Пари Сен-Жермен

В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Спасений: 3 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

З 27 Канселу Жоау Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 61

З 5 Стоунз Джон Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 57 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

З 2 Уокер Кайл Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 95

П 8 Гюндоган Илкай Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 107 Точность пасов: 103 Минут сыграно: 95

Н 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 8 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 95

П 16 Родри Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 100 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 95

П 20 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 95

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 95

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 85 Траффорд Джеймс

В 13 Штеффен Зак

З 6 Аке Натан

З 50 Гарсия Эрик

З 14 Ляпорт Эмерик

З 22 Менди Бенжамен

П 11 Зинченко Александр Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 34

П 25 Фернандиньо

Н 10 Агуэро Серхио

Н 9 Жезус Габриэл

Н 7 Стерлинг Рахим