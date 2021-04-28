Пари Сен-Жермен

ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Переходные матчи. 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-28
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-23
2021-02-24
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-16
2021-03-17
2021-04-06
2021-04-07
2021-04-13
2021-04-14
2021-04-27
2021-04-28
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-29

Текстовая онлайн трансляция матча Пари Сен-Жермен против Манчестер Сити

Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 1:2 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Пари Сен-Жермен
1 : 2
завершен
28 апреля 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 537 - 633
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.3
Средний возраст: 27.7 - 26.5
Средний рост: 178.3 - 181.6
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 2
Смотреть трансляцию
Манчестер Сити
Лига чемпионов 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Парк де Пренс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.353.892.11
Лига Ставок 3.75 3.70 1.99
Фонбет Live! 3.25 3.80 2.20
Мелбет 3.63 3.69 2.06
1XBET 3.10 4.44 1.84
BetBoom 3.66 3.71 2.02
    Еще
     
    15' (1:0) Маркиньос (5) (Ди Мария Анхель (11))
     
    70' Паредес Леандро (8)
     
    74' Неймар (10)
     
    77' Гейе Идрисса (27)
     
    80' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Данилу (15) вышел на поле
     
    83' Паредес Леандро (8) уходит с поля, Эррера Андер (21) вышел на поле
     
    31' Канселу Жоау (27)
     
    61' Канселу Жоау (27) уходит с поля, Зинченко Александр (11) вышел на поле
     
    64' (1:1) Де Брюйне Кевин (17) (Зинченко Александр (11))
     
    71' (1:2) Марез Рияд (26)
     
