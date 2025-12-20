Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом»

вчера, 22:35
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился Ришарлисон (83'). За гостей забивали Исак (56') и Экитике (66'). «Тоттенхэм» завершал игру вдевятером после удалений Симонса (33) и Ромеро (90+3).

По итогам встречи «Тоттенхэм» имеет 22 очка, у гостей — 29 очков.

В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет 28 декабря, соперником будет «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» проведет следующий матч 27 декабря (соперник — «Вулверхэмптон»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал Сосьедад» с Захаряном на поле упустил победу над «Леванте»
Вчера, 20:20
Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
Вчера, 19:55
«Ньюкасл Юнайтед» и «Челси» сыграли вничью
Вчера, 17:35
«Болонья» в серии пенальти обыграла «Интер» в полуфинале Суперкубка Италии
Вчера, 00:10
«Наполи» обыграл «Милан» и вышел в финал Суперкубка Италии
18 декабря
Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Талаверой» в Кубке Испании
18 декабря
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:54
Титул защитить всё равно будет теперь сложновато
Генрих Карлович
Генрих Карлович
сегодня в 01:11
    Drosmo
    Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:10
    Ну или мог хотя бы позвонить Клоппу и спросить у него, что делать, и как вообще строить игру дальше. Еще и предъявил бы претензии немцу, мол, Юрген, что-то твои схемы больше не работают, давай придумай что-то, а то меня, поди уволят скоро.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 00:52
    Слот боится проиграть еще
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:21
    С трудом победили играя в большинстве я так понимаю
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 23:33
    Что-то Тоттэнхем решил как в хоккее играть, т е ломать соперников как тафгаи. Столько грубости с их стороны. Здоровья Исаку и Брэдли!
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Ну если больше нечему радоваться.)))
    Grizly88
    Grizly88 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Пока по Клоповской схеме идет Слот думает и у него проконает раз у Немца пошло
    Grizly88
    Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Еше Слот радуется победе как будто лч взял смехота
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Добрый вечер. Комментарии с явными намёками либо прямыми обвинениями в подкупе судей каким-то футбольным клубом попадают в не топ, исключения составляют сборные, поскольку троллинг/провокации в адрес сборных не запрещены.
    Groboyd
    Groboyd
    вчера в 23:15
    Унылое го..., а не игра. Игры у Ливера нет, игроки скорее мешают друг другу. Повезло, что тупой голландец, с унылой рожей, схлопатал глупую кк.
    Grizly88
    Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:06, ред.
    Да он уже с Весны начал валять дурака только Салах затащил его. Сним максимум 6 место светят Ливерпулю.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Нехватка моющего средства для промывки мозгов...
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Согласен!!!!!!!
    Grizly88
    Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:02
    Гнать надо лысого физрука футбол уровня 5-лиги
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:01, ред.
    Чтобы Вирц играл в центре, надо вправить остаток серого вещества в голландский череп, который кроме 4-3-3 нихрена не знает и не хочет знать.

    Что ему мешает выставить 4-3-1-2 или 3-4-1-2 при полном наличии игроков ? Холодная погода ? Или нехватка средств на головной убор ?
    Capral
    Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
    вчера в 23:01
    ХУЖЕ!!!!!!!
    labasy
    labasy
    вчера в 22:59
    Вообще ужас игра Ливерпулья, такую команду сломали, Слота надо уже уволнять, команды нет, игры нет, идеи нет, хорошо хоть играют слабыми командами, а то сильные команды съесть их и не подавится
    Capral
    Capral
    вчера в 22:55
    Смотрел исключительно ради Вирца. На мой взгляд, Слот слишком задвигает немца на фланг, лишая Вирца оперативного простора. Вирц не Ямаль, который и на фланге может рвать соперника и видит поле. Вирц, всё таки игрок с немецким видением футбола, более примитивным. Как только Вирц, совершенно случайно оказывался в центре- сразу у Ливера появлялась мысль в игре...

    К тому же, немец очень близко располагается к штрафной соперника, что сжимает и сужает действия и Вирца и Ливерпуля. Вирц, играя на фланге не видит поля, вынужден играть на коротке с партнерами, а его голевой пас, пришел после чудовищной ошибки соперника на своей половине поля. По той игре, что я видел в последнее время, Вирц не тянет на 150млн.

    Ну а если по самой игре в целом, то довольно однообразный и скучный матч, с грубым и глупым первым удалением, и с нарушением, при втором мяче Ливерпуля. Выход Фримпонга напрашивался еще в 1-м тайме, освежил правый фланг и обострил. А возможно не хватало Салаха, даже такого как сейчас. ТХ держался неплохо и достойно, даже играя в меньшинстве, и не скажу, что по игре, Ливер смотрелся лучше.

    Даже в меньшинстве, особенно в 1-м тайме, ТХ очень неплохо выбегал в контратаки длинным пасом и обострял... Вобщем, по игре, к Ливерпулю вопросы имеются, по Вирцу тем более. Ливерпуль с победой!!!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 22:53
    Это позорище
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 22:51
    За его трусливый футбол надо увольнять Слота но кто заменит? Шас и нету свободных таких хороших тренеров
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 22:51, ред.
    Что не так с комментом по игре Ливерпуля, уважаемые ? Голая правда ?
    Ну так посмотрите матч в записи, и если вы в футболе разбираетесь, то вполне возможно напишите ещё жёстче, нежели я.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 22:47, ред.
      Grizly88
      Grizly88
      вчера в 22:44
      Ну что это такое? Первый тайм вообще сонный, во втором удаление сыграло на руку Ливерпулю , в большинстве так играть? Еше в конце удаление добавленно 9 минут , Шпоры в мешьнистве в девятерым прижали Ливерпуль, мда если бы не удаление были бы проблемы у Слота ,да отберите мяч что тупо стоять у себя в обороне и отбивать мяч, Вы 11 против вас 9 добивайте их, а они стоят у себя в штрафной еше в конце Слот сделал замены потянуть время это вообще смехота. Не верю я что Слот построит команду как Клопп.
      YNWA
      YNWA
      вчера в 22:39
      С победой Ливерпуль!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       