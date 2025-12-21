«Реал» победил «Севилью»

В матче испанской Примеры встречались «Реал» и «Севилья». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Беллингем (38'), Мбаппе (86', пенальти).
По итогам встречи «Реал» имеет 42 очка, у гостей — 20 очков.
В следующем матче «Реал» сыграет 4 января 2026, соперником будет «Бетис». «Севилья» проведет следующий матч 4 января 2026, (соперник — «Леванте»).
Вини продолжает пребывать всё в том же переменном статусе: от мега звезды до днаря. Нет стабильной игры у "расиста", ввиду отсутствия внутреннего покоя, как у Панды По))
Количество же голевых моментов у Севильи просто зашкаливало, потому как линии защиты у Реала нет..., в буквальном смысле нет. Там есть люди, которые с трудом заменяют тех, кто в лазарете. Ждём возвращения ключевых дефов Реала, - без них ничего не светит ни в Ла Лиге, ни тем более в ЛЧ.
Из позитива отмечу игру Беллингема. Англичанин медленно но верно прибавляет во всех аспектах. Ну и потихоньку Родриго раскрывает свой атакующий потенциал.
Ну и уже привычная в этом сезоне дырявая оборона и проходной двор в центре поля "сливочных". Севилья даже после того как после удаления осталась в меньшинстве, имела отличные, убойные моменты у ворот Реала. И забрали свои три очка мадридцы сегодня во много благодаря Тибо.
А вот кого стоит похвалить, так это Родриго. Похоже бразилец наконец нащупал свою игру и набрал очень хорошую игровую форму. Его голевая передача на Беллингема стала уже третьим голевым действием в третьем матче подряд, плюс еще и пенальти заработал. Однозначно, лучший игрок матча согодня.
Ну, а Реал и всех болельщиков в любом случае с победой! Мбаппе с Днем Рождения и с повторением рекорда Роналду. Ковыляем дальше.
