«Аль-Насру», за который выступает Роналду, запретили регистрировать игроков

вчера, 14:00

Футбольному клубу «Аль-Наср» из Саудовской Аравии запретили регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает портал Arriyaditah, решение принято из-за того, что клуб не выплатил один из платежей за переход испанского защитника Эмерика Ляпорта из английского «Манчестер Сити». Решение о запрете на регистрацию игроков будет снято, как только сумма, которая, по данным источника составляет €9 млн, будет выплачена.

Ляпорту 31 год, он выступал за «Аль-Наср» с 2023 по 2025 год. В составе команды он провел 69 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас он играет за за испанский «Атлетик».

В составе «Аль-Насра» выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов португальский нападающий Криштиану Роналду. Он провел за клуб 117 матчей, в которых забил 104 мяча и отдал 21 голевой пас.

Аль-Наср
Источник: itar-tass.com
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:29
"Как только сумма, которая, по данным источника составляет €9 млн, будет выплачена." - При хорошем настроении и при желании, одного игрока этого клуба , это сумма может быть выплаченна мгновенно им же...)))
72qw3qv775ag
72qw3qv775ag
вчера в 18:48
Наср отлично идёт в этом сезоне к чемпионству, а после видно будет по поводу усиления
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 18:20
Вспомнилась шутка из КВН с Михаилом Галустяном - "А нас рать." Тут нечто похожее получается - "Футбольному клубу «Аль-Наср....
Дальше думаю и так понятно :)
Drosmo
Drosmo ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Никаких трещин, как вы говорите «финансовая мощь» саудовских клубов не давала. Посмотрите, откуда прилетел этот бан «Аль-Насру», точнее даже не откуда, а по чьей жалобе:

"...клуб не выплатил один из платежей за переход испанского защитника Эмерика Ляпорта из английского «Манчестер Сити»."

А кто у нас владелец МС? Правильно, арабский шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Как думаете, если бы подобная жалоба последовала от условных "Лестера" или "Осасуны", ФИФА так же отреагировали бы на данную ситуацию? Очень сомневаюсь.

Так что это больше похоже не на пример высокой справедливости от чиновников ФИФА, а на бодание богатеньких дяденек, в лице арабских шейхов.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 17:47
Дорого обходятся содержать национальное достояние Португалии))
shur
shur
вчера в 17:29
...честно говоря Я бы и сам не подал бы заяву за Клуб
с таким интересным названием "Нас-у"...!!! Рон сорян!
lazzioll
lazzioll
вчера в 15:52
9 лямов? эти то точно не найдут такую сумму. надо помочь смс-ками скинуться всем миром
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:43, ред.
все деньги уходят на содержание КР7.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:30
Странно, что сразу не заплатили... А может просто прикалываются над ФИФА, проверяют реакцию?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 15:18
Точно сказать не можем. Рекомендую следить за линией относительно регулярно чтобы быть в курсе текущего положения в плане доступных для ставок матчах.
Nenash
Nenash
вчера в 15:16
Ничего.. Скоро "сёстры" всё уладят.. "Виновного" накажут.. Пфф.. 🫢🤣
sv_1969
sv_1969 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 15:01
Ну вот и «финансовая мощь» саудовских клубов дала трещину))))
Ну смешно же! Конечно же бардак простой! Вы же сами пишите про космические зарплаты и тут вот трещина!
Bad Listener
Bad Listener ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:49
А скажите пожалуйста, известно когда будет точно понятно появятся ли они или нет?
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:35
Ну вот и «финансовая мощь» саудовских клубов дала трещину. Когда подписывали звезд, казалось, что у них бездонный кошелёк и можно делать всё что угодно. А в итоге — бан от ФИФА из-за невыплаты по Ляпорту. Смешно и грустно одновременно.

Особенно странно это выглядит на фоне того, что в команде играет Роналду, зарплаты космические, пиар на весь мир, а 9 миллионов евро вовремя заплатить не могут. Для клуба такого масштаба это вообще не деньги. Видимо, либо бардак в управлении, либо просто не ожидали, что ФИФА реально будет наказывать, а не закрывать глаза.
shlomo
shlomo
вчера в 14:34
Пора аль-насру купить фифа......
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:33
Добрый день. Мы пока не знаем, но специально не исключали эти игровые дни, возможно какие-то матчи появятся позже.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:28
Аль Насру и не нужно новых игроков. Сейчас состав подобрался убойный и умный тренер у руля. Команда всех выносит!! 💪
Гость
