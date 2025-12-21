Top.Mail.Ru
«Реал» победил «Севилью»

сегодня, 01:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Севилья». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Беллингем (38'), Мбаппе (86', пенальти).

По итогам встречи «Реал» имеет 42 очка, у гостей — 20 очков.

В следующем матче «Реал» сыграет 4 января 2026, соперником будет «Бетис». «Севилья» проведет следующий матч 4 января 2026, (соперник — «Леванте»).

Haizenberg
Haizenberg
сегодня в 03:49
Тут не Реал выиграл, а Севилья проиграла… Реал просто не узнать.
ABir
ABir
сегодня в 03:13
Очень важная домашняя предновогодняя победа Реала с гроссмейстерским счетом. Лидеры забили, Куртуа отражал. Поздравления победителям.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:45
Хорошая идея. Давай ложись... Завтра пересудим.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:42
Макс, проще всего отмазать тренера и переложить на обстоятельства. Я с уважением отношусь к кадровым проблемам Реала, но не видеть реалий- невозможно!!!!!!!
Ты и одноразового будешь защищать до последнего патрона, как второй год подряд Флика...
Я спать.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:39, ред.
Виктор. Прекрати кидаться в крайности и абстракцию по поводу "тренерской руки" и прочего. Команда перестраивается, в ней играют новые люди в новых сочетаниях, которых тренирует новый тренер.

Твои метаморфозы об элементарных, беспроблемных и резвых способах всё по быстренькому в Реале наладить, вызывают у меня как удивление, так и негодование.
Уж такой как ты должен понимать и соизмерять по времени решение тех проблем и задач, которые стоят перед Алонсо...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:27, ред.
Не надо, Макс, ссылаться только на лазарет. Ты отлично понимаешь и видишь, что у Реала нет главного- тренерской мысли, или как говорил, незабвенный В.Н.Маслаченко:"Не вижу тренерской руки"!
Адепты одноразового уже давно всё поняли, но бояться проиграть и признаться себе в своем убожестве. А линию защиты, как ты говоришь, формирует тренер, не только качественные защитники. Живой пример- Флик...)))
Я даже не знаю, кто мне более противен- одноразовый или старый м.......к, заваривший всю эту мерзость...
Drosmo
Drosmo
сегодня в 02:11
Не смотря на победу и на счет, очередная неуверенная, не сбалансированная игра от Реала. И как бы это странно не звучало, но сегодня одним из факторов плохой реализации "Мадрида" стал тот, кто пол сезона тянет команду на себе, а именно Мбаппе. Его дикое желание сегодня забить гол любой ценой, чтобы побить рекорд Роналду, вылилось в несколько откровенно загубленных голевых момента, в которых француз бил по воротам, когда партнёры рядом находились на куда более выгодных позициях.

Ну и уже привычная в этом сезоне дырявая оборона и проходной двор в центре поля "сливочных". Севилья даже после того как после удаления осталась в меньшинстве, имела отличные, убойные моменты у ворот Реала. И забрали свои три очка мадридцы сегодня во много благодаря Тибо.

А вот кого стоит похвалить, так это Родриго. Похоже бразилец наконец нащупал свою игру и набрал очень хорошую игровую форму. Его голевая передача на Беллингема стала уже третьим голевым действием в третьем матче подряд, плюс еще и пенальти заработал. Однозначно, лучший игрок матча согодня.

Ну, а Реал и всех болельщиков в любом случае с победой! Мбаппе с Днем Рождения и с повторением рекорда Роналду. Ковыляем дальше.
Nenash
Nenash
сегодня в 02:10
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 02:04, ред.
    Мбаппе был плох в свой день рождения..., хотя все делали ему подарки, причём как Реал, играя только на него, так и Севилья, систематически оголяя тылы для просторных и размашистых атак нападения Мадрида. Не срасталось. Не его сегодня футбольный день.

    Вини продолжает пребывать всё в том же переменном статусе: от мега звезды до днаря. Нет стабильной игры у "расиста", ввиду отсутствия внутреннего покоя, как у Панды По))

    Количество же голевых моментов у Севильи просто зашкаливало, потому как линии защиты у Реала нет..., в буквальном смысле нет. Там есть люди, которые с трудом заменяют тех, кто в лазарете. Ждём возвращения ключевых дефов Реала, - без них ничего не светит ни в Ла Лиге, ни тем более в ЛЧ.

    Из позитива отмечу игру Беллингема. Англичанин медленно но верно прибавляет во всех аспектах. Ну и потихоньку Родриго раскрывает свой атакующий потенциал.
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 01:38
    Поздравления с победой, разумеется и …больше ничего говорить не хочется вообще…Разбирать серьезно эту убогость дворового футбола не имеет никакого смысла, так же как и повторять одно и тоже: с момента прихода “одноразового” (очень удачное прозвище приклеил уважаемый Capral!) началось последовательное, методичное разрушение империи - приближается финал-апофеоз...Ну, что? “За державу обидно”?
