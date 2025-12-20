«Аль-Насру», за который выступает Роналду, запретили регистрировать игроков

Футбольному клубу «Аль-Наср» из Саудовской Аравии запретили регистрировать новых игроков. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщает портал Arriyaditah, решение принято из-за того, что клуб не выплатил один из платежей за переход испанского защитника Эмерика Ляпорта из английского «Манчестер Сити». Решение о запрете на регистрацию игроков будет снято, как только сумма, которая, по данным источника составляет €9 млн, будет выплачена.
Ляпорту 31 год, он выступал за «Аль-Наср» с 2023 по 2025 год. В составе команды он провел 69 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. Сейчас он играет за за испанский «Атлетик».
В составе «Аль-Насра» выступает пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов португальский нападающий Криштиану Роналду. Он провел за клуб 117 матчей, в которых забил 104 мяча и отдал 21 голевой пас.
Дальше думаю и так понятно :)
"...клуб не выплатил один из платежей за переход испанского защитника Эмерика Ляпорта из английского «Манчестер Сити»."
А кто у нас владелец МС? Правильно, арабский шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Как думаете, если бы подобная жалоба последовала от условных "Лестера" или "Осасуны", ФИФА так же отреагировали бы на данную ситуацию? Очень сомневаюсь.
Так что это больше похоже не на пример высокой справедливости от чиновников ФИФА, а на бодание богатеньких дяденек, в лице арабских шейхов.
с таким интересным названием "Нас-у"...!!! Рон сорян!
Ну смешно же! Конечно же бардак простой! Вы же сами пишите про космические зарплаты и тут вот трещина!
Особенно странно это выглядит на фоне того, что в команде играет Роналду, зарплаты космические, пиар на весь мир, а 9 миллионов евро вовремя заплатить не могут. Для клуба такого масштаба это вообще не деньги. Видимо, либо бардак в управлении, либо просто не ожидали, что ФИФА реально будет наказывать, а не закрывать глаза.
