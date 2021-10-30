Ньюкасл Юнайтед

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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Джеймс забил в двух ног! Красавчик!!
Челси уверенно идёт к чемпионству🔥🔝
Один из главных фаворитов АПЛ наряду с ливерпулем и сити
Джеймс забил в двух ног! Красавчик!!
Челси уверенно идёт к чемпионству🔥🔝
Один из главных фаворитов АПЛ наряду с ливерпулем и сити
- первый гол забил что-то не то
- ну-ка ещё раз повторюсь.
-во это получше.
На месте Жоржиньо пенальти я бы дал пробить Джеймсу. На хет-трик ⚽⚽⚽
- первый гол забил что-то не то
- ну-ка ещё раз повторюсь.
-во это получше.
На месте Жоржиньо пенальти я бы дал пробить Джеймсу. На хет-трик ⚽⚽⚽
В этой игре голы были забиты индивидуальными действиями Джеймса.
Допускаю даже он вздрючку получил от Тухеля за то что бил по воротам, а не пасовал)))
В этой игре голы были забиты индивидуальными действиями Джеймса.
Допускаю даже он вздрючку получил от Тухеля за то что бил по воротам, а не пасовал)))
Ливерпуль - ничья, МС - поражение дома..
Хе-хе..))
Ливерпуль - ничья, МС - поражение дома..
Хе-хе..))
Ну а в целом, молодцы, конечно, взломали автобус красиво..
Всех с победой!!
Ну а в целом, молодцы, конечно, взломали автобус красиво..
Всех с победой!!
Потому что сороки вообще не играют в атаку.
Хотели на автобусе доехать до ничьи, не повезло им!
Зиеш как не хотел, не получилось у него.
Синие во время сделали замены.
Игрок матча конечно же Рис Джеймс скромняга! Два красивых положил!
Со справедливой и разгромной победой Челси!
А сорокам не унывать! Все яркие игры и победы у них впереди! Если не упадут в Чемпионшип.
Потому что сороки вообще не играют в атаку.
Хотели на автобусе доехать до ничьи, не повезло им!
Зиеш как не хотел, не получилось у него.
Синие во время сделали замены.
Игрок матча конечно же Рис Джеймс скромняга! Два красивых положил!
Со справедливой и разгромной победой Челси!
А сорокам не унывать! Все яркие игры и победы у них впереди! Если не упадут в Чемпионшип.
кстати Рис сейчас самый результативный игрок Челси в премьер лиги-4 мяча,защитник лучший бомбардир у нас :)
кстати Рис сейчас самый результативный игрок Челси в премьер лиги-4 мяча,защитник лучший бомбардир у нас :)
Давайте ребятки третий забивайте!
Давайте ребятки третий забивайте!
А нука ребятки давайте, спасайте ставочку)))
А нука ребятки давайте, спасайте ставочку)))
Канте и Зиеш уже с желтыми карточками.
И первый угловой на 61 минуте?! Да ты что?! В игре с таким Ньюкаслом?!
Пипец!
Канте и Зиеш уже с желтыми карточками.
И первый угловой на 61 минуте?! Да ты что?! В игре с таким Ньюкаслом?!
Пипец!