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Ньюкасл Юнайтед - Челси
Лестер Сити - Арсенал
Бернли - Брентфорд
Ливерпуль - Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Сити - Кристал Пэлас
Уотфорд - Саутгемптон
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

Протокол матча Ньюкасл Юнайтед против Челси

Ньюкасл Юнайтед Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:3 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
завершен
вчера, 17:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 115.5 - 426
Очков за игру в нац. чемп.: 0.4 - 2.4
Средний возраст: 27.8 - 26.6
Средний рост: 179.9 - 183.4
Легионеров: 5 - 8
Схемы: 5-3-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 5
Челси
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 10 тур
Стадион Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл Юнайтед Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) 0:3 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
90:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.825.081.40
Фонбет 8.80 4.80 1.37
Мелбет 7.90 4.74 1.47
1XBET 9.00 5.15 1.40
BetBoom 8.75 4.47 1.44
    Еще
     
    17' Хэйден Айзек (14)
     
    39' Ритчи Мэтт (11)
     
    55' Лассельс Джамаал (6)
     
    66' Фрэйзер Райан (21) уходит с поля, Уиллок Джозеф (28) вышел на поле
     
    67' Хэйден Айзек (14) уходит с поля, Альмирон Мигель (24) вышел на поле
     
    81' Лонгстафф Шон (36) уходит с поля, Шелви Джонджо (8) вышел на поле
     
    54' Канте Нголо (7)
     
    57' Зиеш Хаким (22)
     
    2
    64' Канте Нголо (7) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (12) вышел на поле
    64' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Баркли Росс (18) вышел на поле
     
    65' (0:1) Джеймс Рис (24)
     
    77' (0:2) Джеймс Рис (24)
     
    81' (0:3) Жоржиньо (5)
     
