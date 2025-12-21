Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияИспания. Примера 2025/2026

Мбаппе объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

вчера, 11:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему отпраздновал забитый гол в ворота «Севильи» в стиле экс-игрока мадридцев Криштиану Роналду.

Криштиану – мой друг и мой кумир. Это празднование было посвящено ему. Я хочу пожелать ему всего наилучшего, счастливого Рождества и Нового года.

Криштиану помог мне адаптироваться в «Реале». Мы много разговаривали. Это было приятно.

У меня есть свое собственное празднование, но я хотел посвятить гол в этот раз ему.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хендерсон объяснил, почему посвятил первый гол за «Брентфорд» Диогу Жоте
15 декабря
Капитан, Босс и преподаватель: Сергею Овчинникову исполнилось 55 лет
10 ноября
Мостовой надел черную маску после гола в ворота «Локомотива»
01 ноября
Десятки клубов РПЛ играют в особых футболках по случаю 10-летия «Матч ТВ»
01 ноября Фото
«Хочется сохранить добрую память о себе»: Гаджи Гаджиеву исполнилось 80 лет
28 октября
Беншимол объяснил, почему приспустил шорты после гола «Локомотиву»
27 октября
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:41
Кукушка хвалит петуха.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:20
Киля и дальше забивай побольше и по красивее и празднуй как тебе заблагорассудится...)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:51
Мбаппе уже 27, время летит быстро. Ему самому пора становиться кумиром. Для этого ему необходимо выиграть с клубом Лигу чемпионов, а самому Золотой мяч. У меня складывается впечатление, что желание улучшить личную статистику может принести только Золотую бутсу.
Capral
Capral
вчера в 15:17, ред.
Ruperrt!

Ты уверен, что он не тянет одеяло на себя? А вчерашнюю игру ты видел, чтобы делать подобные заявления? Ты же не смотришь игры Реала, как же можно так голословно утверждать? Мбаппе- однозначный лидер Реала, но он- часто тянет одело на себя и даже перетягивает иногда...
y-ago
y-ago
вчера в 15:16
На мой взгляд, Криштиану — это не просто великий футболист, а символ профессионализма, труда и преданности игре. Его путь — ориентир для спортсменов любого уровня и возраста. И согласен, то, что Мбаппе в непростой момент дебюта за «Реал» обратился к Роналду и публично это признал, говорит о его зрелости, воспитанности и умении ценить помощь. В большом футболе такие жесты значат очень многое. Оба достойны уважения — каждый в своей эпохе и в своём масштабе.
112910415
112910415
вчера в 13:52
а вот это красиво !
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:56
Видно, что он не просто пришёл в «Реал» за контрактом и статусом, а реально уважает историю клуба и людей, которые эту историю делали. Роналду для Мадрида — фигура почти священная, и когда Килиан повторяет его рекорд и ещё празднует гол в его стиле, это выглядит не как показуха, а как уважение.

Вообще, у Мбаппе сейчас очень правильный вайб. Он не тянет одеяло на себя, не говорит высокомерно, а наоборот — подчеркивает, что ему помогли адаптироваться, что он слушал Криштиану, общался с ним. Это дорогого стоит, особенно в современном футболе, где у многих эго больше, чем трофеев.
ABir
ABir
вчера в 12:33
Опять же какое-то разнообразие.
22fjwq9b79eb
22fjwq9b79eb
вчера в 12:21
Достойный поступок Килиана
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:09, ред.
Криш - достойный кумир, и пример для подражания спортсменам всех мастей, которые через труд и упорство идут к своей цели.

Тут оказывается выясняется факт обращения к Кришу за помощью в трудный момент дебюта Мбаппе за Реал. И то, что Мбаппе об этом сказал, говорит об учтивости и наличии благодарности у Кили, за соучастие в его карьере. Достойный жест.

Надеюсь, что после таких слов Мбаппе, Рон прекратит нести чушь и вспомнит кто он для футбола и миллионов своих последователей.
wnvbcjsk3fzg
wnvbcjsk3fzg
вчера в 11:24
Потому что Африканская об....на,ничего своего!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:19
надо придумать отдельно празднование в стиле пенальти))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 