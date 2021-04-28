Пари Сен-Жермен

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1 : 2
завершен
28 апреля 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 537 - 633
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.3
Средний возраст: 27.7 - 26.5
Средний рост: 178.3 - 181.6
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 3 - 2
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Стадион Парк де Пренс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
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Маркиньос
ассистент Ди Мария Анхель
|1:0
|15’
|64’
|1:1
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Де Брюйне Кевин
ассистент Зинченко Александр
|71’
|1:2
|Марез Рияд
|31’
|Канселу Жоау
|Паредес Леандро
|70’
|Неймар
|74’
|Гейе Идрисса
|77’
|86’
|Де Брюйне Кевин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Зинченко Александр
|Канселу Жоау
|Данилу
|Ди Мария Анхель
|80’
|Эррера Андер
|Паредес Леандро
|83’
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|10
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|6
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|9
|Фолы
|15
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|6
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|4
|Cэйвы
|3
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|2
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Шейхи просто перевернули игру во втором тайме.
Но все мы знаем, что парижане хороши именно на выезде, поэтому в этом противостоянии, как и в паре Челси/Реал тоже ничего не ясно.
Также хотел бы отметить гениальный ход Гвардиолы во втором тайме, это конечно же выход Зины)) полностью перевернул игру!😎
Шейхи просто перевернули игру во втором тайме.
Но все мы знаем, что парижане хороши именно на выезде, поэтому в этом противостоянии, как и в паре Челси/Реал тоже ничего не ясно.
Также хотел бы отметить гениальный ход Гвардиолы во втором тайме, это конечно же выход Зины)) полностью перевернул игру!😎
А ПСЖ как то сникли, задор кончился. Мбаппе в конце игры даже не вспотел.
За это фортуна отблагодарила Сити двумя случайными голами. А ПСЖ совершили чудовищные ошибки. И красная была по делу. Но совсем не обязатеьная.
Считаю, что интрига остается. ПСЖ сильны как никогда. Это показал первый тайм.
Ждем ответных игр. Всем здоровья!
А ПСЖ как то сникли, задор кончился. Мбаппе в конце игры даже не вспотел.
За это фортуна отблагодарила Сити двумя случайными голами. А ПСЖ совершили чудовищные ошибки. И красная была по делу. Но совсем не обязатеьная.
Считаю, что интрига остается. ПСЖ сильны как никогда. Это показал первый тайм.
Ждем ответных игр. Всем здоровья!