    88' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Ньигес Сауль (17) вышел на поле
    Голы
    65’ 0:1 Джеймс Рис
    77’ 0:2 Джеймс Рис
    81’ 0:3(П) Жоржиньо
    Наказания
    Хэйден Айзек 17’
    Ритчи Мэтт 39’
    54’ Канте Нголо
    Лассельс Джамаал 55’
    57’ Зиеш Хаким
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ Лофтус-Чик Рубен Канте Нголо
    64’ Баркли Росс Зиеш Хаким
    Уиллок Джозеф Фрэйзер Райан 66’
    Альмирон Мигель Хэйден Айзек 67’
    Шелви Джонджо Лонгстафф Шон 81’
    88’ Ньигес Сауль Хадсон-Одои Каллум
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 19
    		1 Удары в створ 6
    		14 Фолы 12
    		0 Угловые 2
    		1 Офсайды 4
    		21% Владение мячом 79%
    		3 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    сегодня в 03:39
    Чем больше времени проводишь в игре с буками ,понимаешь ,что клубы с ними заодно ,Ливер и МанСити жирные экспрессы спалили ,но я все равно счастлив ,что Челси победил и оставил позади неудачников 🤪
    протон
    протон
    вчера в 23:13
    Челси просто БРАВО!!
    Джеймс забил в двух ног! Красавчик!!
    Челси уверенно идёт к чемпионству🔥🔝
    Один из главных фаворитов АПЛ наряду с ливерпулем и сити
    протон
    протон
    вчера в 23:12
    Джеймс
    - первый гол забил что-то не то
    - ну-ка ещё раз повторюсь.
    -во это получше.
    На месте Жоржиньо пенальти я бы дал пробить Джеймсу. На хет-трик ⚽⚽⚽
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    вчера в 21:36
    Фаны сорок с сигарами в зубах усмехаются. Понимая что скоро будем жарить
    azkan
    azkan ответ протон (раскрыть)
    вчера в 21:32
    Конечно этого хочется. Но с такой прагматичной игрой, если можно так назвать пассивную игру Челси, в очных играх трудно будет набирать очки.
    В этой игре голы были забиты индивидуальными действиями Джеймса.
    Допускаю даже он вздрючку получил от Тухеля за то что бил по воротам, а не пасовал)))
    протон
    протон
    вчера в 20:09
    Еще и Сити потерял очки. Тухель уже в первый полноценный сезон претендует чтобы отобрать корону у парочки Сити/Ливер
    протон
    протон
    вчера в 20:08
    Да, в первом тайме было крайне сложно взломать засевших в защите сорок. Но как только гол всё-таки состоялся, одни поймали кураж, вторые раскрылись и пошло-поехало... Очередная победа. Ещё более сладка тем, что конкуренты умудрились потерять очки. С победой, синие!
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 20:05
    Пока Ньюкасл толком никого не купила, думаю команда усилится зимой, что бы не вылетит! А Челси уверенно лидирует в Чемпионате главные претенденты на титул пока Ливерпуль и Манчестер Сити, теряют важные очки с аутсайдерами.
    juvenale
    juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
    вчера в 19:45
    где-то смеется ливерпуль)
    112910415
    112910415
    вчера в 19:11
    предпоследнее поражение Ньюкасла )
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 19:02
    Тухель конечно монстр, так поставить игру за такое короткое время... с таким рациональным Челси у других команд шансы крайне маленькие на борьбу за АПЛ
    Таганский
    Таганский
    вчера в 19:01
    А таблица-то как красиво выглядит..))
    Ливерпуль - ничья, МС - поражение дома..
    Хе-хе..))
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 19:00
    У Риса залетало,так залетало.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 18:58
    В Челси намечается новый бомбардир - Рис Джеймс..)) Жоржик мог и уступить Рису пенку пробить..
    Ну а в целом, молодцы, конечно, взломали автобус красиво..
    Всех с победой!!
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 18:55
    С победой Челси, и очередным сухим матчем.
    azkan
    azkan
    вчера в 18:54
    Челси с посредственной и унылой игрой побеждают в три мяча и в сухую.
    Потому что сороки вообще не играют в атаку.
    Хотели на автобусе доехать до ничьи, не повезло им!
    Зиеш как не хотел, не получилось у него.
    Синие во время сделали замены.
    Игрок матча конечно же Рис Джеймс скромняга! Два красивых положил!
    Со справедливой и разгромной победой Челси!
    А сорокам не унывать! Все яркие игры и победы у них впереди! Если не упадут в Чемпионшип.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 18:52
    Алилуя,дожали.Синих с победой
    azkan
    azkan
    вчера в 18:42
    Ставка зашла на соккерру))))
    azkan
    azkan
    вчера в 18:42
    Гоооооллл!!! Жоржик! 0:3!!!
    azkan
    azkan
    вчера в 18:39
    ПЕНАЛЬТИИИ!!
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 18:39
    да у Риса сегодня летит,один гол с левой,другой с правой, всё у него получаеться.
    кстати Рис сейчас самый результативный игрок Челси в премьер лиги-4 мяча,защитник лучший бомбардир у нас :)
    azkan
    azkan
    вчера в 18:39
    Джееееееееймссссссс!!! Дубль!!! 0:2! В почти в пустые ворота
    Давайте ребятки третий забивайте!
    azkan
    azkan
    вчера в 18:34
    Рюдигеру можно было желтую давать.
    azkan
    azkan
    вчера в 18:33
    Вот что значить во время заменить. Игра освежилась. Второй угловой удар.
    А нука ребятки давайте, спасайте ставочку)))
    Kamolov
    Kamolov
    вчера в 18:30
    Ну наконец-то, а то волноваться начал уже, Джеймс красавчик!
    Kamolov
    Kamolov ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 18:29, ред.
    Спасибо
    azkan
    azkan
    вчера в 18:27
    Ееесть!!! Джеймс! Вот такие удары и нужны! Молодец!
    azkan
    azkan ответ Kamolov (раскрыть)
    вчера в 18:23
    ОККО спорт. В нашей стране Узрепорт ТВ)
    azkan
    azkan
    вчера в 18:22
    Да и заменяющих кот наплакал)) Тухелю трудно будет что то поменять.
    Канте и Зиеш уже с желтыми карточками.
    И первый угловой на 61 минуте?! Да ты что?! В игре с таким Ньюкаслом?!
    Пипец!
    Kamolov
    Kamolov
    вчера в 18:19
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