Мбаппе объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему отпраздновал забитый гол в ворота «Севильи» в стиле экс-игрока мадридцев Криштиану Роналду.
Криштиану – мой друг и мой кумир. Это празднование было посвящено ему. Я хочу пожелать ему всего наилучшего, счастливого Рождества и Нового года.
Криштиану помог мне адаптироваться в «Реале». Мы много разговаривали. Это было приятно.
У меня есть свое собственное празднование, но я хотел посвятить гол в этот раз ему.
Тут оказывается выясняется факт обращения к Кришу за помощью в трудный момент дебюта Мбаппе за Реал. И то, что Мбаппе об этом сказал, говорит об учтивости и наличии благодарности у Кили, за соучастие в его карьере. Достойный жест.
Надеюсь, что после таких слов Мбаппе, Рон прекратит нести чушь и вспомнит кто он для футбола и миллионов своих последователей.
Тут оказывается выясняется факт обращения к Кришу за помощью в трудный момент дебюта Мбаппе за Реал. И то, что Мбаппе об этом сказал, говорит об учтивости и наличии благодарности у Кили, за соучастие в его карьере. Достойный жест.
Надеюсь, что после таких слов Мбаппе, Рон прекратит нести чушь и вспомнит кто он для футбола и миллионов своих последователей.