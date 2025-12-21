Виктор Гусев рассказал об общении с Пеле и Марадоной

1766309144

вчера, 12:25

Общение с трехкратным чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии и чемпионом мира аргентинцем оставило у спортивного комментатора яркие впечатления и необычные воспоминания.

Гусев вспомнил, как попал на совместный ужин с Бобби Чарльтоном, Жюстом Фонтеном и Пеле по приглашению Валентины Яшиной, вдовы Льва Яшина. "Была очень интересная беседа. Бобби Чарльтон, например, сказал, что его жена ездит по Манчестеру на машине «Лада», — рассказал Гусев. — Посмеялись, предположили, что это усовершенствованная модель какая-то. А у Фонтена были визитные карточки с фото, и он их всем раздавал. Пеле взял, посмотрел и сказал: «Ну, конечно, я не могу себе позволить визитную карточку, Жюст. У меня-то вообще визитной карточки нет. И никогда я уже не забью 13 мячей за один чемпионат. Это невозможно — я не знаю, как»

"А потом Пеле говорит: «Виктор, а ты знаешь, почему меня зовут Пеле? Вот как-то так начали на улицах, во дворе называть. И вот так: „Пеле, Пеле, Пеле, Пеле“. Но мое же имя настоящее Эдсон. Эдсон Арантис ду Насименто. Знаешь, почему Эдсон?» «Почему?» "Потому что кумиром моего папы был [Томас] Эдисон — изобретатель электрической лампочки. И он говорил: «Вот если бы не было Эдисона, не было бы вообще ничего, сын», — добавил комментатор.

"И коротко про Марадону, потому что его привезла одна компания, и на крыше ЦУМа он с благотворительной целью должен был забивать мячи в ворота, — продолжил комментатор. — Мы постелили газон, поставили ворота и развесили в девятке и шестерке кружки с указанием разных сумм в тысячах долларов. Он бил, попадал, и эта сумма уходила сразу на благотворительность. Он тогда опоздал на два часа, приехал и не мог сначала попасть по мячу, но потом собрался и начал забивать. Произвел впечатление отвязного, веселого и доброжелательного человека. Я вел эту церемонию, устанавливал мяч, рассказывал, куда он должен попасть. Когда не попадал, он очень извинялся передо мной и говорил: «Виктор, айм сорри, айм сорри. Поставь, пожалуйста, мяч».

Пеле выступал за «Сантос» (1956-1974) и «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). Он трижды становился чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). Вместе с «Сантосом» Пеле шесть раз становился чемпионом Бразилии, дважды побеждал в Кубке Либертадорес. Футболист скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни.