
    		1 Удары в створ 2
    		14 Фолы 20
    		6 Угловые 9
    		5 Офсайды 0
    		45% Владение мячом 55%
    		1 Cэйвы 1
    		0 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    14 апреля в 18:43
    Впрочем Порту громко хлопнул дверью на последок! Драконы вообще в этом розыгрыше ЛЧ не проиграли Ман.Сити, а также по разу обыграли Ювентус и Челси. Это дорого стоит, конечно!
    galem72
    galem72
    14 апреля в 11:04
    Главную сенсацию Порту совершил ещё в 1/8 финала ЛЧ. И на этом спасибо им. ))
    Bom Bom
    Bom Bom
    14 апреля в 10:23
    Для меня Челси - теневой фаворит ЛЧ. Они очень хорошо вяжут соперника, не дают развернуться и навязывают свой стиль. Победителю пару Реал-Ливерпуль будет очень сложно.
    NOVA
    NOVA
    14 апреля в 08:17
    лучше бы порто прошел дальше!! а то опять Реалу играть с англичанами, ну надеюсь что не упустят преимущество над ливером!!
    112910415
    112910415
    14 апреля в 07:47
    без блеска, но надёжно
    Mason Mount
    Mason Mount
    14 апреля в 07:46
    В эконом режиме прошли Порту. Надо приготовиться к матчу с МС. На кону кубок Англии
    амурец
    амурец
    14 апреля в 01:07
    тут даже сомнений не было по поводу Челси
    Илья Пыркин
    Илья Пыркин ответ Andrey YarmolenkoUA (раскрыть)
    14 апреля в 00:54
    Ага, каф букмекеров 4 к 1 на это 😅 Прям такие они идиоты давать на Боруссию x4 если бы было реальностью ее победа 😀
    azkan
    azkan
    14 апреля в 00:34
    Тухель показал, что умеет играть на удержание. Немного не повезло с реализацией своих моментов. Но в целом его план реализовали. Канте сыграл как всегда отлично и зацементировал центр. Вот защита могла подвести. Чиллуэлл два раза ошибся и мог привезти гол. Хорошо Корона не смог правильно пробить. А Порту не хватило класса или маститости, что ли. Концовку комбинаций не могли завершить.
    А красивый гол от Мехди в конце матча это скорее исключение.
    Прошли без потерь, хотя за Сильву всегда уже боишься.
    Еще раз с победой Челси! И с выходом на полуфинал.
    А ведь когда то без Челси полуфиналы ЛЧ были сенсацией. Надеюсь такие времена снова пришли.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Valeron112 (раскрыть)
    14 апреля в 00:19
      Valeron112
      Valeron112
      14 апреля в 00:17
      Челси очень уныло пролез в 1/2 , где те времена .. Терри , Лемпарда ,Э. Коула... Москва - финал . МЮ в порядке)...ПСЖ.👍
      Andrey YarmolenkoUA
      Andrey YarmolenkoUA ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      14 апреля в 00:14
      Голубые завтра от Дортмунда отлетят!!Дырку от бублика им а не финал ЛЧ!!!
      azkan
      azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
      14 апреля в 00:13
      Ну да. Полуповтор 2012)
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Илья Пыркин (раскрыть)
      14 апреля в 00:12
        dimagas2
        dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
        14 апреля в 00:11
        Полуфинал КА все таки впереди.Тухель серьезно настроен на игру.
        allemz
        allemz
        14 апреля в 00:04
        Пронесло так, эконом-режим штука опасная, хоть если и задел имелся небольшой, но блюз рискнули и прошли в полуфинал, с чем я их и поздравляю.
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        14 апреля в 00:01
        Сыграли под буков стопудово))
        dimagas2
        dimagas2 ответ Vladimir Grechko (раскрыть)
        14 апреля в 00:00
        Тока никому не говори)))
        dimagas2
        dimagas2 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
        14 апреля в 00:00
        Или Челси-ПСЖ и победа Челси)))
        Vladimir Grechko
        Vladimir Grechko
        13 апреля в 23:59
        да все теперь с челси понятно играют толко на контрах сами ничего не создают)))
        311
        311
        13 апреля в 23:59
        Гол красавец конечно положил Тареми! По матчу: приемлемый результат в эконом-режиме, ждем теперь Сити!)
        Мысыктар
        Мысыктар
        13 апреля в 23:57
        Канте просто мощь,а гол Порту красавец.а с такой игрой делать нечего в 1\2
        Илья Пыркин
        Илья Пыркин
        13 апреля в 23:57
        МС-ПСЖ - МС, Челси-Реал - Реал, финал МС-Реал, МС победа 3-1
        sihafazatron
        sihafazatron
        13 апреля в 23:56
        Все уже решили неделю назад)) но все равно проигрывать порту не стоило)
        Stamford Bridge
        Stamford Bridge
        13 апреля в 23:56
        не думал,не гадал но мы в полуфинале!!!Спасибо тренер!Челси вперёд!
        Comentarios
        Comentarios
        13 апреля в 23:55, ред.
        Ну что с выходом в 1/2
        azkan
        azkan
        13 апреля в 23:55
        Всё! Челси в полуфинале! Поздравляю всез болельщиков с выходом!
        Долго мы ждали полуфиналных матчей. Когда то без Челси такие матчи не игрались в принципе)
        Таганский
        Таганский
        13 апреля в 23:55
        Необязательный гол пропустили, конечно..
        Однако, с полуфиналом!!
        dimagas2
        dimagas2
        13 апреля в 23:55, ред.
        С выходом в полуфинал!
        Гол канешна агонь!
        Таганский
        Таганский
        13 апреля в 23:53
        Красавец голешник..
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