Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...

Боснийцы на Играх будущего играли не в футбол, а в MMA — Гончаров

вчера, 18:49

Спортсмены боснийского клуба «Грэнни Смит» играли против российского «Локомотива» на Играх будущего очень грубо, и это было похоже на смешанные единоборства (ММА), а не на футбол. Об этом заявил футболист «Локомотива» Владимир Гончаров.

В субботу российский клуб «Локомотив» обыграл «Грэнни Смит» из Боснии и Герцеговины со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего). По ходу футбольного матча боснийский игрок нанес Гончарову удар кулаком в лицо, но получил только желтую карточку.

«Игра была не сложная, но грубая. Это был не футбол, а MMA. Соперник не играл — дрался. Футболист команды соперника намеренно ударил меня в лицо, я получил рассечение губы — это прямая красная карточка. Но я жаловаться не буду — тут такой уровень судейства, они отстают. Но это их дела — мое дело пинать по мячику», — сказал Владимир Гончаров.

Игры будущего проходят с 18 по 23 декабря в ОАЭ. Соревнования проходят в 11 дисциплинах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
Слот заверил, что конфликт с Салахом остался позади
Вчера, 10:30
Судья Егоров был задержан при попытке покинуть Россию
19 декабря
Вальке признали виновным в махинации ТВ-правами на чемпионатах мира
19 декабря
Нигерия просит ФИФА исключить ДР Конго из стыковых матчей отбора ЧМ-2026
17 декабря
ОфициальноAESAF отреагировала на обвинение Переса в адрес «Барселоны» в подкупе судей
16 декабря
Тренер «Зенита» Семак был задержан в аэропорту Мюнхена
16 декабря
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:03
"Мое дело пинать по мячику" - Может если и " пошла такая свадьба" , стоило один разок в борьбе и момо мячика?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 