    86' Де Брюйне Кевин (17)
    Голы
    Маркиньос
    ассистент Ди Мария Анхель     		1:0 15’
    64’ 1:1 Де Брюйне Кевин
    ассистент Зинченко Александр
    71’ 1:2 Марез Рияд
    Наказания
    31’ Канселу Жоау
    Паредес Леандро 70’
    Неймар 74’
    Гейе Идрисса 77’
    86’ Де Брюйне Кевин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Зинченко Александр Канселу Жоау
    Данилу Ди Мария Анхель 80’
    Эррера Андер Паредес Леандро 83’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 6
    		9 Фолы 15
    		6 Угловые 4
    		1 Офсайды 1
    		40% Владение мячом 60%
    		4 Cэйвы 3
    		2 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Agamaga........ (раскрыть)
    30 апреля в 12:11
    мы на "ты" перешли? Не помню...
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ lobsterdam (раскрыть)
    29 апреля в 19:47
    В лёгкой атлетике рекорд - это планка, которую нужно побить, а в футболе - это просто достижение.
    Титул можно выиграть играя в закрытый и скучный футбол.
    Тебе следовало сразу написать, что ты любишь автобус Маура, Симеоне.
    Найди хоть одного нормального человека, который скажет что Гвардиола играет в унылый и не привлекательный футбол! И ещё ты знаешь толк в треугольниках на тренировках и для чего всё это нужно!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Agamaga........ (раскрыть)
    29 апреля в 18:06
    Рекорды официально фиксируются, в том числе в легкой атлетике, например. В футболе -нет! Вот о чем речь! Сколько ни убаюкивай себя мнимыми "рекордами", от этого унылая и совсем уж не зрелищная игра сити привлекательней не станет. Гораздо интересней смотреть, к примеру, на игру Фулхема или Брайтона, чем на вызубренные на тренировках квадраты-треугольнички сити!
    Karkaz
    Karkaz
    29 апреля в 16:45
    Этого стоило ожидать. С более собранной обороной, в отличие от Баварии, ПСЖ толком ничего не создал, а Мбаппе ни разу не ударил по воротам.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ lobsterdam (раскрыть)
    29 апреля в 15:31
    Рекорды - это часть спорта, почему же только лёгкая атлетика? Рекорды клубов, игроков это по-твоему ничего не значит? И как такие люди вообще берутся рассуждать, кто достоин, а кто нет?
    За какие заслуги? Разговор повернул не в то русло.
    Команда, которая играет почти идеально в АПЛ набирая рекордное количество очков, выигрывает титулы, достоин выиграть и ЛЧ. Это ты можешь себя обмануть и сказать, что МС играет в глупую перепасовку. Но это враньё!
    МС один из фаворитов!
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    29 апреля в 15:17
    Уважаю игру Мансити. Но вчерашняя победа глупое стечение обстоятельств для парижан. 😀
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ RamonCSKA (раскрыть)
    29 апреля в 14:22
    Согласен. Но МанСити раньше им стал так что прозвище навечно за ним закреплено
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ azkan (раскрыть)
    29 апреля в 13:53
    А какого чемпиона увижу в финале? Там из чемпионов Реал и ПСЖ остались))
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Agamaga........ (раскрыть)
    29 апреля в 13:51
    разве "рекорды" суть футбола? это, вы дверью ошиблись, вероятно. Вам бы надо в легкую атлетику, вот там действительно - рекорды! И что значит "заслужили ЛЧ? Разве победу в ЛЧ выдают за "заслуги"?
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ lobsterdam (раскрыть)
    29 апреля в 13:24
    +500
    Ничего хуже команды без нападающих нет
    azkan
    azkan ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    29 апреля в 12:51
    У нас говорят слез с коня, а из седла нет)))
    Ну тогда увидишь чемпиона в финале) И снова только английский финал будет, надеюсь.
    Dima salev
    Dima salev
    29 апреля в 12:09
    М.сити будет громить в Англии псж
    abrek123
    abrek123
    29 апреля в 11:41
    Смотрел вчера матч, в первом тайме ПСЖ был на голову сильней МС,во втором хз что произошло с ПСЖ они со свое половины поля выйти вообще не могли и не хотели))) Мбаппе вообще удивил я за ним смотрел,он не мог убежать не от одного защитника они даже быстрей его были все, а он менял фланги то справа,слева по центру пробует с разными защитниками и Неймар вообще нулевой был...Как будто Мбаппе,Неймар с 2исом или как его там в одном клубе бухали всю ночь..Один ДИ Мария старый за всех бегал и что-то создавал у ПСЖ)))У МС не заметил улучшений во втором тайме,просто ПСЖ встал и за этого игра выпрямилась и сместилась к воротам ПСЖ..Вратарь тоже клоун такие голы пропустил кошмар детские...
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ lobsterdam (раскрыть)
    29 апреля в 10:49
    Как по мне Сити заслужил победу в ЛЧ! Сити рекорды ставит в АПЛ и это с бессмысленной перепасовкой?
    Нет я понимаю, что здесь все эксперты, но говорить такое это уже перебор. Либо явные хейтеры шейхов, Гвардиолы.
    У Хосепа ничего не бывает просто так, поэтому они обыграли ПСЖ и отключили от игры Черепашку с Неймаром.
    lobsterdam
    lobsterdam ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    29 апреля в 10:21
    как по мне ПСЖ должен бы играть в финале, они все-таки играют в футбол, а сити затевает какую-то заумную бессмысленную перепасовку, от которой зубы ноют от тоски... антифутбол, короче.
    Garrincha58
    Garrincha58
    29 апреля в 10:03
    Всё по делу. Мбаппе явно разочаровал, Неймар в своём репертуаре клоун и КПД от его действий просто ноль и в целом ПСЖ хватило только на один тайм Сити явно функционально сильнее не даром во втором тайме они просто накрывали парижан высоким прессингом вот поэтому не играли ни Стерлин ни Жесус ни Агуэро. Гвардиола на этот прессинг и рассчитывал. Пеп хитрый лис
    Roger Young
    Roger Young
    29 апреля в 09:56
    С победой, молодцы!
    manutd navsegda
    manutd navsegda ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    29 апреля в 09:39, ред.
    Что значит Сити повезло с голами, они их что в лотерею выиграли? Нет! Они давили соперника к воротам включали высокий прессинг чем заставляли игроков ПСЖ нервничать и ошибаться что и привело к двум голам. Они всей командой очень хорошо поработали и забили два мяча никакого тут везения нет всё закономерно! И на красную Де Брюйне не играл.
    Шуnя771
    Шуnя771
    29 апреля в 09:06
    Очень странная игра и особенно забитые мячи МС...
    Знатог
    Знатог ответ allemz (раскрыть)
    29 апреля в 08:58
    Хммм... да как победить то этого дракона, у него одну трубу отрубишь, вырастают 2 новые...
    No problems
    No problems
    29 апреля в 08:37
    Отлично,ставка зашла.
    Сити с победой.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    29 апреля в 08:02
    Псж так то мешок тоже)
    Elliada
    Elliada
    29 апреля в 07:54
    Фоден Мбаппе: "Ты готов?". Оказалось не готов
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    29 апреля в 07:50
    В этом противостоянии ещё ничего не ясно.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    29 апреля в 07:43
    Счет 1 - 2 , все по-честному , Владение мячом 40 - 60 ,
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    29 апреля в 07:43
    Вот тут Почеттино сплоховал как и весь ПСЖ надо было мешков в первом тайме добивать пока Сити в прострации находился, за что и поплатился, Почетттино видимо не понял в какой он команде до сих пор находится. Пепке даже можно в актив занести этот матч, наверно первая его волевая победа на таком уровне. А ПСЖ пусть пакует чемоданы, так играть нельзя.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    29 апреля в 07:39
    Составы были предсказуемые, Пеп не выпустил Стерлинга и Жезуса, упускающих моменты. ПСЖ был лучше в первом тайме, но МС жутко повезло во втором с голами как и де Брейне так и Марезу со стенкой, по игре не скажу прям Сити был лучше. Куда серьезней удаление Гейе, без которого ПСЖ будет туго в ответке. Ну и Сити повезло что де Брейне не удалили, по мне это красная. С учетом 2 голов на выезде и нету Гейе у Парижа фаворит Сити. Похоже все идет к английскому финалу.
    DXTK
    DXTK
    29 апреля в 07:39
    не удивительно что ПСЖ проиграл в этой ЛЧ если кто заметил они дом играют плохо, тут поражения скажем от МЮ и Баварии, НО МС надо быть внимательными в гостях ПСЖ силен, тут они обыграли МЮ 1-3, Барсу 1-4 и Баварию 2-3, так что не все еще кончено. Но хочу поздравить МС с победой и Пепа Гвардиолу тоже, заслуженно.

    Смотрю Де Брюйне забил, На помню, что пять лет назад, уже состоялась такая игра между ними и тогда было 2-2 1-0 победу и выход дальше праздновал МС, а решающие два гола в обоих играх забил как раз бельгиец. Но есть еще одно поверье перед ответной игрой, Навас вратарь ПСЖ вроде еще не вылетал в плейофф, как будет дальше увидим в ответной игре.
    Elliada
    Elliada
    29 апреля в 07:32
    Сити дальше пройдет. ПСЖ еще в чемпионате борется, у МС есть запас. В ответной игре по свежее будут
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ lobsterdam (раскрыть)
    29 апреля в 06:59
    Но парижане опаснее, Сити же не знают что делать с мячом
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100