Боснийцы на Играх будущего играли не в футбол, а в MMA — Гончаров

вчера, 18:49

Спортсмены боснийского клуба «Грэнни Смит» играли против российского «Локомотива» на Играх будущего очень грубо, и это было похоже на смешанные единоборства ( ММА ), а не на футбол. Об этом заявил футболист «Локомотива» Владимир Гончаров.

В субботу российский клуб «Локомотив» обыграл «Грэнни Смит» из Боснии и Герцеговины со счетом 5:3 и вышел в четвертьфинал на Международном спортивном турнире Games of the Future (Игры будущего). По ходу футбольного матча боснийский игрок нанес Гончарову удар кулаком в лицо, но получил только желтую карточку.

«Игра была не сложная, но грубая. Это был не футбол, а MMA. Соперник не играл — дрался. Футболист команды соперника намеренно ударил меня в лицо, я получил рассечение губы — это прямая красная карточка. Но я жаловаться не буду — тут такой уровень судейства, они отстают. Но это их дела — мое дело пинать по мячику», — сказал Владимир Гончаров.