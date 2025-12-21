Мбаппе объяснил, почему отпраздновал гол в стиле Роналду

Форвард «Реала» объяснил, почему отпраздновал забитый гол в ворота «Севильи» в стиле экс-игрока мадридцев .

Криштиану – мой друг и мой кумир. Это празднование было посвящено ему. Я хочу пожелать ему всего наилучшего, счастливого Рождества и Нового года.

Криштиану помог мне адаптироваться в «Реале». Мы много разговаривали. Это было приятно.

У меня есть свое собственное празднование, но я хотел посвятить гол в этот раз ему.