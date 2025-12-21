«Реал Сосьедад» возглавил тренер из США

Испанский «Реал Сосьедад» назначил нового главного тренера. Им стал 48-летний американец Пеллегрино Матараццо. Контракт рассчитан до 2027 года.
Матараццо сменил на посту главного тренера недавно уволенного Серхио Франсиско.
После 17 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает в таблице 16-е место.
Но с другой стороны, назначение Матараццо вызывает вопросы. Человек вроде бы с опытом, работал в Бундеслиге, но для Ла Лиги и тем более для такого клуба, как «Сосьедад», это риск. Американец в испанском футболе — звучит необычно. Хочется верить, что руководство понимает, что делает, а не просто экспериментирует в момент, когда команде нужно спасать сезон.
"Бонжорно рагацци" (Buongiorno ragazzi).....!
