«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился Ришарлисон (83'). За гостей забивали Исак (56') и Экитике (66'). «Тоттенхэм» завершал игру вдевятером после удалений Симонса (33) и Ромеро (90+3).
По итогам встречи «Тоттенхэм» имеет 22 очка, у гостей — 29 очков.
В следующем матче «Тоттенхэм» сыграет 28 декабря, соперником будет «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» проведет следующий матч 27 декабря (соперник — «Вулверхэмптон»).
К тому же, немец очень близко располагается к штрафной соперника, что сжимает и сужает действия и Вирца и Ливерпуля. Вирц, играя на фланге не видит поля, вынужден играть на коротке с партнерами, а его голевой пас, пришел после чудовищной ошибки соперника на своей половине поля. По той игре, что я видел в последнее время, Вирц не тянет на 150млн.
Ну а если по самой игре в целом, то довольно однообразный и скучный матч, с грубым и глупым первым удалением, и с нарушением, при втором мяче Ливерпуля. Выход Фримпонга напрашивался еще в 1-м тайме, освежил правый фланг и обострил. А возможно не хватало Салаха, даже такого как сейчас. ТХ держался неплохо и достойно, даже играя в меньшинстве, и не скажу, что по игре, Ливер смотрелся лучше.
Даже в меньшинстве, особенно в 1-м тайме, ТХ очень неплохо выбегал в контратаки длинным пасом и обострял... Вобщем, по игре, к Ливерпулю вопросы имеются, по Вирцу тем более. Ливерпуль с победой!!!
К тому же, немец очень близко располагается к штрафной соперника, что сжимает и сужает действия и Вирца и Ливерпуля. Вирц, играя на фланге не видит поля, вынужден играть на коротке с партнерами, а его голевой пас, пришел после чудовищной ошибки соперника на своей половине поля. По той игре, что я видел в последнее время, Вирц не тянет на 150млн.
Ну а если по самой игре в целом, то довольно однообразный и скучный матч, с грубым и глупым первым удалением, и с нарушением, при втором мяче Ливерпуля. Выход Фримпонга напрашивался еще в 1-м тайме, освежил правый фланг и обострил. А возможно не хватало Салаха, даже такого как сейчас. ТХ держался неплохо и достойно, даже играя в меньшинстве, и не скажу, что по игре, Ливер смотрелся лучше.
Даже в меньшинстве, особенно в 1-м тайме, ТХ очень неплохо выбегал в контратаки длинным пасом и обострял... Вобщем, по игре, к Ливерпулю вопросы имеются, по Вирцу тем более. Ливерпуль с победой!!!
Что ему мешает выставить 4-3-1-2 или 3-4-1-2 при полном наличии игроков ? Холодная погода ? Или нехватка средств на головной убор ?
Что ему мешает выставить 4-3-1-2 или 3-4-1-2 при полном наличии игроков ? Холодная погода ? Или нехватка средств на головной убор ?