«Реал Сосьедад» возглавил тренер из США

вчера, 11:03

Испанский «Реал Сосьедад» назначил нового главного тренера. Им стал 48-летний американец Пеллегрино Матараццо. Контракт рассчитан до 2027 года.

Матараццо сменил на посту главного тренера недавно уволенного Серхио Франсиско.

После 17 туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает в таблице 16-е место.

КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:05
Похоже дно теперь совсем близко ...
nywhxdh594j8
nywhxdh594j8
вчера в 14:24
С каких пор в Америке завелись приличные тренеры
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:54
С одной стороны, понятно, что клубу нужны перемены — 16-е место после 17 туров для «Реал Сосьедада» это откровенно провал. Команда выглядит без идей, нестабильная игра, потеря уверенности, особенно в матчах с прямыми конкурентами. В этом смысле смена тренера напрашивалась.

Но с другой стороны, назначение Матараццо вызывает вопросы. Человек вроде бы с опытом, работал в Бундеслиге, но для Ла Лиги и тем более для такого клуба, как «Сосьедад», это риск. Американец в испанском футболе — звучит необычно. Хочется верить, что руководство понимает, что делает, а не просто экспериментирует в момент, когда команде нужно спасать сезон.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:52
Арсену пора новый больничный брать))
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:37, ред.
...родом из Италии, гражданство США,страна работы Испания...
"Бонжорно рагацци" (Buongiorno ragazzi).....!
t0s1k
t0s1k
вчера в 11:33
и пелегрини и матерацци во урвал имя
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:27
Фамилия у него итальянская, это уже хорошо!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:07
Да всё к этому и шло - посмотрим , как будет при "янки".
