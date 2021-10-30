Ньюкасл Юнайтед

В 16 Менди Эдуар Фолов заработано: 1 Спасений: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 24 Джеймс Рис Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 63 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 4 Кристенсен Андреас Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 120 Точность пасов: 106 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 126 Точность пасов: 114 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 94 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 21 Чилуэлл Бенжамин Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 83 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

П 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 64

П 7 Канте Нголо Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 64

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 20 Хадсон-Одои Каллум Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

В 13 Беттинелли Маркус

З 3 Алонсо Маркос

З 28 Аспиликуэта Сезар

З 31 Сарр Маланг

П 18 Баркли Росс Фолов заработано: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 26

П 12 Лофтус-Чик Рубен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 26

П 17 Ньигес Сауль Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 2

П 14 Чалоба Трево

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 20.10.21 , с ним 18 из 25 очков в нац. чемпионате Вернер Тимо (Н) - Травма бедра

(П) - Мышечная травма

Не играл с 26.10.21 , с ним 22 из 25 очков в нац. чемпионате Ковачич Матео (П) - Мышечная травма

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 20.10.21 , с ним 16 из 25 очков в нац. чемпионате Лукаку Ромелу (Н) - Травма лодыжки