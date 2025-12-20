«Аль-Насру», за который выступает Роналду, запретили регистрировать игроков

1766228410

вчера, 14:00

Футбольному клубу «Аль-Наср» из Саудовской Аравии запретили регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола ( ФИФА ).

Как сообщает портал Arriyaditah, решение принято из-за того, что клуб не выплатил один из платежей за переход испанского защитника Эмерика Ляпорта из английского «Манчестер Сити». Решение о запрете на регистрацию игроков будет снято, как только сумма, которая, по данным источника составляет €9 млн, будет выплачена.

Ляпорту 31 год, он выступал за «Аль-Наср» с 2023 по 2025 год. В составе команды он провел 69 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас он играет за за испанский «Атлетик».

В составе «Аль-Насра» выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов португальский нападающий Криштиану Роналду. Он провел за клуб 117 матчей, в которых забил 104 мяча и отдал 21 голевой пас.