Виктор Гусев рассказал об общении с Пеле и Марадоной

вчера, 12:25

Общение с трехкратным чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле и чемпионом мира аргентинцем Диего Марадоной оставило у спортивного комментатора Виктора Гусева яркие впечатления и необычные воспоминания.

Гусев вспомнил, как попал на совместный ужин с Бобби Чарльтоном, Жюстом Фонтеном и Пеле по приглашению Валентины Яшиной, вдовы Льва Яшина. "Была очень интересная беседа. Бобби Чарльтон, например, сказал, что его жена ездит по Манчестеру на машине «Лада», — рассказал Гусев. — Посмеялись, предположили, что это усовершенствованная модель какая-то. А у Фонтена были визитные карточки с фото, и он их всем раздавал. Пеле взял, посмотрел и сказал: «Ну, конечно, я не могу себе позволить визитную карточку, Жюст. У меня-то вообще визитной карточки нет. И никогда я уже не забью 13 мячей за один чемпионат. Это невозможно — я не знаю, как»

"А потом Пеле говорит: «Виктор, а ты знаешь, почему меня зовут Пеле? Вот как-то так начали на улицах, во дворе называть. И вот так: „Пеле, Пеле, Пеле, Пеле“. Но мое же имя настоящее Эдсон. Эдсон Арантис ду Насименто. Знаешь, почему Эдсон?» «Почему?» "Потому что кумиром моего папы был [Томас] Эдисон — изобретатель электрической лампочки. И он говорил: «Вот если бы не было Эдисона, не было бы вообще ничего, сын», — добавил комментатор.

"И коротко про Марадону, потому что его привезла одна компания, и на крыше ЦУМа он с благотворительной целью должен был забивать мячи в ворота, — продолжил комментатор. — Мы постелили газон, поставили ворота и развесили в девятке и шестерке кружки с указанием разных сумм в тысячах долларов. Он бил, попадал, и эта сумма уходила сразу на благотворительность. Он тогда опоздал на два часа, приехал и не мог сначала попасть по мячу, но потом собрался и начал забивать. Произвел впечатление отвязного, веселого и доброжелательного человека. Я вел эту церемонию, устанавливал мяч, рассказывал, куда он должен попасть. Когда не попадал, он очень извинялся передо мной и говорил: «Виктор, айм сорри, айм сорри. Поставь, пожалуйста, мяч».

Пеле выступал за «Сантос» (1956-1974) и «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). Он трижды становился чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Вместе с «Сантосом» Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии, дважды побеждал в Кубке Либертадорес. Футболист скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни.

Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Вместе с «Бока Хуниорс» он выиграл чемпионат Аргентины, с «Барселоной» — Кубок лиги и Кубок Испании, с «Наполи» — дважды чемпионат Италии, по одному разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Он скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.

dynkel
dynkel
вчера в 17:08
Самый малоуважаемый комментатор Я тоже Пеле видел
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:42
Да я тебя умоляю, НИЧЕГО не осталось от того, что когдато было- НИЧЕГО!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:24
...что Я могу сказать :" ....сапожник без сапог !!!" , А Я порой тебе
завидаю, думаю вот паренёк купается в немецких брендах Ади Даслер, Пума....!!! Ну, а вот к приверу в Штатах для себя делают
Lewis (понимаю,что родные и дорого), а у немцев как с этим или подделки качественные....???!!! Извини друже,позже отвечу,послеобеденный отдых (часик)..данке!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:51
)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:38
А я недавно заходил в фирменный магазин в Штутгарте, хотел присмотреть себе кроссы adidas, так не поверишь- ничего приличного не нашел, одно барахло или китайское г...о. Во, дожились!!!
112910415
112910415
вчера в 14:30
интересно ...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:28
...нахваливает обувь! Скидки на товары, на спортивный манер,
которой с тех времён как Он начал, мне уже не нравился!!! Но
обувь у ребят не плохая на самом деле ...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:25
Здорова, Санёк!!!
А что он там делает, подрабатывает?)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
...Гутен Так,Минхерц...!!! Я только что из магазина " Kari" это у
нас сеть обувных ! И чей рекламный голос в колонке
Я услышал! Угадал Вить - Гусь, Я сразу и вышел оттуда!!!
Можно Я себя блуждающим форвардом назову?!
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 14:11
Или точнее сказать, про те доносы, которые он писал на всеми любимого советского комментатора...
Nenash
Nenash
вчера в 13:52
Тебе бы лучше рассказать про "общение" с Перетуриным.. Это было "интересней".. 👎
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:50
Мне Гусев уже надоел, а ведь впереди ещё несколько серий.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:40
Не знаю может быть я и не прав и также считаю что тяжело сравнивать и выбирать кто более Великий , но при всем уважении к Диего , Лео и Рону и так далее , достаточно прочитать заслуги Пеле .....!
Мое мнение!
Capral
Capral
вчера в 12:42
Знатно пропиарился чувак. Почти как в известном триллере "Вспомнить всё".
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:41
Есть что Виктору вспомнить и есть о чем рассказать.....
